إيران: نحترم تصويت الشعب اللبناني ولم نحاول أبدا التدخل في الشؤون الداخلية للبنان
© AFP 2022 / ATTA KENAREالمتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب زاده
المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب زاده
© AFP 2022 / ATTA KENARE
أكدت إيران أنها لم تحاول أبدا التدخل في السياسة الداخلية للبنان، وذلك في تعليق منها على الانتخابات النيابية.
وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب زادة، أن "إيران لم تحاول أبدا التدخل في السياسة الداخلية للبنان، وأن اللبنانيين الناضجين هم من يتخذون القرار بشأن بلدهم"، بحسب موقع "إيران إنترناشونال".
وأضاف زادة أن "إيران تحترم رغبة الشعب اللبناني، وعلى الدول الأخرى أن تفعل الشيء نفسه".
On #Lebaneseelections2022, Iran's Foreign Ministry spox said Iran has never tried to interfere in Lebanon's domestic politics, and the mature people of Lebanon are the ones who make decision about their country. Iran respects what they want, & other countries should do the same.— Iran International English (@IranIntl_En) May 16, 2022
الخارجية الايرانية: نقف دوما الى جانب الشعب اللبناني لتحقيق ارادتهhttps://t.co/99cKk0B8HR pic.twitter.com/PCSKxuYrWL— وكالة أنباء فارس (@arabicfarsnews) May 16, 2022
هذا وانتهت عملية التصويت في الانتخابات النيابية مساء أمس الأحد، وأغلقت صناديق الاقتراع في كافة الدوائر الانتخابية. وكانت نسبة الاقتراع قد وصلت بحسب وزارة الداخلية عند الساعة الخامسة عصرا إلى حدود 32 بالمئة.
وشهد لبنان انتخابات برلمانية في جميع أنحائه، منذ صباح أمس الأحد، الموافق 15 مايو/ أيار الجاري، تنافست فيها 103 قوائم انتخابية ضمت 718 مرشحا موزعين على 15 دائرة انتخابية، لاختيار 128 نائبا في البرلمان.
تجري الانتخابات البرلمانية في لبنان كل أربع سنوات، لانتخاب برلمان مؤلف من 128 عضواً يتوزعون مناصفة بين المسلمين والمسيحيين (64 للمسلمين و64 للمسيحيين)، وفق نظام معمول به منذ اتفاق الطائف عام 1989.