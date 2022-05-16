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https://arabic.sputniknews.com/20220516/جرعة-زائدة-من-الباراسيتامول-قد-تؤدي-إلى-كارثة-1062296670.html
جرعة زائدة من الباراسيتامول قد تؤدي إلى كارثة
جرعة زائدة من الباراسيتامول قد تؤدي إلى كارثة
أكدت الخبيرة في العلوم الطبية ومقدمة البرامج التلفزيونية إيلينا ماليشيفا ومضيفها المشارك، عالم المناعة أندري بروديوس، ضرورة الحذر من الإسراف في تناول مسكنات... 16.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-16T11:52+0000
2022-05-16T11:52+0000
العالم
الصحة
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وحذرت القناة الأولى عبر برنامجها "حياة صحية"، من مخاطر الاستخدام المتكرر لعقار مشهور، حيث أشار الخبراء إلى أن جرعة زائدة من الباراسيتامول تؤدي إلى تسمم الكبد.وقال ضيف البرنامج إنه في إحدى المرات، أثناء محاولته علاج الزكام، تناول الكثير من الباراسيتامول وانتهى به الأمر في المستشفى، حيث تحول لونه إلى اللون الأصفر وتم تشخيص حالته بأنه مصاب بتسمم في الكبد.وقال ماليشيفا: "الباراسيتامول دواء جيد، نوصي به، لكن الباراسيتامول سام للكبد"، منوها إلى أن الجرعة السامة لهذا الدواء كانت أربعة غرامات في اليوم، أي ثمانية أقراص نصف غرام.وأوضح بروديوس: "إذا تجاوزت هذه الجرعة خلال 24 ساعة، فإن الباراسيتامول الناتج عن حبة جيدة سيتحول إلى قاتل للكبد وستصاب بالتهاب الكبد السام". في الوقت نفسه، أكد الأطباء أن الباراسيتامول فعال عندما يؤخذ بشكل صحيح.وأشار البرنامج إلى ثلاثة أعراض غير واضحة قد تشير إلى مشاكل في الكبد، وتضمنت القائمة ظهور كدمات غريبة وتضخم الثدي عند الرجال واحمرار راحة اليد.
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العالم, الصحة

جرعة زائدة من الباراسيتامول قد تؤدي إلى كارثة

11:52 GMT 16.05.2022
© AP Photo / Toby Talbotأدوية باراسيتامول
أدوية باراسيتامول - سبوتنيك عربي, 1920, 16.05.2022
© AP Photo / Toby Talbot
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أكدت الخبيرة في العلوم الطبية ومقدمة البرامج التلفزيونية إيلينا ماليشيفا ومضيفها المشارك، عالم المناعة أندري بروديوس، ضرورة الحذر من الإسراف في تناول مسكنات الباراسيتامول.
وحذرت القناة الأولى عبر برنامجها "حياة صحية"، من مخاطر الاستخدام المتكرر لعقار مشهور، حيث أشار الخبراء إلى أن جرعة زائدة من الباراسيتامول تؤدي إلى تسمم الكبد.
وقال ضيف البرنامج إنه في إحدى المرات، أثناء محاولته علاج الزكام، تناول الكثير من الباراسيتامول وانتهى به الأمر في المستشفى، حيث تحول لونه إلى اللون الأصفر وتم تشخيص حالته بأنه مصاب بتسمم في الكبد.
وقال ماليشيفا: "الباراسيتامول دواء جيد، نوصي به، لكن الباراسيتامول سام للكبد"، منوها إلى أن الجرعة السامة لهذا الدواء كانت أربعة غرامات في اليوم، أي ثمانية أقراص نصف غرام.
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وأوضح بروديوس: "إذا تجاوزت هذه الجرعة خلال 24 ساعة، فإن الباراسيتامول الناتج عن حبة جيدة سيتحول إلى قاتل للكبد وستصاب بالتهاب الكبد السام". في الوقت نفسه، أكد الأطباء أن الباراسيتامول فعال عندما يؤخذ بشكل صحيح.
وأشار البرنامج إلى ثلاثة أعراض غير واضحة قد تشير إلى مشاكل في الكبد، وتضمنت القائمة ظهور كدمات غريبة وتضخم الثدي عند الرجال واحمرار راحة اليد.
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