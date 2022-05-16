عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220516/باكستان-تعزز-إجراءات-تأمين-عمران-خان-بعد-إعلانه-عن-مؤامرة-لاغتياله-1062290750.html
باكستان تعزز إجراءات تأمين عمران خان بعد إعلانه عن مؤامرة لاغتياله
باكستان تعزز إجراءات تأمين عمران خان بعد إعلانه عن مؤامرة لاغتياله
أعلنت وزارة الداخلية الباكستانية تشديد إجراءات تأمين رئيس الوزراء السابق عمران خان، اليوم الاثنين، بعد يومين من إعلانه أن هناك مؤامرة لاغتياله. 16.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-16T09:24+0000
2022-05-16T09:24+0000
أخبار باكستان
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/04/0a/1061041906_0:0:3063:1723_1920x0_80_0_0_a44c11c0d0554f7424612a70bbc2741e.jpg
وقالت الوزارة، في بيان، أن العشرات من رجال الشرطة والقوات شبه العسكرية كلفت بتأمين مقر إقامة خان في إسلام أباد، بحسب وكالة "أسوشيتد برس".وأوضحت وزارة الداخلية إن قوات الأمن سوف ترافق رئيس الوزراء السابق عندما يغادر إسلام أباد في أي وقت إلى أي منطقة في البلاد.وفي خطابه أمام حشد بمدينة سيالكوت بإقليم البنجاب، يوم السبت، تحدث خان عن وجود مؤامرة لاغتياله لكنه لم يكشف عن تفاصيلها، مشيرا إلى أنه سجل رسالة مصورة تتضمن التفاصيل.ونظم أنصار خان مسيرات في جميع أنحاء البلاد منذ الشهر الماضي، عندما أطاحت به المعارضة من خلال تصويت بحجب الثقة في الجمعية الوطنية، وحل محله رئيس الوزراء شهباز شريف.وأمر شريف يوم الاثنين أيضا بتدابير أمنية قصوى لخان، وفقا لبيان حكومي منفصل.
https://arabic.sputniknews.com/20220511/باكستان-تشكو-الهند-لمجلس-الأمن-الدولي-على-خلفية-ترسيم-الدوائر-الانتخابية-في-غامو-وكشمير-1062116583.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/04/0a/1061041906_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_6bfadb74a88dd06a0c556cc5ae376158.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أخبار باكستان

باكستان تعزز إجراءات تأمين عمران خان بعد إعلانه عن مؤامرة لاغتياله

09:24 GMT 16.05.2022
© AFP 2022 / AAMIR QURESHIعمران خان
عمران خان - سبوتنيك عربي, 1920, 16.05.2022
© AFP 2022 / AAMIR QURESHI
تابعنا عبرTelegram
أعلنت وزارة الداخلية الباكستانية تشديد إجراءات تأمين رئيس الوزراء السابق عمران خان، اليوم الاثنين، بعد يومين من إعلانه أن هناك مؤامرة لاغتياله.
وقالت الوزارة، في بيان، أن العشرات من رجال الشرطة والقوات شبه العسكرية كلفت بتأمين مقر إقامة خان في إسلام أباد، بحسب وكالة "أسوشيتد برس".
جلسة من جلسات مجلس الأمن الدولي - سبوتنيك عربي, 1920, 11.05.2022
باكستان تشكو الهند لمجلس الأمن الدولي على خلفية ترسيم الدوائر الانتخابية في غامو وكشمير
11 مايو, 17:08 GMT
وأوضحت وزارة الداخلية إن قوات الأمن سوف ترافق رئيس الوزراء السابق عندما يغادر إسلام أباد في أي وقت إلى أي منطقة في البلاد.
وفي خطابه أمام حشد بمدينة سيالكوت بإقليم البنجاب، يوم السبت، تحدث خان عن وجود مؤامرة لاغتياله لكنه لم يكشف عن تفاصيلها، مشيرا إلى أنه سجل رسالة مصورة تتضمن التفاصيل.
ونظم أنصار خان مسيرات في جميع أنحاء البلاد منذ الشهر الماضي، عندما أطاحت به المعارضة من خلال تصويت بحجب الثقة في الجمعية الوطنية، وحل محله رئيس الوزراء شهباز شريف.
وأمر شريف يوم الاثنين أيضا بتدابير أمنية قصوى لخان، وفقا لبيان حكومي منفصل.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس07:22 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала