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https://arabic.sputniknews.com/20220516/إيران-نحترم-تصويت-الشعب-اللبناني-ولم-نحاول-أبدا-التدخل-في-الشؤون-الداخلية-للبنان-1062297180.html
إيران: نحترم تصويت الشعب اللبناني ولم نحاول أبدا التدخل في الشؤون الداخلية للبنان
إيران: نحترم تصويت الشعب اللبناني ولم نحاول أبدا التدخل في الشؤون الداخلية للبنان
أكدت إيران أنها لم تحاول أبدا التدخل في السياسة الداخلية للبنان، وذلك في تعليق منها على الانتخابات ‏النيابية. 16.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-16T12:02+0000
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وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب زادة، أن "إيران لم تحاول أبدا التدخل في السياسة الداخلية للبنان، وأن اللبنانيين الناضجين هم من يتخذون القرار بشأن بلدهم"، بحسب موقع "إيران إنترناشونال".وأضاف زادة أن "إيران تحترم رغبة الشعب اللبناني، وعلى الدول الأخرى أن تفعل الشيء نفسه".هذا وانتهت عملية التصويت في الانتخابات النيابية مساء أمس الأحد، وأغلقت صناديق الاقتراع في كافة الدوائر الانتخابية. وكانت نسبة الاقتراع قد وصلت بحسب وزارة الداخلية عند الساعة الخامسة عصرا إلى حدود 32 بالمئة.وشهد لبنان انتخابات برلمانية في جميع أنحائه، منذ صباح أمس الأحد، الموافق 15 مايو/ أيار الجاري، تنافست فيها 103 قوائم انتخابية ضمت 718 مرشحا موزعين على 15 دائرة انتخابية، لاختيار 128 نائبا في البرلمان.تجري الانتخابات البرلمانية في لبنان كل أربع سنوات، لانتخاب برلمان مؤلف من 128 عضواً يتوزعون مناصفة بين المسلمين والمسيحيين (64 للمسلمين و64 للمسيحيين)، وفق نظام معمول به منذ اتفاق الطائف عام 1989.
https://arabic.sputniknews.com/20220515/حزب-الله-اللبناني-نقبل-بنتائج-الانتخابات-ولا-يحق-لأحد-القول-إن-البرلمان-لا-يمثله-1062269477.html
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إيران, أخبار إيران, لبنان, أخبار لبنان, العالم

إيران: نحترم تصويت الشعب اللبناني ولم نحاول أبدا التدخل في الشؤون الداخلية للبنان

12:02 GMT 16.05.2022
© AFP 2022 / ATTA KENAREالمتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب زاده
المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب زاده - سبوتنيك عربي, 1920, 16.05.2022
المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب زاده
© AFP 2022 / ATTA KENARE
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أكدت إيران أنها لم تحاول أبدا التدخل في السياسة الداخلية للبنان، وذلك في تعليق منها على الانتخابات ‏النيابية.
وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب زادة، أن "إيران لم تحاول أبدا التدخل في السياسة الداخلية للبنان، وأن اللبنانيين الناضجين هم من يتخذون القرار بشأن بلدهم"، بحسب موقع "إيران إنترناشونال".
وأضاف زادة أن "إيران تحترم رغبة الشعب اللبناني، وعلى الدول الأخرى أن تفعل الشيء نفسه".
هذا وانتهت عملية التصويت في الانتخابات النيابية مساء أمس الأحد، وأغلقت صناديق الاقتراع في كافة الدوائر الانتخابية. وكانت نسبة الاقتراع قد وصلت بحسب وزارة الداخلية عند الساعة الخامسة عصرا إلى حدود 32 بالمئة.
العملية الانتخابية النيابية في لبنان - سبوتنيك عربي, 1920, 15.05.2022
"حزب الله" اللبناني: نقبل بنتائج الانتخابات... ولا يحق لأحد القول إن البرلمان لا يمثله
أمس, 16:30 GMT
وشهد لبنان انتخابات برلمانية في جميع أنحائه، منذ صباح أمس الأحد، الموافق 15 مايو/ أيار الجاري، تنافست فيها 103 قوائم انتخابية ضمت 718 مرشحا موزعين على 15 دائرة انتخابية، لاختيار 128 نائبا في البرلمان.
تجري الانتخابات البرلمانية في لبنان كل أربع سنوات، لانتخاب برلمان مؤلف من 128 عضواً يتوزعون مناصفة بين المسلمين والمسيحيين (64 للمسلمين و64 للمسيحيين)، وفق نظام معمول به منذ اتفاق الطائف عام 1989.
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