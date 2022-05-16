https://arabic.sputniknews.com/20220516/-ألمانيا-نتوقع-فرض-عقوبات-على-النفط-الروسي-خلال-أيام-1062295648.html

ألمانيا: نتوقع فرض عقوبات على النفط الروسي خلال أيام

ألمانيا: نتوقع فرض عقوبات على النفط الروسي خلال أيام

قالت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك، اليوم الاثنين، إنها تتوقع أن يفرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على النفط الروسي خلال الأيام القليلة المقبلة. 16.05.2022, سبوتنيك عربي

2022-05-16T11:37+0000

2022-05-16T11:37+0000

2022-05-16T11:37+0000

العالم

اقتصاد

العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس

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وقالت بيربوك للصحفيين في بروكسل لدى وصولها إلى اجتماع لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي اليوم: "لا يزال يتعين علينا توضيح بعض الأشياء، لن يحدث هذا هنا اليوم، لكنني على ثقة تامة من أننا سنصل إلى نتيجة في الأيام المقبلة".ويناقش أعضاء الاتحاد الأوروبي تفاصيل الحزمة السادسة من العقوبات منذ أكثر من أسبوعين، وسط خلافات تتعلق بحصول بعض الدول على الطاقة، على رأسها المجر.بدوره، قال رئيس الدبلوماسية الأوروبية جوزيب بوريل، اليوم الاثنين، إن الاتحاد الأوروبي سيحاول التوصل إلى موقف مشترك بين الأعضاء بشأن حزمة عقوبات جديدة ضد روسيا في اجتماع وزراء خارجية الاتحاد اليوم في بروكسل.وأكد بوريل سعي الاتحاد للوصول إلى حزمة جديدة من العقوبات ضد روسيا وإلى موقف مشترك بشأن الحظر النفطي، مشيرا إلى عدم وجود ثقة بالتوصل إلى مثل هذا القرار حتى الآن.هذا وتستمر منذ يوم 24 فبراير/شباط الماضي، العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا؛ والتي حددت موسكو أهدافها بالقضاء على عسكرة أوكرانيا وعلى التوجهات النازية في هذه الدولة.

https://arabic.sputniknews.com/20220516/بوريل-الاتحاد-الأوروبي-سيحاول-التوصل-إلى-موقف-مشترك-بين-الأعضاء-بشأن-حزمة-عقوبات-جديدة-ضد-روسيا-1062286992.html

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