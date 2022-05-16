https://arabic.sputniknews.com/20220516/اشتية-يدعو-العالم-لمقاطعة-إسرائيل-وفرض-عقوبات-عليها-1062303579.html
اشتية يدعو العالم لمقاطعة إسرائيل وفرض عقوبات عليها
اشتية يدعو العالم لمقاطعة إسرائيل وفرض عقوبات عليها
دعا رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، دول العالم إلى تفعيل قرارات مقاطعة إسرائيل وفرض العقوبات عليها، وعدم السماح لها بالإفلات من العقاب. 16.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-16T13:40+0000
2022-05-16T13:40+0000
2022-05-16T13:40+0000
أخبار فلسطين اليوم
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جاء ذلك في كلمته بمستهل جلسة الحكومة الفلسطينية، اليوم الاثنين، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية.وقال اشتية إن: "الإفلات من العقاب وهو الشعور الذي يشكل طيلة 74 عاما من النكبة الدافع الكبير لقيام دولة الاحتلال بجرائم القتل والاستيطان والتهجير".واعتبر أن الوقت قد حان حتى تتوقف هذه "السياسة المزدوجة ويصار إلى توفير الحماية لشعبنا من بطش الاحتلال وعنصريته".وأشار رئيس الوزراء إلى أن الشعب الفلسطيني قد أحيا أمس الأحد في الوطن والشتات الذكرى الرابعة والسبعين للنكبة.وقال إن ذكرى النكبة تحل هذا العام بينما تشهد "الاعتداءات الإسرائيلية" وتيرة متسارعة من عمليات القتل، لافتا إلى أن آخر هذه الاعتداءات تمثلت في مقتل الصحفية شيرين أبو عاقلة مراسلة قناة الجزيرة بالقدس.
https://arabic.sputniknews.com/20220515/الخارجية-الفلسطينية-تطالب-أمريكا-بالضغط-على-إسرائيل-لمنع-إقامة-قطار-هوائي-في-القدس--1062254836.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار فلسطين اليوم
اشتية يدعو العالم لمقاطعة إسرائيل وفرض عقوبات عليها
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دعا رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، دول العالم إلى تفعيل قرارات مقاطعة إسرائيل وفرض العقوبات عليها، وعدم السماح لها بالإفلات من العقاب.
جاء ذلك في كلمته بمستهل جلسة الحكومة الفلسطينية، اليوم الاثنين، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية
.
وقال اشتية إن: "الإفلات من العقاب وهو الشعور الذي يشكل طيلة 74 عاما من النكبة الدافع الكبير لقيام دولة الاحتلال بجرائم القتل والاستيطان والتهجير".
واعتبر أن الوقت قد حان حتى تتوقف هذه "السياسة المزدوجة ويصار إلى توفير الحماية لشعبنا من بطش الاحتلال وعنصريته".
وأشار رئيس الوزراء إلى أن الشعب الفلسطيني قد أحيا أمس الأحد في الوطن والشتات الذكرى الرابعة والسبعين للنكبة.
وقال إن ذكرى النكبة تحل هذا العام بينما تشهد "الاعتداءات الإسرائيلية" وتيرة متسارعة من عمليات القتل، لافتا إلى أن آخر هذه الاعتداءات تمثلت في مقتل الصحفية شيرين أبو عاقلة مراسلة قناة الجزيرة بالقدس.