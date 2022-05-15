https://arabic.sputniknews.com/20220515/وسط-مشادة-كلامية-حادة-بينهما-غانتس-لبينيت-تقول-أنا-وأنا-دون-الاكتراث-لأحد-1062256283.html
وسط مشادة كلامية حادة بينهما... غانتس لبينيت: تقول "أنا وأنا" دون الاكتراث لأحد
وسط مشادة كلامية حادة بينهما... غانتس لبينيت: تقول "أنا وأنا" دون الاكتراث لأحد
أفادت وسائل إعلام عبرية، اليوم الأحد، بنشوب مشادة كلامية بين رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت، ووزير دفاعه بيني غانتس. 15.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-15T12:23+0000
2022-05-15T12:23+0000
2022-05-15T12:23+0000
إسرائيل
العالم العربي
بيني غانتس
نفتالي بينيت
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وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، ظهر اليوم الأحد، أن غانتس اتهم بينيت بأنه لا يكترث أو يهتم بإنجازات الوزراء الإسرائيليين في حكومته، ويحاول إظهار نفسه فقط، بقوله "أنا وأنا".واتهم وزير الدفاع الإسرائيلي رئيس حكومته خلال الجلسة الأسبوعية، والتي تعقد الأحد من كل أسبوع، بأنه لا يمنح الوزراء الثقة الكافية، مشيرا إلى أن الكثير من الناس لهم الفضل في عمل الحكومة الإسرائيلية، لكن أمام الكاميرات يتحدث نفتالي بينيت فقط عن "أنا، وأنا".وردّ بينيت على اتهامات غانتس بقوله: "انظروا إلى صفحتي على فيسبوك، أذكركم باستمرار"، وهو ما دعا غانتس إلى الرد عليه: "100 %، سوف أتصفح صفحتك على فيسبوك وسأرى تعبير أنا وأنا".
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MIA „Rosiya Segodnya“
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MIA „Rosiya Segodnya“
إسرائيل, العالم العربي, بيني غانتس, نفتالي بينيت
وسط مشادة كلامية حادة بينهما... غانتس لبينيت: تقول "أنا وأنا" دون الاكتراث لأحد
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أفادت وسائل إعلام عبرية، اليوم الأحد، بنشوب مشادة كلامية بين رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت، ووزير دفاعه بيني غانتس.
وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، ظهر اليوم الأحد، أن غانتس اتهم بينيت بأنه لا يكترث أو يهتم بإنجازات الوزراء الإسرائيليين في حكومته، ويحاول إظهار نفسه فقط، بقوله "أنا وأنا".
واتهم وزير الدفاع الإسرائيلي
رئيس حكومته خلال الجلسة الأسبوعية، والتي تعقد الأحد من كل أسبوع، بأنه لا يمنح الوزراء الثقة الكافية، مشيرا إلى أن الكثير من الناس لهم الفضل في عمل الحكومة الإسرائيلية، لكن أمام الكاميرات يتحدث نفتالي بينيت فقط عن "أنا، وأنا".
وردّ بينيت
على اتهامات غانتس بقوله: "انظروا إلى صفحتي على فيسبوك، أذكركم باستمرار"، وهو ما دعا غانتس إلى الرد عليه: "100 %، سوف أتصفح صفحتك على فيسبوك وسأرى تعبير أنا وأنا".