https://arabic.sputniknews.com/20220516/جمال-سليمان-يكشف-عدم-تلقيه-ترشيحات-في-الأفلام-المصرية-فيديو-1062305432.html
جمال سليمان يكشف عدم تلقيه ترشيحات في الأفلام المصرية... فيديو
جمال سليمان يكشف عدم تلقيه ترشيحات في الأفلام المصرية... فيديو
كشف الفنان السوري، جمال سليمان، عدم تلقيه حاليا ترشيحات للمشاركة في الأفلام المصرية. 16.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-16T14:25+0000
2022-05-16T14:25+0000
2022-05-16T14:25+0000
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وأشار أمس الأحد، في تصريحات لبرنامج "واحد من الناس"، المذاع على فضائية "الحياة" المصرية، إلى أن هناك نوعان من الأفلام، الأول هو التجاري، الذي يستهدف إيرادات شباك التذاكر، لكنه ليس في قائمة أبطالها.أما النوع الثاني من الأفلام بحسب سليمان، فهي المختلفة التي لا يتم صنعها من أجل شباك التذاكر، وتعرض في المهرجانات السينمائية، وتحوز على إعجابه بشدة، ليعتقد صناع الأفلام أنه نجم تلفزيوني يتلقى أجرا كبيرا، ولن يقبل بأجورهم.وعند سؤاله عن اقتراحه من أجل تلقيه ترشيحات في الأفلام المصرية، قال جمال سليمان مازحا إنه يوافق أن يقدم للمنتجين حسما على أجره.وشارك جمال سليمان في عدد من الأفلام المصرية خلال السنوات الماضية، منها "ليلة البيبي دول"، و"حليم".وكان آخر الأعمال الفنية لجمال سليمان هو مشاركته في بطولة الجزء الثالث من المسلسل المصري "الاختيار"، والذي عرض خلال شهر رمضان 2022، وهو من بطولة كريم عبد العزيز وأحمد عز وأحمد السقا وياسر جلال وخالد الصاوي.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
مجتمع, منوعات, أخبار الفنانين في مصر
جمال سليمان يكشف عدم تلقيه ترشيحات في الأفلام المصرية... فيديو
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كشف الفنان السوري، جمال سليمان، عدم تلقيه حاليا ترشيحات للمشاركة في الأفلام المصرية.
وأشار أمس الأحد، في تصريحات لبرنامج "واحد من الناس"، المذاع على فضائية "الحياة" المصرية، إلى أن هناك نوعان من الأفلام، الأول هو التجاري، الذي يستهدف إيرادات شباك التذاكر، لكنه ليس في قائمة أبطالها.
أما النوع الثاني من الأفلام بحسب سليمان، فهي المختلفة التي لا يتم صنعها من أجل شباك التذاكر، وتعرض في المهرجانات السينمائية، وتحوز على إعجابه بشدة، ليعتقد صناع الأفلام أنه نجم تلفزيوني يتلقى أجرا كبيرا، ولن يقبل بأجورهم.
وعند سؤاله عن اقتراحه من أجل تلقيه ترشيحات في الأفلام المصرية، قال جمال سليمان مازحا إنه يوافق أن يقدم للمنتجين حسما على أجره.
وشارك جمال سليمان في عدد من الأفلام المصرية خلال السنوات الماضية، منها "ليلة البيبي دول"، و"حليم".
وكان آخر الأعمال الفنية لجمال سليمان هو مشاركته في بطولة الجزء الثالث من المسلسل المصري "الاختيار"، والذي عرض خلال شهر رمضان 2022، وهو من بطولة كريم عبد العزيز وأحمد عز وأحمد السقا وياسر جلال وخالد الصاوي.