https://arabic.sputniknews.com/20220516/لص-ينتحل-شخصية-البائع-بقصد-سرقة-متجر-فيديو-1062290421.html
لص ينتحل شخصية البائع بقصد سرقة متجر... فيديو
لص ينتحل شخصية البائع بقصد سرقة متجر... فيديو
تداول مستخدمون لمواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر لصا ينتحل صفة بائع في أحد المتاجر ليسرقه دون لفت الأنظار. 16.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-16T09:02+0000
2022-05-16T09:02+0000
2022-05-16T09:02+0000
نادي الفيديو
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ويظهر الفيديو اللص وقد استغل غياب البائع لبعض الوقت عن مكانه ليحل محله ويقف في استقبال الزبائن، وعند دخول أحدهم إلى المتجر تظاهر اللص بأنه سيحضر له طلبه.واستمر اللص في حيلته حيث تظاهر بأنه يستخدم جهاز قراءة شفرة الباركود لحساب تكلفة السلعة، لكنه قرر فجأة إشهار سلاحه في وجه الزبون الذي تراجع وترك المتجر مسرعا.
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
نادي الفيديو
لص ينتحل شخصية البائع بقصد سرقة متجر... فيديو
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تداول مستخدمون لمواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر لصا ينتحل صفة بائع في أحد المتاجر ليسرقه دون لفت الأنظار.
ويظهر الفيديو اللص وقد استغل غياب البائع لبعض الوقت عن مكانه ليحل محله ويقف في استقبال الزبائن، وعند دخول أحدهم إلى المتجر تظاهر اللص بأنه سيحضر له طلبه.
واستمر اللص في حيلته حيث تظاهر بأنه يستخدم جهاز قراءة شفرة الباركود لحساب تكلفة السلعة، لكنه قرر فجأة إشهار سلاحه في وجه الزبون الذي تراجع وترك المتجر مسرعا.