https://arabic.sputniknews.com/20220516/إسرائيل-تعلن-اعتقال-فلسطيني-كان-يعتزم-تنفيذ-هجوم-بالضفة-1062285681.html

إسرائيل تعلن اعتقال فلسطيني كان يعتزم تنفيذ هجوم بالضفة

إسرائيل تعلن اعتقال فلسطيني كان يعتزم تنفيذ هجوم بالضفة

أعلنت الشرطة الإسرائيلية، صباح اليوم الاثنين، إحباط هجوم كان شاب فلسطيني يعتزم تنفيذه باستخدام "بلطة" وسط الضفة الغربية المحتلة. 16.05.2022, سبوتنيك عربي

2022-05-16T06:39+0000

2022-05-16T06:39+0000

2022-05-16T06:39+0000

إسرائيل

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وقالت الشرطة في بيان نشرته على حسابها بموقع تويتر: "خلال نشاط منظم من قبل قوة الشرطة عند مفرق تبوح (حاجز زعترة العسكري) أوقفت الشرطة سيارة مشبوهة لتفتيشها. أثناء تفتيش السيارة، تم العثور على بلطة ورسالة كتب فيها المشتبه فيه أنه في طريقه لتنفيذ هجوم انتقامي".وأضافت: "كشف التحقيق الأولي أن المشتبه به فلسطيني يبلغ من العمر 22 عاما، تجول في الموقع بحثا عن إسرائيليين يقفون بمفردهم لضربهم بالبلطة. تم القبض على المشتبه به للتحقيق".من جانبها، قالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، إن الفلسطيني من سكان بلدة البيرة قرب رام الله، وإن التحقيق الأولى كشف أنه تجول لمدة ساعة تقريبًا بحثًا عن مستوطنين إسرائيليين كانوا يقفون بمفردهم من أجل ضربهم بالبلطة التي بحوزته.في سياق متصل، اعتقل الجيش الإسرائيلي وجهاز الأمن العام (شاباك) 9 فلسطينيين خلال حملة اعتقالات ليلية تمت خلالها مداهمة قرى ومدن الضفة الغربية، من بينهما طولكرم وبيتونيا واليامون واخطابتا.وفي الأسابيع الأخيرة، صعدت إسرائيل من نشاطاتها لاعتقال مطلوبين في أنحاء الضفة الغربية، بهدف القضاء على موجة الهجمات التي قُتل فيها 19 شخصا في إسرائيل منذ مارس/آذار الماضي.ويوم الجمعة الماضي، خلال اعتقال مطلوب في منزل في منطقة جنين، وقع تبادل لإطلاق النار بين الجيش الإسرائيلي ومسلحين فلسطينيين ما أسفر عن مقتل الجندي الإسرائيلي ناعوم راز.

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