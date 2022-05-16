https://arabic.sputniknews.com/20220516/أردوغان-سنرفض-انضمام-فنلندا-والسويد-إلى-الناتو-إذا-رفضتا-تسليمنا-إرهابيين-مطلوبين-1062313636.html

أردوغان: سنرفض انضمام فنلندا والسويد إلى الناتو إذا رفضتا تسليمنا إرهابيين مطلوبين

أردوغان: سنرفض انضمام فنلندا والسويد إلى الناتو إذا رفضتا تسليمنا إرهابيين مطلوبين

أكد الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، اليوم الاثنين، أن تركيا سترفض انضمام فنلندا والسويد إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو)، في حال لم يتم تسليم من وصفهم بـ... 16.05.2022, سبوتنيك عربي

2022-05-16T17:50+0000

2022-05-16T17:50+0000

2022-05-16T17:50+0000

العالم

أخبار العالم الآن

أخبار تركيا اليوم

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/04/1c/1061716011_0:0:1000:563_1920x0_80_0_0_e7c32fd6d20953e80f6c1617650cedc7.jpg

القاهرة- سبوتنيك. وقال أردوغان خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الجزائري، عبد المجيد تبون، ردا على سؤال حول موقف تركيا من انضمام فنلندا والسويد لحلف الناتو: "بخصوص فنلندا والسويد، هناك بعض اللقاءات والاجتماعات على مستوى وزارات الخارجية، ولكن لنركز على حقيقة أن كلا الدولتين لا تعانيان من تهديدات أو مخاطر إرهابية".وأضاف "لقد قدموا [فنلندا والسويد] طلبا لزيارة تركيا، لكن إذا كانت جهودهم تلك من أجل إقناعنا بالانضمام إلى الناتو دون الموافقة على مطالبنا، فمن الآن أعتذر وأقول لهم إننا سنرفض انضمامهما إلى الناتو، وإلا سيتحول الحلف إلى قواعد لتنظيمات وعناصر إرهابية".وتابع الرئيس التركي: "كيف يمكننا تصديق السويد وفنلندا وأمام أنظارنا يستقبلون الإرهابيين داخل البرلمان في كلا الدولتين.. كيف تطلبون منا أن نصدقهم في الطلب؟".وعلقت مارين في كلمتها أمام البرلمان: "يجب أن تتمتع فنلندا بالقدرة على نشر قوات الدفاع لمساعدة دول أعضاء أخرى في الناتو، والقدرة على استقبال قوات من الدول الأخرى الأعضاء في الناتو إلى فنلندا".وقالت إنه مع عضوية "الناتو"، ستصبح فنلندا جزءا من الدفاع المشترك للحلف والضمانات الأمنية المرتبطة به، إذا تعرضت بلادها للهجوم، فسوف تتلقى المساعدة، وإذا تعرض الأعضاء الآخرون للهجوم، فسوف تساعدهم هلسنكي.وذكرت أن روسيا طالبت في السابق بوقف توسع الناتو والاتحاد الأوروبي، مشيرة إلى أن تلك المطالب "تتعارض بشكل مباشر مع المبادئ الأساسية للأمن الأوروبي، التي اعتمدت عليها سياسة فنلندا الخارجية والأمنية".وتابعت: "لكل دولة الحق في اتخاذ قرار بشأن حلول سياستها الخارجية والأمنية". واتخذت فنلندا والسويد، قرارا رسميا بانضمامهما إلى حلف شمال الأطلسي.

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

العالم, أخبار العالم الآن, أخبار تركيا اليوم