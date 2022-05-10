https://arabic.sputniknews.com/20220510/غانتس-مناورات-عربات-النار-تفوق-ما-سبقها-1062068262.html

غانتس: مناورات "عربات النار" تفوق ما سبقها

غانتس: مناورات "عربات النار" تفوق ما سبقها

قال بيني غانتس، وزير الدفاع الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، إن المناورات العسكرية "عربات النار" تفوق ما سبقها من مناورات وتدريبات. 10.05.2022, سبوتنيك عربي

2022-05-10T16:22+0000

2022-05-10T16:22+0000

2022-05-10T16:22+0000

إسرائيل

أخبار العالم الآن

بيني غانتس

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/05/14/1049018455_0:13:1200:688_1920x0_80_0_0_f36dceb0168c553989f7f66594494f49.png

وأفادت هيئة البث الإسرائيلية، مساء اليوم الثلاثاء، بأن تصريحات غانتس جاءت خلال حضوره مناورة "عربات النار" التي يجريها الجيش الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء.وأكد غانتس خلال حضوره المناورات العسكرية أن هذا التمرين يفوق ما سبقه، وعميق ومستمر على كل الجبهات الإسرائيلية، ويجرى بالتنسيق مع الوزارات الحكومية، مشددا على أنها مناورات مهمة جدا.وفي السياق ذاته، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت، إن إسرائيل أقوى من كل أعدائها مجتمعين، مؤكدا في الوقت ذاته أنها لا تبحث عن مواجهة ولا تريدها ولكنها مستعدة لأي سيناريو، مضيفا أن "هذه المناورة تحاكي مواجهة متعددة الجبهات بآن واحد".وتابع: "لا نبحث عن مواجهة ولا نريدها ولكننا مستعدون لأي سيناريو كان، العدو يعلم إن لو جرّنا للمواجهة فهو سيدفع ثمنا باهظا لن يستطيع تحمله".وأتم: "إسرائيل أقوى من كل أعدائها مجتمعين وسنكون دائما على أهبة الاستعداد".وكان الجيش الإسرائيلي، قد أعلن أمس الاثنين، عن إطلاق مناورات عسكرية شاملة تحت اسم "عربات النار" تضم جميع وحدات الجيش وبمشاركة الجنود النظاميين والاحتياط.وتهدف مناورات "عربات النار" التي تستمر 4 أيام إلى رفع مستوى جاهزية الجيش وفحص مدى ملاءمة القوات لمعركة قوية وطويلة الأمد، بالإضافة إلى أنها تحاكي سيناريوهات حرب برية وبحرية وجوية وسيبرانية على عدة جبهات، بحسب المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي.

إسرائيل

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

إسرائيل, أخبار العالم الآن, بيني غانتس