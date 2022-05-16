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https://arabic.sputniknews.com/20220516/الحريري-يعلق-على-الانتخابات-النيابية-اللبنانية-ويتحدث-مجددا-عن-قرار-اعتزاله-1062293719.html
الحريري يعلق على الانتخابات النيابية اللبنانية... ويتحدث مجددا عن قرار اعتزاله
الحريري يعلق على الانتخابات النيابية اللبنانية... ويتحدث مجددا عن قرار اعتزاله
علق رئيس الحكومة اللبنانية الأسبق، سعد الحريري، على الانتخابات النيابية في لبنان، وتحدث مجددا ‏عن قرار اعتزاله الحياة السياسية.‏ 16.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-16T10:48+0000
2022-05-16T10:48+0000
لبنان
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سعد الحريري
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وكتب على "تويتر"، اليوم الاثنين: "انتهت الانتخابات ولبنان أمام منعطف جديد، الانتصار الحقيقي لدخول دم جديد الى الحياة السياسية".وأضاف: "قرارنا بالانسحاب كان صائبا. هز هياكل الخلل السياسي وهو لا يعني التخلي عن مسؤولياتنا، سنبقى حيث نحن نحمل حلم رفيق الحريري ونفتح قلوبنا وبيوتنا للناس، نسأل الله أن يحمي لبنان".يشار إلى أن لبنان شهد انتخابات برلمانية في جميع أنحائه، بدأت صباح أمس الأحد، 15 مايو/ أيار، تنافست فيها 103 قوائم انتخابية تضم 718 مرشحا موزعين على 15 دائرة انتخابية، لاختيار 128 نائبا في البرلمان.وتجري الانتخابات البرلمانية في لبنان كل أربع سنوات، لانتخاب برلمان مؤلف من 128 عضوا يتوزعون مناصفة بين المسلمين والمسيحيين (64 للمسلمين و64 للمسيحيين)، وفق نظام معمول به منذ اتفاق الطائف عام 1989.وكان رئيس الوزراء اللبناني الأسبق، سعد الحريري، أعلن، في شهر يناير/ كانون الثاني الماضي، تعليقه العمل السياسي في المرحلة الحالية، مبررا ذلك بأنه لا مجال لأي فرصة في لبنان.
https://arabic.sputniknews.com/20220214/سعد-الحريري-يزور-ضريح-والده-في-صمت-وسط-تشديدات-أمنية-صور-وفيديو-1058539435.html
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لبنان, أخبار لبنان, سعد الحريري, العالم العربي

الحريري يعلق على الانتخابات النيابية اللبنانية... ويتحدث مجددا عن قرار اعتزاله

10:48 GMT 16.05.2022
© AP Photo / Hussein Mallaرئيس الحكومة اللبناني المكلف سعد الحريري، لبنان 22 أكتوبر 2020
رئيس الحكومة اللبناني المكلف سعد الحريري، لبنان 22 أكتوبر 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 16.05.2022
رئيس الحكومة اللبناني المكلف سعد الحريري، لبنان 22 أكتوبر 2020
© AP Photo / Hussein Malla
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علق رئيس الحكومة اللبنانية الأسبق، سعد الحريري، على الانتخابات النيابية في لبنان، وتحدث مجددا ‏عن قرار اعتزاله الحياة السياسية.‏
وكتب على "تويتر"، اليوم الاثنين: "انتهت الانتخابات ولبنان أمام منعطف جديد، الانتصار الحقيقي لدخول دم جديد الى الحياة السياسية".
وأضاف: "قرارنا بالانسحاب كان صائبا. هز هياكل الخلل السياسي وهو لا يعني التخلي عن مسؤولياتنا، سنبقى حيث نحن نحمل حلم رفيق الحريري ونفتح قلوبنا وبيوتنا للناس، نسأل الله أن يحمي لبنان".
يشار إلى أن لبنان شهد انتخابات برلمانية في جميع أنحائه، بدأت صباح أمس الأحد، 15 مايو/ أيار، تنافست فيها 103 قوائم انتخابية تضم 718 مرشحا موزعين على 15 دائرة انتخابية، لاختيار 128 نائبا في البرلمان.
رئيس الوزراء اللبناني الأسبق، سعد الحريري، وبهية الحريري، شقيقة رئيس الوزراء اللبناني الراحل رفيق الحريري يصلون على قبره، خلال الذكرى الـ17 لاغتياله ، في وسط بيروت، لبنان، 14 فبراير/ شباط 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 14.02.2022
سعد الحريري يزور ضريح والده في صمت وسط تشديدات أمنية... صور وفيديو
14 فبراير, 12:19 GMT
وتجري الانتخابات البرلمانية في لبنان كل أربع سنوات، لانتخاب برلمان مؤلف من 128 عضوا يتوزعون مناصفة بين المسلمين والمسيحيين (64 للمسلمين و64 للمسيحيين)، وفق نظام معمول به منذ اتفاق الطائف عام 1989.
وكان رئيس الوزراء اللبناني الأسبق، سعد الحريري، أعلن، في شهر يناير/ كانون الثاني الماضي، تعليقه العمل السياسي في المرحلة الحالية، مبررا ذلك بأنه لا مجال لأي فرصة في لبنان.
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