https://arabic.sputniknews.com/20220516/أبيات-شعر-مبتذلة-تسبب-أزمة-لسكرتير-الرئيس-الكوري-الجنوبي-1062290867.html
أبيات شعر مبتذلة تسبب أزمة لسكرتير الرئيس الكوري الجنوبي
أبيات شعر مبتذلة تسبب أزمة لسكرتير الرئيس الكوري الجنوبي
تسببت أبيات شعر ألقاها سكرتير رئيس كوريا الجنوبية، يون سوك يول، في أزمة له، علما أنه كان قد كتبها قبل 20 عاما، وانتقد فيها التحرش داخل مترو الأنفاق. 16.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-16T09:23+0000
2022-05-16T09:23+0000
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كوريا الجنوبية
العالم
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ودعا رئيس حزب سلطة الشعب الحاكم، لي جوك سيوك، سكرتير الرئيس، يون جاي سون، اليوم الاثنين، إلى إصدار اعتذار علني، "بعد الكشف عن أسطر غير ملائمة جنسيا في قصائده"، وفقا وكالة "يونهاب" الكورية.وقال سيوك: "يجب على الوزير يون تقديم اعتذار كامل للجمهور، بالنظر إلى المعايير الحالية التي تغيّرت على مدى 20 عاما، هناك فجوة كبيرة بين وجهة نظر الجمهور والتعبيرات المختلفة التي استخدمها كشاعر".ولم يطالب رئيس حزب سلطة الشعب الحاكم، سكرتير الرئيس بالاستقالة، لافتا إلى أن تاك هيون مين، سكرتير البروتوكول الرئاسي تحت إدارة رئيس كوريا الجنوبية السابق، مون جاي إن، حافظ على منصبه بعدما اعتذر عن تعبيرات غير لائقة في كتابه.لكن الحزب الديمقراطي المعارض الرئيسي دعا إلى استقالة سكرتير رئيس كوريا الجنوبية الحالي.وقالت المتحدثة باسم الحزب الديمقراطي، شين هيون يونغ: "إنه لأمر مروع أن يكون لدى حزب الشعب الحاكم وحكومة الرئيس يون سوك يول شعور عميق الجذور بأن التحرش الجنسي خطأ بسيط".يأتي ذلك بعد أيام من تقديم السكرتير الرئاسي في كوريا الجنوبية استقالته من منصبه، وسط جدل بشأن تصريحات سابقة له حول المثلية الجنسية والعبودية الجنسية في زمن الحرب، ليصبح بذلك هو أول سكرتير رئاسي يستقيل من منصبه منذ بدء الإدارة الجديدة، وفقا لـ"يونهاب".وكان السكرتير الرئاسي للشؤون الدينية ومتعددة الثقافات، كيم سونغ-هوي، كشف عن وصفه للمثلية الجنسية بأنها "نوع من الأمراض العقلية"، من بين آراء أخرى نشرها على موقع "فيسبوك" للتواصل الاجتماعي.
https://arabic.sputniknews.com/20220515/رئيس-كوريا-الجنوبية-يناقش-في-أول-قمة-له-مع-بايدن-استفزازات-جارتها-الشمالية-1062255101.html
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كوريا الجنوبية, العالم
أبيات شعر مبتذلة تسبب أزمة لسكرتير الرئيس الكوري الجنوبي
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تسببت أبيات شعر ألقاها سكرتير رئيس كوريا الجنوبية، يون سوك يول، في أزمة له، علما أنه كان قد كتبها قبل 20 عاما، وانتقد فيها التحرش داخل مترو الأنفاق.
ودعا رئيس حزب سلطة الشعب الحاكم، لي جوك سيوك، سكرتير الرئيس، يون جاي سون، اليوم الاثنين، إلى إصدار اعتذار علني، "بعد الكشف عن أسطر غير ملائمة جنسيا في قصائده"، وفقا وكالة "يونهاب"
الكورية.
وقال سيوك: "يجب على الوزير يون تقديم اعتذار كامل للجمهور، بالنظر إلى المعايير الحالية التي تغيّرت على مدى 20 عاما، هناك فجوة كبيرة بين وجهة نظر الجمهور والتعبيرات المختلفة التي استخدمها كشاعر".
ولم يطالب رئيس حزب سلطة الشعب الحاكم، سكرتير الرئيس بالاستقالة، لافتا إلى أن تاك هيون مين، سكرتير البروتوكول الرئاسي تحت إدارة رئيس كوريا الجنوبية السابق، مون جاي إن، حافظ على منصبه بعدما اعتذر عن تعبيرات غير لائقة في كتابه.
لكن الحزب الديمقراطي المعارض الرئيسي دعا إلى استقالة سكرتير رئيس كوريا الجنوبية الحالي.
وقالت المتحدثة باسم الحزب الديمقراطي، شين هيون يونغ: "إنه لأمر مروع أن يكون لدى حزب الشعب الحاكم وحكومة الرئيس يون سوك يول شعور عميق الجذور بأن التحرش الجنسي خطأ بسيط".
يأتي ذلك بعد أيام من تقديم السكرتير الرئاسي في كوريا الجنوبية استقالته من منصبه، وسط جدل بشأن تصريحات سابقة له حول المثلية الجنسية والعبودية الجنسية في زمن الحرب، ليصبح بذلك هو أول سكرتير رئاسي يستقيل من منصبه منذ بدء الإدارة الجديدة، وفقا لـ"يونهاب
".
وكان السكرتير الرئاسي للشؤون الدينية ومتعددة الثقافات، كيم سونغ-هوي، كشف عن وصفه للمثلية الجنسية بأنها "نوع من الأمراض العقلية"، من بين آراء أخرى نشرها على موقع "فيسبوك" للتواصل الاجتماعي.