https://arabic.sputniknews.com/20220516/100-مليون-يورو-مكافأة-توقيع-ريال-مدريد-يتفق-مع-مبابي-على-موعد-إعلان-انتقاله-إلى-الميرنغي-1062310431.html

"100 مليون يورو مكافأة توقيع"... ريال مدريد يتفق مع مبابي على موعد إعلان انتقاله إلى "الميرنغي"

"100 مليون يورو مكافأة توقيع"... ريال مدريد يتفق مع مبابي على موعد إعلان انتقاله إلى "الميرنغي"

كشف كيليان مبابي نجم نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، عن الموعد النهائي الذي سيتخذ فيه القرار الخاص بمستقبله. 16.05.2022, سبوتنيك عربي

2022-05-16T16:02+0000

2022-05-16T16:02+0000

2022-05-16T16:02+0000

نادي باريس سان جيرمان

أخبار نادي ريال مدريد

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وقال مبابي، خلال حضور حفل تسليم جوائز الرابطة الوطنية للاعبين المحترفين الفرنسية، والذي شهد حصوله على جائزة أفضل لاعب في موسم 2021-22، "لا أستطيع الحديث عن مستقبلي، لكنكم ستعرفون قريبا جدا، حُسم الأمر تقريبا".وأضاف: "هذه ليست اللحظة المناسبة، لكن نعم أنا على وشك اتخاذ قراري النهائي"، محدداً أنه سيعلن عن قراره قبل مباريات منتخب بلاده في يونيو/ حزيران المقبل ضمن مسابقة دوري الأمم الأوروبية.من جانبها، ذكرت تقارير صحفية إسبانية، عن انتهاء الاتفاق بين ريال مدريد وكيليان مبابي، بشأن انتقاله للميرنجي، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.وقالت صحيفة ماركا الإسبانية، إن "ريال مدريد حصل على موافقة مبابي، لكن سيتم تأجيل أي إعلان حتى نهاية كل مباريات باريس سان جيرمان لاحترام ناديه الحالي"، مشيرة أن "خوسيه أنخيل سانشيز، المدير العام لريال مدريد، أخذ زمام المبادرة وحصل على موافقة نهائية من مبابي الذى طلب توخي الحذر حتى ينتهي موسمه مع باريس سان جيرمان".وكشفت أن "هناك مبالغ كبيرة سيدفعها ريال مدريد، منها راتب مبابي ومكافأة التوقيع بالمجان، ولكنها بعيدة عن المبلغ الذى كان يرغب النادى فى دفعه لصالح باريس سان جيرمان في الموسم الماضي، والذى كان سيصل إلى 200 مليون يورو"، مؤكدة أن مبابي سيحصل على 100 مليون يورو مكافأة توقيع بمفرده بعيدا عن باريس سان جيرمان، مع راتب سنوى قدره 25 مليون يورو.وأوضحت الصحيفة أن كليان مبابي سيوقع عقداً رسمياً مع ريال مدريد لمدة 5 سنوات، سيكون مصحوبًا بشرط جزائى بملايين الدولارات، وبالتأكيد سيكون راتبه أقل بكثير مما عرضه باريس سان جيرمان بقيمة 50 مليون يورو سنويًا.

https://arabic.sputniknews.com/20220510/صحيفة-ريال-مدريد-يحدد-موعد-إعلان-صفقة-كيليان-مبابي-1062056350.html

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