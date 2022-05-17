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https://arabic.sputniknews.com/20220517/أردوغان-يسافر-إلى-أبو-ظبي-للتعزية-في-رئيس-الإمارات-1062330790.html
أردوغان يسافر إلى أبو ظبي للتعزية في رئيس الإمارات
أردوغان يسافر إلى أبو ظبي للتعزية في رئيس الإمارات
سافر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ظهر اليوم الثلاثاء، إلى أبو ظبي لتقديم العزاء في وفاة الرئيس الإماراتي السابق الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان. 17.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-17T09:52+0000
2022-05-17T09:52+0000
رجب طيب أردوغان
أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم
أخبار تركيا اليوم
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وقالت وكالة الأناضول الرسمية إن أردوغان غادر مطار أسن بوغا في أنقرة على متن الطائرة الرئاسية متوجها إلى الإمارات، يرافقه وزير الدفاع خلوصي أكار، ونائب أمين عام حزب العدالة والتنمية نعمان قورطولموش، ورئيس دائرة الاتصال في الرئاسة فخر الدين ألطون.وخلال الأشهر الست الأخيرة، شهدت العلاقات بين تركيا والإمارات تحسنا ملحوظا بعد سنوات من التوتر الذي وصل حد القطيعة في ظل خلافات في العديد من الملفات الإقليمية في مقدمتها الملف الليبي والمواقف المتباينة لكلا البلدين من حركات الإسلام السياسي.وفي نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، زار ولي عهد أبو ظبي (رئيس الإمارات الحالي) الشيخ محمد بن زايد تركيا في زيارة هي الأولى منذ عام 2012، بدعوة من الرئيس أردوغان.والسبت الماضي، انتخب المجلس الأعلى للاتحاد بالإجماع، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيسا للبلاد، خلفا للشيخ خليفة الذي وري الثرى الجمعة إثر وفاته عن 74 عاما.والشيخ خليفة كان قد تولى منصبه عام 2004، خلفا لوالده الشيخ زايد بن سلطان مؤسس الدولة عام 1971.
https://arabic.sputniknews.com/20220515/الرئيس-الإسرائيلي-أسافر-الآن-إلى-الإمارات-لتقديم-العزاء-لصديقي-محمد-بن-زايد-1062262714.html
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رجب طيب أردوغان, أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم, أخبار تركيا اليوم

أردوغان يسافر إلى أبو ظبي للتعزية في رئيس الإمارات

09:52 GMT 17.05.2022
© AP Photo / Jon Gambrellالرئيس التركي رجب طيب أردوغان وولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ينظر إلى حرس الشرف في قصر الوطن في أبوظبي، الإمارات، 14 فبراير 2022
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ينظر إلى حرس الشرف في قصر الوطن في أبوظبي، الإمارات، 14 فبراير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 17.05.2022
© AP Photo / Jon Gambrell
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سافر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ظهر اليوم الثلاثاء، إلى أبو ظبي لتقديم العزاء في وفاة الرئيس الإماراتي السابق الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان.
وقالت وكالة الأناضول الرسمية إن أردوغان غادر مطار أسن بوغا في أنقرة على متن الطائرة الرئاسية متوجها إلى الإمارات، يرافقه وزير الدفاع خلوصي أكار، ونائب أمين عام حزب العدالة والتنمية نعمان قورطولموش، ورئيس دائرة الاتصال في الرئاسة فخر الدين ألطون.
وخلال الأشهر الست الأخيرة، شهدت العلاقات بين تركيا والإمارات تحسنا ملحوظا بعد سنوات من التوتر الذي وصل حد القطيعة في ظل خلافات في العديد من الملفات الإقليمية في مقدمتها الملف الليبي والمواقف المتباينة لكلا البلدين من حركات الإسلام السياسي.
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وفي نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، زار ولي عهد أبو ظبي (رئيس الإمارات الحالي) الشيخ محمد بن زايد تركيا في زيارة هي الأولى منذ عام 2012، بدعوة من الرئيس أردوغان.
والسبت الماضي، انتخب المجلس الأعلى للاتحاد بالإجماع، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيسا للبلاد، خلفا للشيخ خليفة الذي وري الثرى الجمعة إثر وفاته عن 74 عاما.
والشيخ خليفة كان قد تولى منصبه عام 2004، خلفا لوالده الشيخ زايد بن سلطان مؤسس الدولة عام 1971.
الشيخ محمد بن زايد.. القائد القوي - سبوتنيك عربي
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