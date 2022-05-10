غانتس: مناورات "عربات النار" تفوق ما سبقها
© Sputnik . M.MOSTAFAجنود الجيش الإسرائيلي ومقاتلي الفصائل الفلسطينية
© Sputnik . M.MOSTAFA
قال بيني غانتس، وزير الدفاع الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، إن المناورات العسكرية "عربات النار" تفوق ما سبقها من مناورات وتدريبات.
وأفادت هيئة البث الإسرائيلية، مساء اليوم الثلاثاء، بأن تصريحات غانتس جاءت خلال حضوره مناورة "عربات النار" التي يجريها الجيش الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء.
תרגיל "מרכבות אש" | שר הביטחון גנץ: "התרגיל הזה עולה על כל קודמיו. הוא עמוק, הוא מתמשך, בכלל הזירות, הוא קורה במפקדות, הוא קורה בשטח, הוא קורה בתיאום עם משרדי הממשלה והוא באמת מאוד משמעותי"@gilicohen10 @AmichaiStein1— כאן חדשות (@kann_news) May 10, 2022
(צילום: אריאל חרמוני, משרד הביטחון) pic.twitter.com/orNjHJ9nHX
وأكد غانتس خلال حضوره المناورات العسكرية أن هذا التمرين يفوق ما سبقه، وعميق ومستمر على كل الجبهات الإسرائيلية، ويجرى بالتنسيق مع الوزارات الحكومية، مشددا على أنها مناورات مهمة جدا.
وفي السياق ذاته، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت، إن إسرائيل أقوى من كل أعدائها مجتمعين، مؤكدا في الوقت ذاته أنها لا تبحث عن مواجهة ولا تريدها ولكنها مستعدة لأي سيناريو، مضيفا أن "هذه المناورة تحاكي مواجهة متعددة الجبهات بآن واحد".
وتابع: "لا نبحث عن مواجهة ولا نريدها ولكننا مستعدون لأي سيناريو كان، العدو يعلم إن لو جرّنا للمواجهة فهو سيدفع ثمنا باهظا لن يستطيع تحمله".
רה"מ בנט ושר הביטחון גנץ השתתפו בתרגיל "מרכבות האש". בנט: "יוצאים לדרך בתרגיל, מהארוכים בתולדות צה"ל. אנו לא מחפשים עימות, אבל אנחנו מוכנים לכל תרחיש. האויב ידע שאם הוא יגרור אותנו לעימות - הוא ישלם מחיר כבר מנשוא"@AmichaiStein1 @gilicohen10— כאן חדשות (@kann_news) May 10, 2022
(צילום: עמוס בן גרשום, לע"מ) pic.twitter.com/yjONNzyry4
وأتم: "إسرائيل أقوى من كل أعدائها مجتمعين وسنكون دائما على أهبة الاستعداد".
وكان الجيش الإسرائيلي، قد أعلن أمس الاثنين، عن إطلاق مناورات عسكرية شاملة تحت اسم "عربات النار" تضم جميع وحدات الجيش وبمشاركة الجنود النظاميين والاحتياط.
وتهدف مناورات "عربات النار" التي تستمر 4 أيام إلى رفع مستوى جاهزية الجيش وفحص مدى ملاءمة القوات لمعركة قوية وطويلة الأمد، بالإضافة إلى أنها تحاكي سيناريوهات حرب برية وبحرية وجوية وسيبرانية على عدة جبهات، بحسب المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي.