https://arabic.sputniknews.com/20220516/ريال-مدريد-يعلن-عن-قميصه-الجديد-للموسم-القادم--1062313236.html

ريال مدريد يعلن عن قميصه الجديد للموسم القادم

ريال مدريد يعلن عن قميصه الجديد للموسم القادم

أعلن ريال مدريد عن قميصه الجديد الذي سيظهر به لاعبي الفريق خلال الموسم القادم 2022-2023. 16.05.2022, سبوتنيك عربي

2022-05-16T17:29+0000

2022-05-16T17:29+0000

2022-05-16T17:29+0000

العالم

أخبار نادي ريال مدريد

كريم بنزيما

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وجاء الإعلان الذي انتظره عشاق الملكي مؤخرا، عبر الموقع الرسمي للنادي، في حين لم يختلف التصميم كثيرا عن الصور التي تم تسريبها قبل شهرين، حيث يأتي بقالب كلاسيكي مع لمسات عصرية مضافة إلى اللون الأبيض التقليدي، بحسب موقع "realmadrid".ونشر ريال مدريد عبر حسابه الرسمي على تويتر صور تظهر أناقة التصميم الجديد من خلال هدافه كريم بنزيما، إضافة إلى صورة تجمع كل 3 من أساطيره وهم روبيرتو كارلوس، راؤول غونزاليس وايكر كاسياس، إضافة إلى كريم بنزيما وديفيد ألابا، وأيضا كنتي روبلز نجمة فريق السيدات، وإنزو ألفيس نجل الظهير البرازيلي مارسيلو.ويعرض قميص ريال مدريد الجديد حاليا للبيع حصرياً في متاجر أديداس وريال مدريد، بالإضافة إلى متاجر أخرى مختارة.

https://arabic.sputniknews.com/20220516/100-مليون-يورو-مكافأة-توقيع-ريال-مدريد-يتفق-مع-مبابي-على-موعد-إعلان-انتقاله-إلى-الميرنغي-1062310431.html

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العالم, أخبار نادي ريال مدريد, كريم بنزيما