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https://arabic.sputniknews.com/20220516/ريال-مدريد-يعلن-عن-قميصه-الجديد-للموسم-القادم--1062313236.html
ريال مدريد يعلن عن قميصه الجديد للموسم القادم
ريال مدريد يعلن عن قميصه الجديد للموسم القادم
أعلن ريال مدريد عن قميصه الجديد الذي سيظهر به لاعبي الفريق خلال الموسم القادم 2022-2023. 16.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-16T17:29+0000
2022-05-16T17:29+0000
العالم
أخبار نادي ريال مدريد
كريم بنزيما
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وجاء الإعلان الذي انتظره عشاق الملكي مؤخرا، عبر الموقع الرسمي للنادي، في حين لم يختلف التصميم كثيرا عن الصور التي تم تسريبها قبل شهرين، حيث يأتي بقالب كلاسيكي مع لمسات عصرية مضافة إلى اللون الأبيض التقليدي، بحسب موقع "realmadrid".ونشر ريال مدريد عبر حسابه الرسمي على تويتر صور تظهر أناقة التصميم الجديد من خلال هدافه كريم بنزيما، إضافة إلى صورة تجمع كل 3 من أساطيره وهم روبيرتو كارلوس، راؤول غونزاليس وايكر كاسياس، إضافة إلى كريم بنزيما وديفيد ألابا، وأيضا كنتي روبلز نجمة فريق السيدات، وإنزو ألفيس نجل الظهير البرازيلي مارسيلو.ويعرض قميص ريال مدريد الجديد حاليا للبيع حصرياً في متاجر أديداس وريال مدريد، بالإضافة إلى متاجر أخرى مختارة.
https://arabic.sputniknews.com/20220516/100-مليون-يورو-مكافأة-توقيع-ريال-مدريد-يتفق-مع-مبابي-على-موعد-إعلان-انتقاله-إلى-الميرنغي-1062310431.html
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العالم, أخبار نادي ريال مدريد, كريم بنزيما

ريال مدريد يعلن عن قميصه الجديد للموسم القادم

17:29 GMT 16.05.2022
© AFP 2022 / JOHANNES EISELEريال مدريد
ريال مدريد - سبوتنيك عربي, 1920, 16.05.2022
© AFP 2022 / JOHANNES EISELE
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أعلن ريال مدريد عن قميصه الجديد الذي سيظهر به لاعبي الفريق خلال الموسم القادم 2022-2023.
وجاء الإعلان الذي انتظره عشاق الملكي مؤخرا، عبر الموقع الرسمي للنادي، في حين لم يختلف التصميم كثيرا عن الصور التي تم تسريبها قبل شهرين، حيث يأتي بقالب كلاسيكي مع لمسات عصرية مضافة إلى اللون الأبيض التقليدي، بحسب موقع "realmadrid".
ونشر ريال مدريد عبر حسابه الرسمي على تويتر صور تظهر أناقة التصميم الجديد من خلال هدافه كريم بنزيما، إضافة إلى صورة تجمع كل 3 من أساطيره وهم روبيرتو كارلوس، راؤول غونزاليس وايكر كاسياس، إضافة إلى كريم بنزيما وديفيد ألابا، وأيضا كنتي روبلز نجمة فريق السيدات، وإنزو ألفيس نجل الظهير البرازيلي مارسيلو.
الفرنسي كيليان مبابي لاعب فريق باريس سان جيرمان - سبوتنيك عربي, 1920, 16.05.2022
"100 مليون يورو مكافأة توقيع"... ريال مدريد يتفق مع مبابي على موعد إعلان انتقاله إلى "الميرنغي"
16:02 GMT
ويعرض قميص ريال مدريد الجديد حاليا للبيع حصرياً في متاجر أديداس وريال مدريد، بالإضافة إلى متاجر أخرى مختارة.
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