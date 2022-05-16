عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220516/وزير-الداخلية-اللبناني-أجرينا-الانتخابات-البرلمانية-وسط-حملات-تشكيك-ونسبة-المشاركة-كانت-جيدة-1062306702.html
وزير الداخلية اللبناني: أجرينا الانتخابات البرلمانية وسط حملات تشكيك ونسبة المشاركة كانت جيدة
وزير الداخلية اللبناني: أجرينا الانتخابات البرلمانية وسط حملات تشكيك ونسبة المشاركة كانت جيدة
وصف وزير الداخلية اللبناني، بسام مولوي، نسبة المشاركة بالانتخابات البرلمانية بـ"الجيدة"، مشيرا إلى أنها جرت وسط حملات تشكيك والتي لن تؤثر على عمل القضاة. 16.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-16T14:44+0000
2022-05-16T14:44+0000
أخبار لبنان
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/06/1061905838_1:0:1279:719_1920x0_80_0_0_b3387ab5ad8ae0039282e7a8e2f6bb78.jpg
وأعلن مولوي، في مؤتمر صحفي، إن "نسبة المشاركة ليست بالقليلة وكانت مثل تلك التي تحققت في الانتخابات السابقة"، مؤكدا أن "النتائج النهائية في 5 دوائر تم إبلاغها ونعمل على بقية الدوائر والقضاة سيواصلون العمل حتى إعلان النتائج".وأضاف أنه "رغم كل الصعوبات والتشكيك، أجرينا الانتخابات النيابية بطريقة جيدة وكل حملات التشكيك التي رافقت وتلت الانتخابات لا تؤثر على عملنا ولا على عمل فريق إصدار النتائج أو القضاة".هذا وانتهت عملية التصويت في الانتخابات النيابية مساء أمس الأحد، وأغلقت صناديق الاقتراع في كافة الدوائر الانتخابية. وكانت نسبة الاقتراع قد وصلت بحسب وزارة الداخلية عند الساعة الخامسة عصرا إلى حدود 32 بالمئة.وشهد لبنان انتخابات برلمانية في جميع أنحائه، منذ صباح أمس الأحد، الموافق 15 مايو/ أيار الجاري، تنافست فيها 103 قوائم انتخابية ضمت 718 مرشحا موزعين على 15 دائرة انتخابية، لاختيار 128 نائبا في البرلمان.تجري الانتخابات البرلمانية في لبنان كل أربع سنوات، لانتخاب برلمان مؤلف من 128 عضواً يتوزعون مناصفة بين المسلمين والمسيحيين (64 للمسلمين و64 للمسيحيين)، وفق نظام معمول به منذ اتفاق الطائف عام 1989.
https://arabic.sputniknews.com/20220516/إيران-نحترم-تصويت-الشعب-اللبناني-ولم-نحاول-أبدا-التدخل-في-الشؤون-الداخلية-للبنان-1062297180.html
أخبار لبنان
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/06/1061905838_160:0:1119:719_1920x0_80_0_0_7c3d9845bac40a2dfc1ce709ac5c2d8d.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أخبار لبنان

وزير الداخلية اللبناني: أجرينا الانتخابات البرلمانية وسط حملات تشكيك ونسبة المشاركة كانت جيدة

14:44 GMT 16.05.2022
© Sputnik . Abdul Kader Albayوزير الداخلية اللبناني بسام مولوي
وزير الداخلية اللبناني بسام مولوي - سبوتنيك عربي, 1920, 16.05.2022
© Sputnik . Abdul Kader Albay
تابعنا عبرTelegram
وصف وزير الداخلية اللبناني، بسام مولوي، نسبة المشاركة بالانتخابات البرلمانية بـ"الجيدة"، مشيرا إلى أنها جرت وسط حملات تشكيك والتي لن تؤثر على عمل القضاة.
وأعلن مولوي، في مؤتمر صحفي، إن "نسبة المشاركة ليست بالقليلة وكانت مثل تلك التي تحققت في الانتخابات السابقة"، مؤكدا أن "النتائج النهائية في 5 دوائر تم إبلاغها ونعمل على بقية الدوائر والقضاة سيواصلون العمل حتى إعلان النتائج".

وأضاف أنه "رغم كل الصعوبات والتشكيك، أجرينا الانتخابات النيابية بطريقة جيدة وكل حملات التشكيك التي رافقت وتلت الانتخابات لا تؤثر على عملنا ولا على عمل فريق إصدار النتائج أو القضاة".
المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب زاده - سبوتنيك عربي, 1920, 16.05.2022
إيران: نحترم تصويت الشعب اللبناني ولم نحاول أبدا التدخل في الشؤون الداخلية للبنان
12:02 GMT
هذا وانتهت عملية التصويت في الانتخابات النيابية مساء أمس الأحد، وأغلقت صناديق الاقتراع في كافة الدوائر الانتخابية. وكانت نسبة الاقتراع قد وصلت بحسب وزارة الداخلية عند الساعة الخامسة عصرا إلى حدود 32 بالمئة.
وشهد لبنان انتخابات برلمانية في جميع أنحائه، منذ صباح أمس الأحد، الموافق 15 مايو/ أيار الجاري، تنافست فيها 103 قوائم انتخابية ضمت 718 مرشحا موزعين على 15 دائرة انتخابية، لاختيار 128 نائبا في البرلمان.
تجري الانتخابات البرلمانية في لبنان كل أربع سنوات، لانتخاب برلمان مؤلف من 128 عضواً يتوزعون مناصفة بين المسلمين والمسيحيين (64 للمسلمين و64 للمسيحيين)، وفق نظام معمول به منذ اتفاق الطائف عام 1989.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس07:22 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала