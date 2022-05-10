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غانتس: مناورات "عربات النار" تفوق ما سبقها
غانتس: مناورات "عربات النار" تفوق ما سبقها
قال بيني غانتس، وزير الدفاع الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، إن المناورات العسكرية "عربات النار" تفوق ما سبقها من مناورات وتدريبات. 10.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-10T16:22+0000
2022-05-10T16:22+0000
إسرائيل
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بيني غانتس
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وأفادت هيئة البث الإسرائيلية، مساء اليوم الثلاثاء، بأن تصريحات غانتس جاءت خلال حضوره مناورة "عربات النار" التي يجريها الجيش الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء.وأكد غانتس خلال حضوره المناورات العسكرية أن هذا التمرين يفوق ما سبقه، وعميق ومستمر على كل الجبهات الإسرائيلية، ويجرى بالتنسيق مع الوزارات الحكومية، مشددا على أنها مناورات مهمة جدا.وفي السياق ذاته، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت، إن إسرائيل أقوى من كل أعدائها مجتمعين، مؤكدا في الوقت ذاته أنها لا تبحث عن مواجهة ولا تريدها ولكنها مستعدة لأي سيناريو، مضيفا أن "هذه المناورة تحاكي مواجهة متعددة الجبهات بآن واحد".وتابع: "لا نبحث عن مواجهة ولا نريدها ولكننا مستعدون لأي سيناريو كان، العدو يعلم إن لو جرّنا للمواجهة فهو سيدفع ثمنا باهظا لن يستطيع تحمله".وأتم: "إسرائيل أقوى من كل أعدائها مجتمعين وسنكون دائما على أهبة الاستعداد".وكان الجيش الإسرائيلي، قد أعلن أمس الاثنين، عن إطلاق مناورات عسكرية شاملة تحت اسم "عربات النار" تضم جميع وحدات الجيش وبمشاركة الجنود النظاميين والاحتياط.وتهدف مناورات "عربات النار" التي تستمر 4 أيام إلى رفع مستوى جاهزية الجيش وفحص مدى ملاءمة القوات لمعركة قوية وطويلة الأمد، بالإضافة إلى أنها تحاكي سيناريوهات حرب برية وبحرية وجوية وسيبرانية على عدة جبهات، بحسب المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي.
إسرائيل
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إسرائيل, أخبار العالم الآن, بيني غانتس

غانتس: مناورات "عربات النار" تفوق ما سبقها

16:22 GMT 10.05.2022
© Sputnik . M.MOSTAFAجنود الجيش الإسرائيلي ومقاتلي الفصائل الفلسطينية
جنود الجيش الإسرائيلي ومقاتلي الفصائل الفلسطينية - سبوتنيك عربي, 1920, 10.05.2022
© Sputnik . M.MOSTAFA
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قال بيني غانتس، وزير الدفاع الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، إن المناورات العسكرية "عربات النار" تفوق ما سبقها من مناورات وتدريبات.
وأفادت هيئة البث الإسرائيلية، مساء اليوم الثلاثاء، بأن تصريحات غانتس جاءت خلال حضوره مناورة "عربات النار" التي يجريها الجيش الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء.
وأكد غانتس خلال حضوره المناورات العسكرية أن هذا التمرين يفوق ما سبقه، وعميق ومستمر على كل الجبهات الإسرائيلية، ويجرى بالتنسيق مع الوزارات الحكومية، مشددا على أنها مناورات مهمة جدا.
وفي السياق ذاته، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت، إن إسرائيل أقوى من كل أعدائها مجتمعين، مؤكدا في الوقت ذاته أنها لا تبحث عن مواجهة ولا تريدها ولكنها مستعدة لأي سيناريو، مضيفا أن "هذه المناورة تحاكي مواجهة متعددة الجبهات بآن واحد".
وتابع: "لا نبحث عن مواجهة ولا نريدها ولكننا مستعدون لأي سيناريو كان، العدو يعلم إن لو جرّنا للمواجهة فهو سيدفع ثمنا باهظا لن يستطيع تحمله".
وأتم: "إسرائيل أقوى من كل أعدائها مجتمعين وسنكون دائما على أهبة الاستعداد".
وكان الجيش الإسرائيلي، قد أعلن أمس الاثنين، عن إطلاق مناورات عسكرية شاملة تحت اسم "عربات النار" تضم جميع وحدات الجيش وبمشاركة الجنود النظاميين والاحتياط.
وتهدف مناورات "عربات النار" التي تستمر 4 أيام إلى رفع مستوى جاهزية الجيش وفحص مدى ملاءمة القوات لمعركة قوية وطويلة الأمد، بالإضافة إلى أنها تحاكي سيناريوهات حرب برية وبحرية وجوية وسيبرانية على عدة جبهات، بحسب المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي.
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