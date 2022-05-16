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الأنواء الجوية العراقية تكشف موعد انحصار العاصفة الترابية
الأنواء الجوية العراقية تكشف موعد انحصار العاصفة الترابية
أعلنت هيئة الأنواء الجوية في العراق، اليوم الاثنين، موعد انحصار العاصفة الترابية التي ضربت العاصمة بغداد وعدد من المحافظات. 16.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-16T07:12+0000
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جاء هذا في تصريحات لمدير إعلام الهيئة عامر الجابري، بحسب وكالة الأنباء العراقية الرسمية.وقال الجابري: "إن العاصفة الترابية التي ضربت بغداد وعددا من المحافظات ستزول تدريجيا"، موضحا أنها ستنتهي ابتداء من مساء اليوم.وأمس الأحد، ذكرت الأنواء الجوية أن البلاد تتأثر بامتداد المنخفض الجوي القادم من شمال أفريقيا والذي أدى إلى ارتفاع في درجات الحرارة العظمى، مشيرة إلى أنه سينحسر تأثيره بسبب امتداد مرتفع جوي قادم من البحر المتوسط.وأوضحت أن المرتفع سيؤدي بدوره إلى انخفاض في درجات الحرارة إضافة إلى تصاعد الغبار والعواصف الترابية.
https://arabic.sputniknews.com/20220515/نائب-رئيس-البرلمان-العراقي-وزير-النفط-يسعى-لخلق-مشاكل-بين-بغداد-وأربيل-1062281471.html
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أخبار العراق اليوم, عواصف
الأنواء الجوية العراقية تكشف موعد انحصار العاصفة الترابية
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أعلنت هيئة الأنواء الجوية في العراق، اليوم الاثنين، موعد انحصار العاصفة الترابية التي ضربت العاصمة بغداد وعدد من المحافظات.
جاء هذا في تصريحات لمدير إعلام الهيئة عامر الجابري، بحسب وكالة الأنباء العراقية
الرسمية.
وقال الجابري: "إن العاصفة الترابية التي ضربت بغداد وعددا من المحافظات ستزول تدريجيا"، موضحا أنها ستنتهي ابتداء من مساء اليوم.
وأمس الأحد، ذكرت الأنواء الجوية أن البلاد تتأثر بامتداد المنخفض الجوي القادم من شمال أفريقيا والذي أدى إلى ارتفاع في درجات الحرارة العظمى، مشيرة إلى أنه سينحسر تأثيره بسبب امتداد مرتفع جوي قادم من البحر المتوسط.
وأوضحت أن المرتفع سيؤدي بدوره إلى انخفاض في درجات الحرارة إضافة إلى تصاعد الغبار والعواصف الترابية.