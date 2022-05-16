https://arabic.sputniknews.com/20220516/باكستان-تعزز-إجراءات-تأمين-عمران-خان-بعد-إعلانه-عن-مؤامرة-لاغتياله-1062290750.html
باكستان تعزز إجراءات تأمين عمران خان بعد إعلانه عن مؤامرة لاغتياله
باكستان تعزز إجراءات تأمين عمران خان بعد إعلانه عن مؤامرة لاغتياله
أعلنت وزارة الداخلية الباكستانية تشديد إجراءات تأمين رئيس الوزراء السابق عمران خان، اليوم الاثنين، بعد يومين من إعلانه أن هناك مؤامرة لاغتياله. 16.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-16T09:24+0000
2022-05-16T09:24+0000
2022-05-16T09:24+0000
أخبار باكستان
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وقالت الوزارة، في بيان، أن العشرات من رجال الشرطة والقوات شبه العسكرية كلفت بتأمين مقر إقامة خان في إسلام أباد، بحسب وكالة "أسوشيتد برس".وأوضحت وزارة الداخلية إن قوات الأمن سوف ترافق رئيس الوزراء السابق عندما يغادر إسلام أباد في أي وقت إلى أي منطقة في البلاد.وفي خطابه أمام حشد بمدينة سيالكوت بإقليم البنجاب، يوم السبت، تحدث خان عن وجود مؤامرة لاغتياله لكنه لم يكشف عن تفاصيلها، مشيرا إلى أنه سجل رسالة مصورة تتضمن التفاصيل.ونظم أنصار خان مسيرات في جميع أنحاء البلاد منذ الشهر الماضي، عندما أطاحت به المعارضة من خلال تصويت بحجب الثقة في الجمعية الوطنية، وحل محله رئيس الوزراء شهباز شريف.وأمر شريف يوم الاثنين أيضا بتدابير أمنية قصوى لخان، وفقا لبيان حكومي منفصل.
https://arabic.sputniknews.com/20220511/باكستان-تشكو-الهند-لمجلس-الأمن-الدولي-على-خلفية-ترسيم-الدوائر-الانتخابية-في-غامو-وكشمير-1062116583.html
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أخبار باكستان
باكستان تعزز إجراءات تأمين عمران خان بعد إعلانه عن مؤامرة لاغتياله
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أعلنت وزارة الداخلية الباكستانية تشديد إجراءات تأمين رئيس الوزراء السابق عمران خان، اليوم الاثنين، بعد يومين من إعلانه أن هناك مؤامرة لاغتياله.
وقالت الوزارة، في بيان، أن العشرات من رجال الشرطة والقوات شبه العسكرية كلفت بتأمين مقر إقامة خان في إسلام أباد، بحسب وكالة "أسوشيتد برس".
وأوضحت وزارة الداخلية إن قوات الأمن سوف ترافق رئيس الوزراء السابق
عندما يغادر إسلام أباد في أي وقت إلى أي منطقة في البلاد.
وفي خطابه أمام حشد بمدينة سيالكوت بإقليم البنجاب، يوم السبت، تحدث خان عن وجود مؤامرة لاغتياله لكنه لم يكشف عن تفاصيلها، مشيرا إلى أنه سجل رسالة مصورة تتضمن التفاصيل.
ونظم أنصار خان مسيرات في جميع أنحاء البلاد منذ الشهر الماضي، عندما أطاحت به المعارضة من خلال تصويت بحجب الثقة في الجمعية الوطنية، وحل محله رئيس الوزراء شهباز شريف.
وأمر شريف يوم الاثنين أيضا بتدابير أمنية قصوى لخان، وفقا لبيان حكومي منفصل.