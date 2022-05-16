https://arabic.sputniknews.com/20220516/الاتحاد-الأوروبي-يعطي-الضوء-الأخضر-للحفاظ-على-تدفق-الغاز-الروسي-1062308486.html
الاتحاد الأوروبي يعطي "الضوء الأخضر" للحفاظ على تدفق الغاز الروسي
الاتحاد الأوروبي يعطي "الضوء الأخضر" للحفاظ على تدفق الغاز الروسي
أعلن الاتحاد الأوروبي، اليوم الاثنين، أن مستوردي الغاز في الاتحاد قد يستمرون في دفع ثمن الوقود الروسي دون خرق العقوبات المفروضة على موسكو، فيما نقلت مصادر... 16.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-16T15:25+0000
2022-05-16T15:25+0000
2022-05-16T15:41+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
روسيا
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اقتصاد
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وقال المتحدث باسم المفوضية الأوروبية، يوم الاثنين، "إن المفوضية الأوروبية أرسلت توجيهاتها المعدلة إلى الدول الأعضاء يوم الجمعة. في التوصيات المحدثة" وأضاف أيضًا، أنه يتعين على الشركات أن تقدم بيانًا واضحًا بأنها تعتبر التزاماتها قد تم الوفاء بها بمجرد دفعها باليورو أو الدولار.وقالت المفوضية: "إن عقوبات الاتحاد الأوروبي لا تمنع المشغلين الاقتصاديين من فتح حساب مصرفي في بنك مخصص للمدفوعات المستحقة بموجب عقود لتوريد الغاز الطبيعي في حالة غازية، بالعملة المحددة في تلك العقود"، بحسب "بلومبرغ".وأشار المصدر إلى أن التوجيه لا يمنع الشركات من فتح حساب في "غازبروم" وسيسمح لها بشراء الغاز "وفقًا لعقوبات الاتحاد الأوروبي"، لكن على الرغم من منح الضوء الأخضر "لم يصل إلى مستوى تلبية مطلب موسكو فتح حساب ثان بالروبل"، وهو أمر ضروري وفقًا لمرسوم صادر عن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لإتمام الدفع.وبدأت الشركات الأوروبية في المضي قدمًا للامتثال للمطالب الروسية والحفاظ على تدفق الغاز، بحسب "بلومبرغ"، حيث ستقوم شركة "Eni SpA" الإيطالية العملاقة للطاقة بفتح حسابات بالروبل واليورو مع "غازبروم" بحلول الأربعاء حتى تتمكن من سداد المدفوعات في الوقت المحدد هذا الشهر وتجنب أي مخاطر على إمدادات الغاز، وفقًا لأشخاص مطلعين على الوضع.ونقلت "بلومبرغ" عن مصدر لم تسمه، أشار إلى أن ""الشركة كانت تنتظر نشر هذه الإرشادات رسميًا قبل التصرف".
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روسيا, العالم, اقتصاد
الاتحاد الأوروبي يعطي "الضوء الأخضر" للحفاظ على تدفق الغاز الروسي
15:25 GMT 16.05.2022 (تم التحديث: 15:41 GMT 16.05.2022) تابعنا عبر
يتبع
أعلن الاتحاد الأوروبي، اليوم الاثنين، أن مستوردي الغاز في الاتحاد قد يستمرون في دفع ثمن الوقود الروسي دون خرق العقوبات المفروضة على موسكو، فيما نقلت مصادر غربية معلومات تفيد ببدء بعض الشركات عملية الدفع بالروبل الروسي هذا الشهر.
وقال المتحدث باسم المفوضية الأوروبية، يوم الاثنين، "إن المفوضية الأوروبية أرسلت توجيهاتها المعدلة إلى الدول الأعضاء يوم الجمعة. في التوصيات المحدثة"
وأضاف أيضًا، أنه يتعين على الشركات أن تقدم بيانًا واضحًا بأنها تعتبر التزاماتها قد تم الوفاء بها بمجرد دفعها باليورو أو الدولار.
وقالت المفوضية: "إن عقوبات الاتحاد الأوروبي لا تمنع المشغلين الاقتصاديين من فتح حساب مصرفي في بنك مخصص للمدفوعات المستحقة بموجب عقود لتوريد الغاز الطبيعي في حالة غازية، بالعملة المحددة في تلك العقود"، بحسب "بلومبرغ".
"يجب على المشغلين الإدلاء ببيان واضح بأنهم يعتزمون الوفاء بالتزاماتهم بموجب العقود الحالية والنظر في التزاماتهم التعاقدية فيما يتعلق بالدفع الذي تم الوفاء به بالفعل عن طريق الدفع باليورو أو الدولار، بما يتماشى مع العقود الحالية".
وأشار المصدر إلى أن التوجيه لا يمنع الشركات من فتح حساب في "غازبروم" وسيسمح لها بشراء الغاز "وفقًا لعقوبات الاتحاد الأوروبي"، لكن على الرغم من منح الضوء الأخضر "لم يصل إلى مستوى تلبية مطلب موسكو فتح حساب ثان بالروبل"، وهو أمر ضروري وفقًا لمرسوم صادر عن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لإتمام الدفع.
وبدأت الشركات الأوروبية في المضي قدمًا للامتثال للمطالب الروسية والحفاظ على تدفق الغاز، بحسب "بلومبرغ"، حيث ستقوم شركة "Eni SpA" الإيطالية العملاقة للطاقة بفتح حسابات بالروبل واليورو مع "غازبروم" بحلول الأربعاء حتى تتمكن من سداد المدفوعات في الوقت المحدد هذا الشهر وتجنب أي مخاطر على إمدادات الغاز، وفقًا لأشخاص مطلعين على الوضع.
ونقلت "بلومبرغ" عن مصدر لم تسمه، أشار إلى أن ""الشركة كانت تنتظر نشر هذه الإرشادات رسميًا قبل التصرف".
وقالت شركة "Uniper SE" الألمانية العملاقة وشركة "OMV AG" النمساوية أيضا إنهما تتوقعان استمرار مشتريات الغاز الروسي أيضا.