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تحريك دعوى شخصية ضد عمران خان بتهمة "الهرطقة"
تحريك دعوى شخصية ضد عمران خان بتهمة "الهرطقة"
اتهمت شرطة مقاطعة البنجاب رئيس الوزراء الباكستاني السابق عمران خان بالهرطقة (التجديف)، مما قد يؤدي في حال إدانته إلى عقوبة تصل إلى السجن لـ10 سنوات أو عقوبة... 02.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-02T14:57+0000
2022-05-02T14:57+0000
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ورفعت شرطة مقاطعة البنجاب القضية ضد خان نفسه و150 آخرين، بمن فيهم العديد من الوزراء السابقين والأعضاء الرئيسيين في حزب التحريك والإنصاف التابع له، بناءً على طلب المدعو محمد نعيم، حسب تقرير صحيفة "داون".وبحسب الشكوى، شارك خان وأنصاره في احتجاج يوم الخميس الماضي ضد رئيس الوزراء الجديد شهباز شريف خلال زيارته للسعودية.وعندما وصل رئيس الوزراء الباكستاني الجديد وأعضاء وفده إلى المسجد النبوي في المدينة المنورة، بدأ مئات الأشخاص يرددون شعارات مناهضة لشريف.ويُظهر مقطع فيديو أشخاصا يعتقد أنهم حجاج من باكستان وهم يهتفون "لص" و"خائن" ويستخدمون لغة بذيئة ضد شريف والوفد المرافق له.وقالت السلطات السعودية في وقت لاحق إنها ألقت القبض على خمسة مواطنين باكستانيين يُزعم تورطهم في الحادث.بدوره، نفى خان وأعضاء حزبه التورط في هذا الحادث، وقالوا أن الاتهامات هي بداية هجوم على خان من قبل السلطات الجديدة.
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العالم, أخبار الشرق الأوسط

تحريك دعوى شخصية ضد عمران خان بتهمة "الهرطقة"

14:57 GMT 02.05.2022
© AFP 2022 / AAMIR QURESHIعمران خان
عمران خان - سبوتنيك عربي, 1920, 02.05.2022
© AFP 2022 / AAMIR QURESHI
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اتهمت شرطة مقاطعة البنجاب رئيس الوزراء الباكستاني السابق عمران خان بالهرطقة (التجديف)، مما قد يؤدي في حال إدانته إلى عقوبة تصل إلى السجن لـ10 سنوات أو عقوبة الإعدام.
ورفعت شرطة مقاطعة البنجاب القضية ضد خان نفسه و150 آخرين، بمن فيهم العديد من الوزراء السابقين والأعضاء الرئيسيين في حزب التحريك والإنصاف التابع له، بناءً على طلب المدعو محمد نعيم، حسب تقرير صحيفة "داون".
وبحسب الشكوى، شارك خان وأنصاره في احتجاج يوم الخميس الماضي ضد رئيس الوزراء الجديد شهباز شريف خلال زيارته للسعودية.
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وعندما وصل رئيس الوزراء الباكستاني الجديد وأعضاء وفده إلى المسجد النبوي في المدينة المنورة، بدأ مئات الأشخاص يرددون شعارات مناهضة لشريف.
ويُظهر مقطع فيديو أشخاصا يعتقد أنهم حجاج من باكستان وهم يهتفون "لص" و"خائن" ويستخدمون لغة بذيئة ضد شريف والوفد المرافق له.
وقالت السلطات السعودية في وقت لاحق إنها ألقت القبض على خمسة مواطنين باكستانيين يُزعم تورطهم في الحادث.
بدوره، نفى خان وأعضاء حزبه التورط في هذا الحادث، وقالوا أن الاتهامات هي بداية هجوم على خان من قبل السلطات الجديدة.
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