عربي
انفجار يهز ولاية ننغرهار في أفغانستان
https://arabic.sputniknews.com/20220515/عضو-الائتلاف-الحاكم-في-إيطاليا-ينتقد-خطط-فنلندا-والسويد-للانضمام-إلى-الناتو-1062251482.html
عضو الائتلاف الحاكم في إيطاليا ينتقد خطط فنلندا والسويد للانضمام إلى الناتو
عضو الائتلاف الحاكم في إيطاليا ينتقد خطط فنلندا والسويد للانضمام إلى الناتو
وجه عضو الائتلاف الحاكم في إيطاليا، ماتيو سافيني، انتقادات إلى فنلندا والسويد بسبب خططهما للانضمام إلى حلف الناتو. 15.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-15T10:58+0000
2022-05-15T10:58+0000
فنلندا
السويد
الناتو
إيطاليا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/04/1061841088_0:12:1280:732_1920x0_80_0_0_e0c3dc7882ec3a5ef258949a3f1d51bb.jpg
روما - سبوتنيك. ووفقا لتصريحات نقلتها صحيفة "إيل فاتو كوتيديانو" الإيطالية، انتقد سالفيني، قرار السويد وفنلندا الانضمام إلى حلف الناتو، قائلاً إنه يجب تأجيله.وشدد زعيم حزب "ليجا نورد" (رابطة الشمال) اليميني، على أن إمداد أوكرانيا بالمزيد من الأسلحة لا يفضي إلى حل سلمي للأزمة.كما تحدث السياسي ضد جهود إيطاليا لإرسال أسلحة إلى أوكرانيا كجزء من حزمة المساعدات العسكرية الجديدة وفضل إمكانية دفع ثمن الغاز الروسي بالروبل.تدرس فنلندا والسويد خططًا للانضمام إلى الناتو منذ أن شنت روسيا عملية عسكرية في أوكرانيا في الـ24 من فبراير/ شباط الماضي.وفي مارس/آذار، قال الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرغ إن الحلف سيسرع طلبات الانضمام إلى فنلندا والسويد إذا قررا الانضمام.
https://arabic.sputniknews.com/20220514/الخارجية-الروسية-لا-يمكن-أن-يكون-انضمام-فنلندا-إلى-الناتو-دون-رد-فعل-سياسي-1062206951.html
فنلندا
إيطاليا
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/04/1061841088_144:0:1136:744_1920x0_80_0_0_aece4162ef65e06aad72c35160decd2e.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
فنلندا, السويد, الناتو, إيطاليا

عضو الائتلاف الحاكم في إيطاليا ينتقد خطط فنلندا والسويد للانضمام إلى الناتو

10:58 GMT 15.05.2022
© Photo / Pixabayعلم الناتو وفنلندا
علم الناتو وفنلندا - سبوتنيك عربي, 1920, 15.05.2022
© Photo / Pixabay
تابعنا عبرTelegram
وجه عضو الائتلاف الحاكم في إيطاليا، ماتيو سافيني، انتقادات إلى فنلندا والسويد بسبب خططهما للانضمام إلى حلف الناتو.
روما - سبوتنيك. ووفقا لتصريحات نقلتها صحيفة "إيل فاتو كوتيديانو" الإيطالية، انتقد سالفيني، قرار السويد وفنلندا الانضمام إلى حلف الناتو، قائلاً إنه يجب تأجيله.
نائب وزير الخارجية الروسي، ألكسندر غروشكو - سبوتنيك عربي, 1920, 14.05.2022
الخارجية الروسية: انضمام فنلندا والسويد للناتو لا يخدم مصالحهما ويؤدي لعسكرة الشمال
أمس, 06:33 GMT
وشدد زعيم حزب "ليجا نورد" (رابطة الشمال) اليميني، على أن إمداد أوكرانيا بالمزيد من الأسلحة لا يفضي إلى حل سلمي للأزمة.

تصريحات سالفيني جاءت على هامش اجتماعات حزبه خلال مؤتمره في روما أمس السبت.

كما تحدث السياسي ضد جهود إيطاليا لإرسال أسلحة إلى أوكرانيا كجزء من حزمة المساعدات العسكرية الجديدة وفضل إمكانية دفع ثمن الغاز الروسي بالروبل.

وقال زعيم الحزب اليميني: "إرسال مساعدات اقتصادية وعسكرية في بداية الأزمة شيء، والقيام بذلك الآن أمر آخر"، مؤكدا أن هذا الأمر "ضروري لتحقيق السلام، ولن يساعد إرسال الأسلحة في ذلك".

تدرس فنلندا والسويد خططًا للانضمام إلى الناتو منذ أن شنت روسيا عملية عسكرية في أوكرانيا في الـ24 من فبراير/ شباط الماضي.
وفي مارس/آذار، قال الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرغ إن الحلف سيسرع طلبات الانضمام إلى فنلندا والسويد إذا قررا الانضمام.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала