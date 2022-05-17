https://arabic.sputniknews.com/20220517/الاتحاد-الأوروبي-قد-يصل-إلى-الحد-الأقصى-في-قدرته-على-فرض-عقوبات-اقتصادية-على-روسيا--1062339443.html
الاتحاد الأوروبي قد يصل إلى الحد الأقصى في قدرته على فرض عقوبات اقتصادية على روسيا
الاتحاد الأوروبي قد يصل إلى الحد الأقصى في قدرته على فرض عقوبات اقتصادية على روسيا
قال مصدر دبلوماسي في الاتحاد الأوروبي إن الدول الأعضاء تراجعت خطوة إلى الوراء رغم حسن سير المحادثات مع المجر حيال إلغاء فرض حق النقض في ما يتعلق بالحظر على... 17.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-17T13:20+0000
2022-05-17T13:20+0000
2022-05-17T13:43+0000
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وأضاف المصدر أن "الحزمة السابعة من العقوبات على موسكو ستشكل تحديا سافرا للدول الأوروبية في حال منع واردات الغاز الروسي".وكان وزير خارجية الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، تعهد بأن "دول أوروبا ستواصل الضغط على موسكو"، كما قال: إن "وزراء الخارجية الأوروبيين لم يتمكنوا من التوصل إلى توافق في الآراء حول الحزمة السادسة التي تتضمن مسألة الحظر على الخام الروسي، مضيفا أن "إقرار حزمة جديدة يتطلب بضعة أسابيع.
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سبوتنيك عربي
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الاتحاد الأوروبي قد يصل إلى الحد الأقصى في قدرته على فرض عقوبات اقتصادية على روسيا
13:20 GMT 17.05.2022 (تم التحديث: 13:43 GMT 17.05.2022) تابعنا عبر
قال مصدر دبلوماسي في الاتحاد الأوروبي إن الدول الأعضاء تراجعت خطوة إلى الوراء رغم حسن سير المحادثات مع المجر حيال إلغاء فرض حق النقض في ما يتعلق بالحظر على توريد النفط الروسي.
وأضاف المصدر أن "الحزمة السابعة من العقوبات على موسكو ستشكل تحديا سافرا للدول الأوروبية في حال منع واردات الغاز الروسي".
وكان وزير خارجية الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، تعهد بأن "دول أوروبا ستواصل الضغط على موسكو"، كما قال: إن "وزراء الخارجية الأوروبيين لم يتمكنوا من التوصل إلى توافق في الآراء حول الحزمة السادسة التي تتضمن مسألة الحظر على الخام الروسي، مضيفا أن "إقرار حزمة جديدة يتطلب بضعة أسابيع.