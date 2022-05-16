https://arabic.sputniknews.com/20220516/الحريري-يعلق-على-الانتخابات-النيابية-اللبنانية-ويتحدث-مجددا-عن-قرار-اعتزاله-1062293719.html
الحريري يعلق على الانتخابات النيابية اللبنانية... ويتحدث مجددا عن قرار اعتزاله
الحريري يعلق على الانتخابات النيابية اللبنانية... ويتحدث مجددا عن قرار اعتزاله
علق رئيس الحكومة اللبنانية الأسبق، سعد الحريري، على الانتخابات النيابية في لبنان، وتحدث مجددا عن قرار اعتزاله الحياة السياسية. 16.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-16T10:48+0000
2022-05-16T10:48+0000
2022-05-16T10:48+0000
لبنان
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وكتب على "تويتر"، اليوم الاثنين: "انتهت الانتخابات ولبنان أمام منعطف جديد، الانتصار الحقيقي لدخول دم جديد الى الحياة السياسية".وأضاف: "قرارنا بالانسحاب كان صائبا. هز هياكل الخلل السياسي وهو لا يعني التخلي عن مسؤولياتنا، سنبقى حيث نحن نحمل حلم رفيق الحريري ونفتح قلوبنا وبيوتنا للناس، نسأل الله أن يحمي لبنان".يشار إلى أن لبنان شهد انتخابات برلمانية في جميع أنحائه، بدأت صباح أمس الأحد، 15 مايو/ أيار، تنافست فيها 103 قوائم انتخابية تضم 718 مرشحا موزعين على 15 دائرة انتخابية، لاختيار 128 نائبا في البرلمان.وتجري الانتخابات البرلمانية في لبنان كل أربع سنوات، لانتخاب برلمان مؤلف من 128 عضوا يتوزعون مناصفة بين المسلمين والمسيحيين (64 للمسلمين و64 للمسيحيين)، وفق نظام معمول به منذ اتفاق الطائف عام 1989.وكان رئيس الوزراء اللبناني الأسبق، سعد الحريري، أعلن، في شهر يناير/ كانون الثاني الماضي، تعليقه العمل السياسي في المرحلة الحالية، مبررا ذلك بأنه لا مجال لأي فرصة في لبنان.
https://arabic.sputniknews.com/20220214/سعد-الحريري-يزور-ضريح-والده-في-صمت-وسط-تشديدات-أمنية-صور-وفيديو-1058539435.html
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لبنان, أخبار لبنان, سعد الحريري, العالم العربي
الحريري يعلق على الانتخابات النيابية اللبنانية... ويتحدث مجددا عن قرار اعتزاله
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علق رئيس الحكومة اللبنانية الأسبق، سعد الحريري، على الانتخابات النيابية في لبنان، وتحدث مجددا عن قرار اعتزاله الحياة السياسية.
وكتب على "تويتر"، اليوم الاثنين: "انتهت الانتخابات ولبنان أمام منعطف جديد، الانتصار الحقيقي لدخول دم جديد الى الحياة السياسية".
وأضاف: "قرارنا بالانسحاب كان صائبا. هز هياكل الخلل السياسي وهو لا يعني التخلي عن مسؤولياتنا، سنبقى حيث نحن نحمل حلم رفيق الحريري ونفتح قلوبنا وبيوتنا للناس، نسأل الله أن يحمي لبنان".
يشار إلى أن لبنان شهد انتخابات برلمانية
في جميع أنحائه، بدأت صباح أمس الأحد، 15 مايو/ أيار، تنافست فيها 103 قوائم انتخابية تضم 718 مرشحا موزعين على 15 دائرة انتخابية، لاختيار 128 نائبا في البرلمان.
وتجري الانتخابات البرلمانية في لبنان كل أربع سنوات، لانتخاب برلمان مؤلف من 128 عضوا يتوزعون مناصفة بين المسلمين والمسيحيين (64 للمسلمين و64 للمسيحيين)، وفق نظام معمول به منذ اتفاق الطائف عام 1989.
وكان رئيس الوزراء اللبناني الأسبق، سعد الحريري، أعلن، في شهر يناير/ كانون الثاني الماضي، تعليقه العمل السياسي
في المرحلة الحالية، مبررا ذلك بأنه لا مجال لأي فرصة في لبنان.