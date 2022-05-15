https://arabic.sputniknews.com/20220515/عضو-الائتلاف-الحاكم-في-إيطاليا-ينتقد-خطط-فنلندا-والسويد-للانضمام-إلى-الناتو-1062251482.html

عضو الائتلاف الحاكم في إيطاليا ينتقد خطط فنلندا والسويد للانضمام إلى الناتو

عضو الائتلاف الحاكم في إيطاليا ينتقد خطط فنلندا والسويد للانضمام إلى الناتو

وجه عضو الائتلاف الحاكم في إيطاليا، ماتيو سافيني، انتقادات إلى فنلندا والسويد بسبب خططهما للانضمام إلى حلف الناتو. 15.05.2022, سبوتنيك عربي

2022-05-15T10:58+0000

2022-05-15T10:58+0000

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فنلندا

السويد

الناتو

إيطاليا

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روما - سبوتنيك. ووفقا لتصريحات نقلتها صحيفة "إيل فاتو كوتيديانو" الإيطالية، انتقد سالفيني، قرار السويد وفنلندا الانضمام إلى حلف الناتو، قائلاً إنه يجب تأجيله.وشدد زعيم حزب "ليجا نورد" (رابطة الشمال) اليميني، على أن إمداد أوكرانيا بالمزيد من الأسلحة لا يفضي إلى حل سلمي للأزمة.كما تحدث السياسي ضد جهود إيطاليا لإرسال أسلحة إلى أوكرانيا كجزء من حزمة المساعدات العسكرية الجديدة وفضل إمكانية دفع ثمن الغاز الروسي بالروبل.تدرس فنلندا والسويد خططًا للانضمام إلى الناتو منذ أن شنت روسيا عملية عسكرية في أوكرانيا في الـ24 من فبراير/ شباط الماضي.وفي مارس/آذار، قال الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرغ إن الحلف سيسرع طلبات الانضمام إلى فنلندا والسويد إذا قررا الانضمام.

https://arabic.sputniknews.com/20220514/الخارجية-الروسية-لا-يمكن-أن-يكون-انضمام-فنلندا-إلى-الناتو-دون-رد-فعل-سياسي-1062206951.html

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