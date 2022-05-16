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https://arabic.sputniknews.com/20220516/لص-ينتحل-شخصية-البائع-بقصد-سرقة-متجر-فيديو-1062290421.html
لص ينتحل شخصية البائع بقصد سرقة متجر... فيديو
لص ينتحل شخصية البائع بقصد سرقة متجر... فيديو
تداول مستخدمون لمواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر لصا ينتحل صفة بائع في أحد المتاجر ليسرقه دون لفت الأنظار. 16.05.2022, سبوتنيك عربي
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ويظهر الفيديو اللص وقد استغل غياب البائع لبعض الوقت عن مكانه ليحل محله ويقف في استقبال الزبائن، وعند دخول أحدهم إلى المتجر تظاهر اللص بأنه سيحضر له طلبه.واستمر اللص في حيلته حيث تظاهر بأنه يستخدم جهاز قراءة شفرة الباركود لحساب تكلفة السلعة، لكنه قرر فجأة إشهار سلاحه في وجه الزبون الذي تراجع وترك المتجر مسرعا.
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نادي الفيديو

لص ينتحل شخصية البائع بقصد سرقة متجر... فيديو

09:02 GMT 16.05.2022
© Sputnik . Ekaterina Chesnokovaموسكو تستعد ليوم المرأة العالمي
موسكو تستعد ليوم المرأة العالمي - سبوتنيك عربي, 1920, 16.05.2022
© Sputnik . Ekaterina Chesnokova
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تداول مستخدمون لمواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر لصا ينتحل صفة بائع في أحد المتاجر ليسرقه دون لفت الأنظار.
ويظهر الفيديو اللص وقد استغل غياب البائع لبعض الوقت عن مكانه ليحل محله ويقف في استقبال الزبائن، وعند دخول أحدهم إلى المتجر تظاهر اللص بأنه سيحضر له طلبه.
واستمر اللص في حيلته حيث تظاهر بأنه يستخدم جهاز قراءة شفرة الباركود لحساب تكلفة السلعة، لكنه قرر فجأة إشهار سلاحه في وجه الزبون الذي تراجع وترك المتجر مسرعا.
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