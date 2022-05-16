https://arabic.sputniknews.com/20220516/وزير-الخارجية-الإيراني-يسافر-إلى-الإمارات-لتقديم-التعازي-في-وفاة-خليفة-بن-زايد-1062295420.html
وزير الخارجية الإيراني يسافر إلى الإمارات لتقديم التعازي في وفاة خليفة بن زايد
وزير الخارجية الإيراني يسافر إلى الإمارات لتقديم التعازي في وفاة خليفة بن زايد
سافر وزير الخارجية الإيراني، أمير عبد اللهيان، اليوم الاثنين، إلى الإمارات العربية المتحدة، لتقديم التعازي في وفاة رئيسها، الشيخ خليفة بن زايد. 16.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-16T11:28+0000
2022-05-16T11:28+0000
2022-05-16T11:28+0000
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ونشرت وكالة الأنباء الإيرانية (إرنا) صورة لمغادرة عبد اللهيان إلى الإمارات.في غضون ذلك، أعرب وزير الخارجية الإيراني، أمير عبد اللهيان، في رسالة تعزية لنظيره الإماراتي، الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، عن تعاطفه مع دولة الإمارات وحكومتها في وفاة رئيس الإمارات.وكان الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، قدم تعازيه في وفاة رئيس الإمارات الراحل، خليفة بن زايد آل نهيان، وعبر عن تعازيه لولي عهد أبو ظبي، الشيخ محمد بن زايد، ولحكومة وشعب الإمارات.وتوفي رئيس الإمارات، الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، يوم الجمعة الموافق 13 مايو/ أيار 2022 عن عمر يناهز 73 عاما، وأعلنت الإمارات حدادا لمدة 40 يوما.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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إيران, أخبار إيران, أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم, العالم
وزير الخارجية الإيراني يسافر إلى الإمارات لتقديم التعازي في وفاة خليفة بن زايد
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سافر وزير الخارجية الإيراني، أمير عبد اللهيان، اليوم الاثنين، إلى الإمارات العربية المتحدة، لتقديم التعازي في وفاة رئيسها، الشيخ خليفة بن زايد.
ونشرت وكالة الأنباء الإيرانية (إرنا) صورة لمغادرة عبد اللهيان إلى الإمارات.
في غضون ذلك، أعرب وزير الخارجية الإيراني، أمير عبد اللهيان، في رسالة تعزية لنظيره الإماراتي، الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، عن تعاطفه مع دولة الإمارات وحكومتها في وفاة رئيس الإمارات.
وكان الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، قدم تعازيه في وفاة رئيس الإمارات الراحل، خليفة بن زايد آل نهيان، وعبر عن تعازيه لولي عهد أبو ظبي، الشيخ محمد بن زايد، ولحكومة وشعب الإمارات.
وتوفي رئيس الإمارات، الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، يوم الجمعة الموافق 13 مايو/ أيار 2022 عن عمر يناهز 73 عاما، وأعلنت الإمارات حدادا لمدة 40 يوما.