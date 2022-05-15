https://arabic.sputniknews.com/20220515/وكالة-أمريكية-روسيا-قد-تصنف-الاستراتيجية-الجديدة-للناتو-كـتهديد-مباشر-1062256147.html
وكالة أمريكية: روسيا قد تصنف الاستراتيجية الجديدة للناتو كـ"تهديد مباشر"
وكالة أمريكية: روسيا قد تصنف الاستراتيجية الجديدة للناتو كـ"تهديد مباشر"
ذكرت وكالة "بلومبرغ" الأمريكية، نقلا عن مصدر في الناتو لم يتم الكشف عن هويته، أنه من الممكن أن تصنف روسيا المفهوم الاستراتيجي الجديد للحلف، والذي سيتم اعتماده... 15.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-15T12:23+0000
2022-05-15T12:23+0000
2022-05-15T12:23+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
روسيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/0c/1055276184_0:240:2791:1809_1920x0_80_0_0_68518ab4fa9c18f40ec06d2ef3587fd2.jpg
ووفقا للوكالة، فإن الوثيقة ستذكر أيضا الصين وعلاقاتها مع روسيا، بالإضافة إلى ذلك، سيتم مناقشة الدعم الأكثر فاعلية لـ"الدول المجاورة المعرضة للإكراه والعدوان".وكتبت الوكالة نقلا عن المصدر: "من المحتمل أن يترك الحلفاء إمكانية استئناف العلاقات مفتوحة إذا تغير سلوك موسكو".كما ذكرت الوكالة أنه في الإصدار السابق من استراتيجية الناتو في عام 2010، تم اعتبار روسيا كـ"شريك"، والآن ستتم إزالة هذه الصياغة.وتستمر منذ يوم 24 فبراير/شباط الماضي، العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا؛ والتي حددت موسكو أهدافها بالقضاء على عسكرة أوكرانيا وعلى التوجهات النازية في هذه الدولة.وفقًا لوزارة الدفاع الروسية، تقوم القوات المسلحة بقصف البنية التحتية العسكرية والقوات الأوكرانية، التي لا تلقي السلاح، دون المساس بالسكان المدنيين.واعتبارًا من يوم 25 مارس/آذار المنصرم، أكملت القوات المسلحة المهام الرئيسية للمرحلة الأولى، حيث حدت بشكل كبير من الإمكانات والقدرات القتالية لأوكرانيا، علماً بأن الهدف الرئيسي للعملية كما أعلنته وزارة الدفاع الروسية هو تحرير إقليم دونباس.ومن جانبه أكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن العملية العسكرية لا تهدف إلى احتلال أوكرانيا.
https://arabic.sputniknews.com/20220515/عضو-الائتلاف-الحاكم-في-إيطاليا-ينتقد-خطط-فنلندا-والسويد-للانضمام-إلى-الناتو-1062251482.html
https://arabic.sputniknews.com/20220515/الناتو-نحاول-حل-المخاوف-التركية-بشأن-انضمام-فنلندا-والسويد-للحلف-1062254158.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/0c/1055276184_29:0:2760:2048_1920x0_80_0_0_f7f72a44d084de7a61bb6783d5d70676.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا
وكالة أمريكية: روسيا قد تصنف الاستراتيجية الجديدة للناتو كـ"تهديد مباشر"
تابعنا عبر
ذكرت وكالة "بلومبرغ" الأمريكية، نقلا عن مصدر في الناتو لم يتم الكشف عن هويته، أنه من الممكن أن تصنف روسيا المفهوم الاستراتيجي الجديد للحلف، والذي سيتم اعتماده في قمة الناتو في مدريد في يونيو/حزيران المقبل، على أنه "تهديد مباشر".
ووفقا للوكالة، فإن الوثيقة ستذكر أيضا الصين وعلاقاتها مع روسيا، بالإضافة إلى ذلك، سيتم مناقشة الدعم الأكثر فاعلية لـ"الدول المجاورة المعرضة للإكراه والعدوان".
وكتبت الوكالة نقلا عن المصدر: "من المحتمل أن يترك الحلفاء إمكانية استئناف العلاقات مفتوحة إذا تغير سلوك موسكو".
كما ذكرت الوكالة أنه في الإصدار السابق من استراتيجية الناتو في عام 2010، تم اعتبار روسيا كـ"شريك"، والآن ستتم إزالة هذه الصياغة.
وتستمر منذ يوم 24 فبراير/شباط الماضي، العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا؛ والتي حددت موسكو أهدافها بالقضاء على عسكرة أوكرانيا وعلى التوجهات النازية في هذه الدولة.
وفقًا لوزارة الدفاع الروسية، تقوم القوات المسلحة بقصف البنية التحتية العسكرية والقوات الأوكرانية، التي لا تلقي السلاح، دون المساس بالسكان المدنيين.
واعتبارًا من يوم 25 مارس/آذار المنصرم، أكملت القوات المسلحة المهام الرئيسية للمرحلة الأولى، حيث حدت بشكل كبير من الإمكانات والقدرات القتالية لأوكرانيا، علماً بأن الهدف الرئيسي للعملية كما أعلنته وزارة الدفاع الروسية هو تحرير إقليم دونباس.
ومن جانبه أكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن العملية العسكرية لا تهدف إلى احتلال أوكرانيا.