https://arabic.sputniknews.com/20220516/العراق-يكشف-ملابسات-انهيار-جسر-في-ميسان-1062301095.html
العراق يكشف ملابسات انهيار جسر في ميسان
العراق يكشف ملابسات انهيار جسر في ميسان
كشفت مديرية الدفاع المدني في العراق، اليوم الاثنين، عن ملابسات انهيار جسر في محافظة ميسان جنوبي العراق. 16.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-16T13:03+0000
2022-05-16T13:03+0000
2022-05-16T13:03+0000
العالم العربي
العراق
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ونقلت "السومرية نيوز"، عن الدفاع المدني بيانا قالت فيه إن فرقها "تعاملت مع حادث انهيار جسر سطيح الرابط بين محافظة ميسان والبصرة في ناحية العزير المتهالك القديم نتيجة الحمل الزائد بعد مرور شاحنة نوع تريلة محملة بكميات كبيرة من حديد التسليح الخاص بالبناء مما أدى إلى انهيار الجسر وسقوط الشاحنة جزئيا".وفي وقت سابق، تمكنت فرق الدفاع المدني العراقي، اليوم الاثنين، من إخماد حريق كبير اندلع داخل بناية متهالكة وسط العاصمة بغداد.وأصدرت قوات الدفاع المدني بيانا قالت فيه "نجحت فرق الدفاع المدني في إخماد حادث حريق كبير اندلاع داخل بناية متهالكة قديمة متخذة ورشا للنجارة في منطقة باب المعظم خلف وزارة الدفاع بإشراف مدير عام الدفاع المدني اللواء كاظم سلمان بوهان".وأوضح البيان أن إخماد الحريق جاء رغم شدة العاصفة الترابية التي ضربت بغداد ومدنا أخرى صباح هذا اليوم، والتي عاقت تنفيذ عملها.
العراق
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
العالم العربي, العراق
العراق يكشف ملابسات انهيار جسر في ميسان
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كشفت مديرية الدفاع المدني في العراق، اليوم الاثنين، عن ملابسات انهيار جسر في محافظة ميسان جنوبي العراق.
ونقلت "السومرية نيوز
"، عن الدفاع المدني بيانا قالت فيه إن فرقها "تعاملت مع حادث انهيار جسر سطيح الرابط بين محافظة ميسان والبصرة في ناحية العزير المتهالك القديم نتيجة الحمل الزائد بعد مرور شاحنة نوع تريلة محملة بكميات كبيرة من حديد التسليح الخاص بالبناء مما أدى إلى انهيار الجسر وسقوط الشاحنة جزئيا".
وأضاف البيان أن فرق الإنقاذ التابعة للدفاع المدني في ميسان هرعت على الفور إلى مكان الحادث وعملت على سحب الشاحنة ووضع الأشرطة التحذيرية وإغلاق الجسر أمام حركة المواطنين لمنع وقوع الحوادث لحين إصلاحة.
وفي وقت سابق، تمكنت فرق الدفاع المدني العراقي، اليوم الاثنين، من إخماد حريق كبير
اندلع داخل بناية متهالكة وسط العاصمة بغداد.
وأصدرت قوات الدفاع المدني بيانا قالت فيه "نجحت فرق الدفاع المدني في إخماد حادث حريق كبير اندلاع داخل بناية متهالكة قديمة متخذة ورشا للنجارة في منطقة باب المعظم خلف وزارة الدفاع بإشراف مدير عام الدفاع المدني اللواء كاظم سلمان بوهان".
وأوضح البيان أن إخماد الحريق جاء رغم شدة العاصفة الترابية التي ضربت بغداد ومدنا أخرى صباح هذا اليوم، والتي عاقت تنفيذ عملها.