https://arabic.sputniknews.com/20220516/مصدر-اجتماع-لقادة-الإطار-التنسيقي-العراقي-لبحث-كلمة-مقتدى-الصدر-1062295939.html

مصدر: اجتماع لقادة الإطار التنسيقي العراقي لبحث كلمة مقتدى الصدر

مصدر: اجتماع لقادة الإطار التنسيقي العراقي لبحث كلمة مقتدى الصدر

قال مصدر عراقي مطلع إن قادة قوى الإطار التنسيقي سيجتمعون، مساء اليوم الإثنين، لمناقشة كلمة قائد التيار الصدري، مقتدى الصدر وكذلك أزمة الانسداد السياسي في... 16.05.2022, سبوتنيك عربي

2022-05-16T11:40+0000

2022-05-16T11:40+0000

2022-05-16T11:40+0000

العراق

أخبار العراق اليوم

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بغداد- سبوتنيك. وقال المصدر وهو من قوى الإطار التنسيقي لوكالة "سبوتنيك": "سيجرى اجتماع مساء اليوم لقادة الإطار لمناقشة كلمة مقتدى الصدر وأزمة الانسداد السياسي".وتابع المصدر: "سيعلن الإطار عن موقف واضح، في وقت لاحق، بشأن جميع المستجدات على الساحة السياسية العراقية".والإطار التنسيقي هو تحالف يضم الأحزاب الشيعية التي أعلنت رفضها لنتائج الانتخابات، ويضم بما في ذلك رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي زعيم ائتلاف "دولة القانون".وفي وقت سابق اليوم، أكد مقتدى الصدر، أن ما وصفه بالنهج المشين لخصومه الفائزين في الانتخابات النيابية لن يجبره على التحالف معهم، مؤكدا أنه لن يعود بالعراق لسياسة التوافق بين الكتل النيابية وتقاسم الحصص فيما يتعلق بتشكيل الحكومة.وقال في كلمة متلفزة موجزة، اليوم الاثنين، مخاطبا ضمنيا قوى الإطار التنسيقي: " تظنون أن أفعالكم تجبرنا على التحالف معكم، كلا وألف كلا، فلن نعيد العراق لمربع المحاصصة والفساد والتوافق المقيت، لقد جثم التوافق على صدر العراق سنوات طوال حصد فيها الأخضر واليابس"، وفق تعبيره.ويشغل التحالف الذي يقوده مقتدى الصدر (يضم إلى جانب التيار الصدري الحزب الديمقراطي الكردستاني وتحالف السيادة السني) والذي تم إعلانه عقب الانتخابات التي جرت في أكتوبر/تشرين الأول الماضي 175 مقعدا في البرلمان (من أصل 329)، غير أنه لم يتمكن من تشكيل الحكومة، بعدما لجأت قوى "الإطار" إلى تعطيل انعقاد جلسة البرلمان لانتخاب رئيس جديد للبلاد.وسبق أن عرض الصدر على الإطار التنسيقي المشاركة في الحكومة باستثناء المالكي الذي يقاطعه منذ سنوات، عندما كان رئيسا للوزراء (في ولايته الأولى) ونفذ عام 2008 عملية "صولة الفرسان" الأمنية في البصرة والتي قتل خلالها واعتقل المئات من عناصر التيار الصدري.

https://arabic.sputniknews.com/20220323/العراق-إعلان-أكبر-تحالف-برلماني-منذ-2005-والصدر-يبارك-1060363278.html

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