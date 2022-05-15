https://arabic.sputniknews.com/20220515/عضو-الائتلاف-الحاكم-في-إيطاليا-ينتقد-خطط-فنلندا-والسويد-للانضمام-إلى-الناتو-1062251482.html
عضو الائتلاف الحاكم في إيطاليا ينتقد خطط فنلندا والسويد للانضمام إلى الناتو
عضو الائتلاف الحاكم في إيطاليا ينتقد خطط فنلندا والسويد للانضمام إلى الناتو
وجه عضو الائتلاف الحاكم في إيطاليا، ماتيو سافيني، انتقادات إلى فنلندا والسويد بسبب خططهما للانضمام إلى حلف الناتو. 15.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-15T10:58+0000
2022-05-15T10:58+0000
2022-05-15T10:58+0000
فنلندا
السويد
الناتو
إيطاليا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/04/1061841088_0:12:1280:732_1920x0_80_0_0_e0c3dc7882ec3a5ef258949a3f1d51bb.jpg
روما - سبوتنيك. ووفقا لتصريحات نقلتها صحيفة "إيل فاتو كوتيديانو" الإيطالية، انتقد سالفيني، قرار السويد وفنلندا الانضمام إلى حلف الناتو، قائلاً إنه يجب تأجيله.وشدد زعيم حزب "ليجا نورد" (رابطة الشمال) اليميني، على أن إمداد أوكرانيا بالمزيد من الأسلحة لا يفضي إلى حل سلمي للأزمة.كما تحدث السياسي ضد جهود إيطاليا لإرسال أسلحة إلى أوكرانيا كجزء من حزمة المساعدات العسكرية الجديدة وفضل إمكانية دفع ثمن الغاز الروسي بالروبل.تدرس فنلندا والسويد خططًا للانضمام إلى الناتو منذ أن شنت روسيا عملية عسكرية في أوكرانيا في الـ24 من فبراير/ شباط الماضي.وفي مارس/آذار، قال الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرغ إن الحلف سيسرع طلبات الانضمام إلى فنلندا والسويد إذا قررا الانضمام.
https://arabic.sputniknews.com/20220514/الخارجية-الروسية-لا-يمكن-أن-يكون-انضمام-فنلندا-إلى-الناتو-دون-رد-فعل-سياسي-1062206951.html
فنلندا
إيطاليا
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/04/1061841088_144:0:1136:744_1920x0_80_0_0_aece4162ef65e06aad72c35160decd2e.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
فنلندا, السويد, الناتو, إيطاليا
عضو الائتلاف الحاكم في إيطاليا ينتقد خطط فنلندا والسويد للانضمام إلى الناتو
تابعنا عبر
وجه عضو الائتلاف الحاكم في إيطاليا، ماتيو سافيني، انتقادات إلى فنلندا والسويد بسبب خططهما للانضمام إلى حلف الناتو.
روما - سبوتنيك. ووفقا لتصريحات نقلتها صحيفة "إيل فاتو كوتيديانو" الإيطالية، انتقد سالفيني، قرار السويد وفنلندا
الانضمام إلى حلف الناتو، قائلاً إنه يجب تأجيله.
وشدد زعيم حزب "ليجا نورد" (رابطة الشمال) اليميني، على أن إمداد أوكرانيا بالمزيد من الأسلحة لا يفضي إلى حل سلمي للأزمة.
تصريحات سالفيني جاءت على هامش اجتماعات حزبه خلال مؤتمره في روما أمس السبت.
كما تحدث السياسي ضد جهود إيطاليا لإرسال أسلحة إلى أوكرانيا كجزء من حزمة المساعدات العسكرية الجديدة وفضل إمكانية دفع ثمن الغاز الروسي بالروبل.
وقال زعيم الحزب اليميني: "إرسال مساعدات اقتصادية وعسكرية في بداية الأزمة شيء، والقيام بذلك الآن أمر آخر"، مؤكدا أن هذا الأمر "ضروري لتحقيق السلام، ولن يساعد إرسال الأسلحة في ذلك".
تدرس فنلندا والسويد خططًا للانضمام إلى الناتو منذ أن شنت روسيا عملية عسكرية في أوكرانيا في الـ24 من فبراير/ شباط الماضي.
وفي مارس/آذار، قال الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرغ إن الحلف سيسرع
طلبات الانضمام إلى فنلندا والسويد إذا قررا الانضمام.