https://arabic.sputniknews.com/20220516/الحكومة-السويدية-تقرر-بشكل-نهائي-تقديم-طلب-لعضوية-الناتو-1062303953.html

الحكومة السويدية تقرر بشكل نهائي تقديم طلب لعضوية الناتو

الحكومة السويدية تقرر بشكل نهائي تقديم طلب لعضوية الناتو

اتخذت الحكومة في السويد، اليوم الاثنين، قرارا رسميا، بتقديم طلب لعضوية حلف شمال الأطلسي (ناتو) على خطى جارتها فنلندا في خطوة يقول مراقبون إنها قد تعيد رسم... 16.05.2022, سبوتنيك عربي

2022-05-16T13:47+0000

2022-05-16T13:47+0000

2022-05-16T13:47+0000

فلاديمير بوتين

الناتو

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وقالت رئيسة الوزراء ماغدالينا أندرسون عقب مناقشة حول السياسة الأمنية في البرلمان: "هناك أغلبية واسعة في البرلمان السويدي للانضمام إلى الناتو"، وفق وكالة "رويترز".وكانت فنلندا أعلنت يوم الخميس الماضي في بيان مشترك صادر عن الرئيس ساولي نينيستو ورئيسة الوزراء سانا مارين، عزمها تقديم طلب انضمام إلى "الناتو"، وتبعتها السويد في الإعلان عن عزمها القيام بالخطوة ذاتها.وفي وقت سابق من اليوم الإثنين، أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن حلف شمال الأطلسي تخطى حدوده الجيوسياسية وذلك بهدف التأثير على الدول المجاورة ما يستدعي رد فعل من قبلنا.واقترح الرئيس بوتين خلال كلمته ضمن افتتاح قمة منظمة معاهدة الأمن الجماعي منح رابطة الدول المستقلة مركز مراقب في المنظمة الإقليمية.وأكد بوتين أن بلاده بصدد إجراء سلسلة كاملة من التدريبات والمناورات العسكرية المشتركة مع الدول التي تدخل ضمن معاهدة الأمن الجماعي في الخريف المقبل.واعتبر بوتين أن أوكرانيا شهدت تصاعدا نازيا مستمرا في السنوات الأخيرة والتي تجاهلها الغرب لربما بشكل جماعي، مشيرا إلى أن موسكو ليست لديها مشكلة أمنية مع فنلندا والسويد، لكن توسيع البنية التحتية العسكرية لحلف شمال الأطلسي في هذه المناطق سيؤدي إلى رد فعل عنيف.وخلص بوتين قائلا إن توسع حلف شمال الأطلسي (الناتو) مصطنع وقائم على استفزاز روسيا ليس أكثر.وكانت وزارة الخارجية الروسية، أعلنت في وقت سابق، أن قرار انضمام فنلندا والسويد للناتو لن يمر دون رد فعل سياسي من موسكو.

https://arabic.sputniknews.com/20220516/الخارجية-الروسية-توضح-رد-فعل-البلاد-على-انضمام-فنلندا-والسويد-للناتو-1062286188.html

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فلاديمير بوتين, الناتو