https://arabic.sputniknews.com/20220515/وزير-التموين-المصري-قرار-الهند-بحظر-تصدير-القمح-لا-يشمل-الاتفاقات-معنا-1062257867.html
وزير التموين المصري: قرار الهند بحظر تصدير القمح لا يشمل الاتفاقات معنا
وزير التموين المصري: قرار الهند بحظر تصدير القمح لا يشمل الاتفاقات معنا
أكد وزير التموين المصري علي المصيلحي، ان قرار الهند بمنع تصدير القمح لا يشمل الاتفاقات مع الحكومة ولا يسري على الاتفاقات مع مصر. 15.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-15T13:01+0000
2022-05-15T13:01+0000
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جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي لرئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، للإعلان عن رؤية الدولة للتعامل مع الأزمة الاقتصادية العالمية الحالية، اليوم الأحد.وأوضح أن قرار الحكومة الهندية خارج الاتفاقات الحكومية والتعاقدات التي تمت، مؤكدًا أنه لا يسري على الحكومات ومنها مصر.وأشار إلى أن مصر تعاملت مع احتمال تناقص كميات القمح من روسيا وأوكرانيا، من خلال التعامل مع الهند.وأضاف أن الدولة المصرية تعمل على رفع نسبة الاكتفاء الذاتي من القمح.وكانت الهند قد أعلنت أمس السبت حظر صادراتها من القمح، بسبب موجة حارة أدت إلى تقليص الإنتاج وارتفعت الأسعار المحلية إلى مستوى قياسي.واليوم الأحد، قالت الحكومة الهندية إنها ستستمر في السماح بتصدير القمح الذي تم التعاقد عليه سابقا وإلى تلك البلدان التي تطلب الإمدادات "لتلبية احتياجات أمنها الغذائي".يذكر أن وزارة الزراعة المصرية قد وافقت في أبريل/نيسان الماضي على الهند كمصدر لإمدادات القمح.وتعمل مصر على تنويع مصادر مشترياتها، وتجري محادثات مع فرنسا والأرجنتين والولايات المتحدة كما تدرس أيضا استيراد قمح من باكستان والمكسيك.
https://arabic.sputniknews.com/20220514/الهند-تحظر-تصدير-القمح-بعد-تضرر-المحصول-بموجة-حر-1062231149.html
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وزير التموين المصري: قرار الهند بحظر تصدير القمح لا يشمل الاتفاقات معنا
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أكد وزير التموين المصري علي المصيلحي، ان قرار الهند بمنع تصدير القمح لا يشمل الاتفاقات مع الحكومة ولا يسري على الاتفاقات مع مصر.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي لرئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، للإعلان عن رؤية الدولة للتعامل مع الأزمة الاقتصادية العالمية الحالية، اليوم الأحد.
وأوضح أن قرار الحكومة الهندية خارج الاتفاقات الحكومية والتعاقدات التي تمت، مؤكدًا أنه لا يسري على الحكومات ومنها مصر.
وأشار إلى أن مصر تعاملت مع احتمال تناقص كميات القمح من روسيا وأوكرانيا، من خلال التعامل مع الهند.
وأضاف أن الدولة المصرية تعمل على رفع نسبة الاكتفاء الذاتي من القمح.
وكانت الهند
قد أعلنت أمس السبت حظر صادراتها من القمح، بسبب موجة حارة أدت إلى تقليص الإنتاج وارتفعت الأسعار المحلية إلى مستوى قياسي.
واليوم الأحد، قالت الحكومة الهندية إنها ستستمر في السماح بتصدير القمح الذي تم التعاقد عليه سابقا وإلى تلك البلدان التي تطلب الإمدادات "لتلبية احتياجات أمنها الغذائي".
يذكر أن وزارة الزراعة المصرية قد وافقت في أبريل/نيسان الماضي على الهند كمصدر لإمدادات القمح.
وتعمل مصر
على تنويع مصادر مشترياتها، وتجري محادثات مع فرنسا والأرجنتين والولايات المتحدة كما تدرس أيضا استيراد قمح من باكستان والمكسيك.