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الدفاع الروسية تعلن إسقاط 23 طائرة مسيرة أوكرانية خلال 24 ساعة
Бойцы Народной милиции ЛНР осматривают дом в городе Ровеньки, разрушенный в результате попадания украинской ракеты Точка-У - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
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https://arabic.sputniknews.com/20220517/الدفاع-الروسية-تعلن-إسقاط-23-طائرة-مسيرة-أوكرانية-خلال-24-ساعة-1062328444.html
الدفاع الروسية تعلن إسقاط 23 طائرة مسيرة أوكرانية خلال 24 ساعة
الدفاع الروسية تعلن إسقاط 23 طائرة مسيرة أوكرانية خلال 24 ساعة
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، أن أنظمة الدفاع الجوي الروسية أسقطت 23 طائرة مسيرة أوكرانية بالإضافة إلى 8 صواريخ من طراز "Smerch MLRS". 17.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-17T09:05+0000
2022-05-17T09:15+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
روسيا
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وجاء في بيان وزارة الدفاع: "دمرت صواريخ كاليبر عالية الدقة أفراد تشكيلات الاحتياط الأوكرانية، وكذلك شحنات الأسلحة الأجنبية والمعدات العسكرية من الولايات المتحدة والدول الأوروبية المعدة للشحن إلى دونباس بالقرب من محطة سكة حديد ستاريتشي في منطقة لفوف".وتابع البيان: "ودمرت محطة فرعية لتوليد الطاقة الكهربائية كانت توفر تسليم الأسلحة والمعدات العسكرية من الولايات المتحدة والبلدان الغربية إلى دونباس في منطقة محطة ميريفا للسكك الحديدية في منطقة خاركوف".وأضاف البيان: "بالأمس، من الساعة 10.00 إلى الساعة 11.00، ضرب القوميون الأوكرانيون من قاذفات صواريخ متعددة "سميرش" المناطق السكنية في مدينة خيرسون. اعترض الدفاع الجوي الروسي جميع الصواريخ الأوكرانية".وختم البيان: "لا توجد وحدات من القوات الروسية داخل مدينة خيرسون. تم توجيه الضربة عمدا إلى السكان المدنيين في خيرسون".
https://arabic.sputniknews.com/20220516/الدفاع-الروسية-تعلن-نقل-جرحى-مسلحي-آزوفستال-إلى-جمهورية-دونيتسك-الشعبية-للعلاج-1062301530.html
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روسيا

الدفاع الروسية تعلن إسقاط 23 طائرة مسيرة أوكرانية خلال 24 ساعة

09:05 GMT 17.05.2022 (تم التحديث: 09:15 GMT 17.05.2022)
© Sputnik . WASIM SULIMSNوزارة الدفاع الروسية في العاصمة الروسية موسكو خلال الاحتفال بعيد النصر
وزارة الدفاع الروسية في العاصمة الروسية موسكو خلال الاحتفال بعيد النصر - سبوتنيك عربي, 1920, 17.05.2022
© Sputnik . WASIM SULIMSN
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، أن أنظمة الدفاع الجوي الروسية أسقطت 23 طائرة مسيرة أوكرانية بالإضافة إلى 8 صواريخ من طراز "Smerch MLRS".
وجاء في بيان وزارة الدفاع: "دمرت صواريخ كاليبر عالية الدقة أفراد تشكيلات الاحتياط الأوكرانية، وكذلك شحنات الأسلحة الأجنبية والمعدات العسكرية من الولايات المتحدة والدول الأوروبية المعدة للشحن إلى دونباس بالقرب من محطة سكة حديد ستاريتشي في منطقة لفوف".
وتابع البيان: "ودمرت محطة فرعية لتوليد الطاقة الكهربائية كانت توفر تسليم الأسلحة والمعدات العسكرية من الولايات المتحدة والبلدان الغربية إلى دونباس في منطقة محطة ميريفا للسكك الحديدية في منطقة خاركوف".
وأضاف البيان: "بالأمس، من الساعة 10.00 إلى الساعة 11.00، ضرب القوميون الأوكرانيون من قاذفات صواريخ متعددة "سميرش" المناطق السكنية في مدينة خيرسون. اعترض الدفاع الجوي الروسي جميع الصواريخ الأوكرانية".
وختم البيان: "لا توجد وحدات من القوات الروسية داخل مدينة خيرسون. تم توجيه الضربة عمدا إلى السكان المدنيين في خيرسون".
عسكري روسي في مدينة ماريوبول - سبوتنيك عربي, 1920, 16.05.2022
الدفاع الروسية تعلن نقل جرحى مسلحي "آزوفستال" إلى جمهورية دونيتسك الشعبية للعلاج
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