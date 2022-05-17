https://arabic.sputniknews.com/20220517/البرهان-الإدارات-الأهلية-لها-دور-كبير-في-استقرار-السودان-1062360170.html
البرهان: الإدارات الأهلية لها دور كبير في استقرار السودان
البرهان: الإدارات الأهلية لها دور كبير في استقرار السودان
أكد رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان، على أهمية الدور الذي تقوم به الإدارات الأهلية في عموم البلاد، مشيرا إلى أنها تساهم في نشر ثقافة السلام. 17.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-17T17:23+0000
2022-05-17T17:23+0000
2022-05-17T17:23+0000
العالم العربي
أخبار السودان اليوم
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جاء ذلك خلال استقبال البرهان لوفد من الإدارات الأهلية، اليوم الثلاثاء، حسبما ذكرت وكالة الأنباء السودانية "سونا".ولفتت الوكالة إلى قول البرهان إنه يجب توفير الخدمات الضرورية لجميع الولايات والمحليات والعمل على تحسين ظروف الناس الحياتية.وقال رئيس مجلس السيادة الانتقالي إن تحقيق السلام والاستقرار والتنمية المستدامة يرتبط بالتماسك ووحدة الصف ونبذ العنف.
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سبوتنيك عربي
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الأخبار
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم العربي, أخبار السودان اليوم
البرهان: الإدارات الأهلية لها دور كبير في استقرار السودان
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أكد رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان، على أهمية الدور الذي تقوم به الإدارات الأهلية في عموم البلاد، مشيرا إلى أنها تساهم في نشر ثقافة السلام.
جاء ذلك خلال استقبال البرهان
لوفد من الإدارات الأهلية، اليوم الثلاثاء، حسبما ذكرت وكالة الأنباء السودانية "سونا".
ولفتت الوكالة إلى قول البرهان إنه يجب توفير الخدمات الضرورية لجميع الولايات والمحليات والعمل على تحسين ظروف الناس الحياتية.
وقال رئيس مجلس السيادة الانتقالي إن تحقيق السلام والاستقرار
والتنمية المستدامة يرتبط بالتماسك ووحدة الصف ونبذ العنف.