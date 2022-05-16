https://arabic.sputniknews.com/20220516/صحيفة-صينية-إلقاء-اللوم-على-روسيا-حول-نقص-القمح-استفزاز-سياسي-1062297877.html
صحيفة صينية: إلقاء اللوم على روسيا حول نقص القمح استفزاز سياسي
صحيفة صينية: إلقاء اللوم على روسيا حول نقص القمح استفزاز سياسي
أشارت صحيفة صينية، في عددها الصادر اليوم الاثنين، إلى أن تصريحات دول مجموعة السبع بأن روسيا هي المسؤولة عن نقص القمح وأزمة الغذاء استفزاز سياسي. 16.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-16T12:13+0000
2022-05-16T12:13+0000
2022-05-16T12:14+0000
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وقال الباحث في معهد التنمية الريفية التابع للأكاديمية الصينية للعلوم الاجتماعية، هو بينغتشوان، ستتم تسوية نقص القمح الأوكراني في السوق العالمية بسرعة بسبب زيادة العروض من البلدان الأخرى: روسيا وكندا وبعض الدول الأوروبية.وبحسب صحيفة "Global Times" الصينية، يمكن أن يصل حجم إنتاج الحبوب في روسيا في عام 2022 إلى 130 مليون طن، منها 87 مليون طن من القمح، وهذا رقم قياسي، في حين ستنمو الصادرات من كندا بمقدار 8.5 مليون طن، ومن الاتحاد الأوروبي بمقدار 5 ملايين طن.ووفقا للباحث فإن مثل هذه التصريحات تهدف إلى فرض قيود جديدة على روسيا، موضحا أن "التصريحات التي تفيد بأن روسيا بدأت" حرب القمح "يمكن أن تُفهم على أنها ذريعة جديدة للغرب لفرض مزيد من العقوبات على موسكو، وإلى حد كبير لها أهمية سياسية فقط".وشدد بينغتشوان على أن الارتفاع الحالي في الأسعار لا يرتبط على الإطلاق بنقص القمح، ولكن بتوزيعه غير المتسق بين جميع الراغبين، مضيفا أنه سيتعين على الهند والأرجنتين وإندونيسيا الحد من صادراتها الزراعية، لكن التوازن غير المواتي للعرض والطلب سيستقر تدريجياً.
https://arabic.sputniknews.com/20220516/ارتفاع-قياسي-في-أسعار-القمح-بعد-حظر-الصادرات-الهندية-1062293970.html
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العالم, الصين, روسيا, القمح
صحيفة صينية: إلقاء اللوم على روسيا حول نقص القمح استفزاز سياسي
12:13 GMT 16.05.2022 (تم التحديث: 12:14 GMT 16.05.2022) تابعنا عبر
أشارت صحيفة صينية، في عددها الصادر اليوم الاثنين، إلى أن تصريحات دول مجموعة السبع بأن روسيا هي المسؤولة عن نقص القمح وأزمة الغذاء استفزاز سياسي.
وقال الباحث في معهد التنمية الريفية التابع للأكاديمية الصينية للعلوم الاجتماعية، هو بينغتشوان، ستتم تسوية نقص القمح الأوكراني في السوق العالمية بسرعة بسبب زيادة العروض من البلدان الأخرى: روسيا وكندا وبعض الدول الأوروبية.
وبحسب صحيفة "Global Times
" الصينية، يمكن أن يصل حجم إنتاج الحبوب في روسيا في عام 2022 إلى 130 مليون طن، منها 87 مليون طن من القمح، وهذا رقم قياسي، في حين ستنمو الصادرات من كندا بمقدار 8.5 مليون طن، ومن الاتحاد الأوروبي بمقدار 5 ملايين طن.
ووفقا للباحث فإن مثل هذه التصريحات تهدف إلى فرض قيود جديدة على روسيا، موضحا أن "التصريحات التي تفيد بأن روسيا بدأت" حرب القمح "يمكن أن تُفهم على أنها ذريعة جديدة للغرب لفرض مزيد من العقوبات على موسكو، وإلى حد كبير لها أهمية سياسية فقط".
وشدد بينغتشوان على أن الارتفاع الحالي في الأسعار لا يرتبط على الإطلاق بنقص القمح، ولكن بتوزيعه غير المتسق بين جميع الراغبين، مضيفا أنه سيتعين على الهند والأرجنتين وإندونيسيا الحد من صادراتها الزراعية، لكن التوازن غير المواتي للعرض والطلب سيستقر تدريجياً.