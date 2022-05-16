https://arabic.sputniknews.com/20220516/-ألمانيا-نتوقع-فرض-عقوبات-على-النفط-الروسي-خلال-أيام-1062295648.html
ألمانيا: نتوقع فرض عقوبات على النفط الروسي خلال أيام
ألمانيا: نتوقع فرض عقوبات على النفط الروسي خلال أيام
قالت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك، اليوم الاثنين، إنها تتوقع أن يفرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على النفط الروسي خلال الأيام القليلة المقبلة. 16.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-16T11:37+0000
2022-05-16T11:37+0000
2022-05-16T11:37+0000
العالم
اقتصاد
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
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وقالت بيربوك للصحفيين في بروكسل لدى وصولها إلى اجتماع لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي اليوم: "لا يزال يتعين علينا توضيح بعض الأشياء، لن يحدث هذا هنا اليوم، لكنني على ثقة تامة من أننا سنصل إلى نتيجة في الأيام المقبلة".ويناقش أعضاء الاتحاد الأوروبي تفاصيل الحزمة السادسة من العقوبات منذ أكثر من أسبوعين، وسط خلافات تتعلق بحصول بعض الدول على الطاقة، على رأسها المجر.بدوره، قال رئيس الدبلوماسية الأوروبية جوزيب بوريل، اليوم الاثنين، إن الاتحاد الأوروبي سيحاول التوصل إلى موقف مشترك بين الأعضاء بشأن حزمة عقوبات جديدة ضد روسيا في اجتماع وزراء خارجية الاتحاد اليوم في بروكسل.وأكد بوريل سعي الاتحاد للوصول إلى حزمة جديدة من العقوبات ضد روسيا وإلى موقف مشترك بشأن الحظر النفطي، مشيرا إلى عدم وجود ثقة بالتوصل إلى مثل هذا القرار حتى الآن.هذا وتستمر منذ يوم 24 فبراير/شباط الماضي، العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا؛ والتي حددت موسكو أهدافها بالقضاء على عسكرة أوكرانيا وعلى التوجهات النازية في هذه الدولة.
https://arabic.sputniknews.com/20220516/بوريل-الاتحاد-الأوروبي-سيحاول-التوصل-إلى-موقف-مشترك-بين-الأعضاء-بشأن-حزمة-عقوبات-جديدة-ضد-روسيا-1062286992.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
العالم, اقتصاد
ألمانيا: نتوقع فرض عقوبات على النفط الروسي خلال أيام
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قالت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك، اليوم الاثنين، إنها تتوقع أن يفرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على النفط الروسي خلال الأيام القليلة المقبلة.
وقالت بيربوك للصحفيين في بروكسل
لدى وصولها إلى اجتماع لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي اليوم: "لا يزال يتعين علينا توضيح بعض الأشياء، لن يحدث هذا هنا اليوم، لكنني على ثقة تامة من أننا سنصل إلى نتيجة في الأيام المقبلة".
ويناقش أعضاء الاتحاد الأوروبي تفاصيل الحزمة السادسة من العقوبات منذ أكثر من أسبوعين، وسط خلافات تتعلق بحصول بعض الدول على الطاقة، على رأسها المجر.
وبحسب "بلومبرغ"، يعد الاتحاد الأوروبي إرشادات جديدة حول كيفية دفع الشركات الغربية مقابل الغاز الروسي دون انتهاك العقوبات من أجل الحفاظ على تدفق الإمدادات، الأمر الذي أدى إلى انخفاض أسعار الغاز الأوروبية اليوم الاثنين، كما أشار المصدر.
بدوره، قال رئيس الدبلوماسية الأوروبية جوزيب بوريل، اليوم الاثنين، إن الاتحاد الأوروبي سيحاول التوصل إلى موقف مشترك بين الأعضاء بشأن حزمة عقوبات جديدة ضد روسيا في اجتماع وزراء خارجية الاتحاد اليوم في بروكسل.
وأكد بوريل سعي الاتحاد للوصول إلى حزمة
جديدة من العقوبات ضد روسيا وإلى موقف مشترك بشأن الحظر النفطي، مشيرا إلى عدم وجود ثقة بالتوصل إلى مثل هذا القرار حتى الآن.
وأضاف: "سنواصل المناقشات، سنواصل توضيح حجج كل جانب، دوري ليس انتقاد أي شخص، بل التوصل إلى توافق في الآراء. سنفعل كل ما في وسعنا بشأن الحظر، لكن لا يمكنني ضمان حدوث ذلك".
هذا وتستمر منذ يوم 24 فبراير/شباط الماضي، العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا؛ والتي حددت موسكو أهدافها بالقضاء على عسكرة أوكرانيا وعلى التوجهات النازية في هذه الدولة.