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البرهان: الإدارات الأهلية لها دور كبير في استقرار السودان
البرهان: الإدارات الأهلية لها دور كبير في استقرار السودان
أكد رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان، على أهمية الدور الذي تقوم به الإدارات الأهلية في عموم البلاد، مشيرا إلى أنها تساهم في نشر ثقافة السلام. 17.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-17T17:23+0000
2022-05-17T17:23+0000
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أخبار السودان اليوم
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جاء ذلك خلال استقبال البرهان لوفد من الإدارات الأهلية، اليوم الثلاثاء، حسبما ذكرت وكالة الأنباء السودانية "سونا".ولفتت الوكالة إلى قول البرهان إنه يجب توفير الخدمات الضرورية لجميع الولايات والمحليات والعمل على تحسين ظروف الناس الحياتية.وقال رئيس مجلس السيادة الانتقالي إن تحقيق السلام والاستقرار والتنمية المستدامة يرتبط بالتماسك ووحدة الصف ونبذ العنف.
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العالم العربي, أخبار السودان اليوم

البرهان: الإدارات الأهلية لها دور كبير في استقرار السودان

17:23 GMT 17.05.2022
© AFP 2022 / ASHRAF SHAZLYرئيس المجلس السيادي الانتقالي بالسودان، عبدالفتاح البرهان
رئيس المجلس السيادي الانتقالي بالسودان، عبدالفتاح البرهان - سبوتنيك عربي, 1920, 17.05.2022
© AFP 2022 / ASHRAF SHAZLY
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أكد رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان، على أهمية الدور الذي تقوم به الإدارات الأهلية في عموم البلاد، مشيرا إلى أنها تساهم في نشر ثقافة السلام.
جاء ذلك خلال استقبال البرهان لوفد من الإدارات الأهلية، اليوم الثلاثاء، حسبما ذكرت وكالة الأنباء السودانية "سونا".
ولفتت الوكالة إلى قول البرهان إنه يجب توفير الخدمات الضرورية لجميع الولايات والمحليات والعمل على تحسين ظروف الناس الحياتية.
وقال رئيس مجلس السيادة الانتقالي إن تحقيق السلام والاستقرار والتنمية المستدامة يرتبط بالتماسك ووحدة الصف ونبذ العنف.
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