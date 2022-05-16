https://arabic.sputniknews.com/20220516/الدفاع-الروسية-تعلن-نقل-جرحى-مسلحي-آزوفستال-إلى-جمهورية-دونيتسك-الشعبية-للعلاج-1062301530.html

الدفاع الروسية تعلن نقل جرحى مسلحي "آزوفستال" إلى جمهورية دونيتسك الشعبية للعلاج

الدفاع الروسية تعلن نقل جرحى مسلحي "آزوفستال" إلى جمهورية دونيتسك الشعبية للعلاج

قالت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين، إنه "تم التوصل إلى اتفاق مع الجيش الأوكراني في "آزوفستال" بشأن نقل الجرحى من المصنع إلى منشأة طبية في جمهورية دونيتسك... 16.05.2022, سبوتنيك عربي

2022-05-16T13:10+0000

2022-05-16T13:10+0000

2022-05-16T13:34+0000

روسيا

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وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "في الـ 16 من مايو/أيار، نتيجة للمفاوضات مع ممثلي العسكريين الأوكرانيين المحاصرين في أراضي مصنع آزوفستال للمعادن في ماريوبول، تم التوصل إلى اتفاق بشأن نقل الجرحى".وكانت وزارة الدفاع الروسية قد أكدت، في وقت سابق، اكتمال عملية إجلاء المدنيين من مصنع آزوفستال للصلب في ماريوبول، حيث تحاصر القوات الروسية المقاتلين الأوكرانيين المتحصنين في الداخل.يذكر أن وزارة الدفاع الروسية، أعلنت صباح اليوم الاثنين، إسقاط طائرة سو-24 أوكرانية بالقرب من جزيرة زميني على سواحل أوديسا.وجاء في بيان الوزارة: "خلال النهار، أصيبت نقطتا مراقبة أوكرانيتان بصواريخ جوية، بما في ذلك مركز قيادة اللواء الميكانيكي 72 في تسابوفكا في منطقة خاركوف، و16 منطقة تركيز للقوى العاملة والمعدات، و8 نقاط إطلاق قذائف استراتيجية، و5 مستودعات للصواريخ والمدفعية في مناطق خاركوف، وفلاديميروفكا وكونستانتينوفكا في دونيتسك".وتابع: "أسقطت أنظمة الدفاع الجوي الروسية في مناطق يفغينوفكا ومنطقة ميكولايف و فيليكايا كاميشوفاخا طائرتين من طراز "سو-25" تابعتين للقوات الجوية الأوكرانية في الجو. بالإضافة إلى ذلك، أُسقطت طائرة أوكرانية من طراز "سو-24" بالقرب من جزيرة زميني. دمرت عشر مركبات جوية أوكرانية بدون طيار فوق مناطق نوفوسفيتلوفكا في جمهورية لوغانسك الشعبية وديمنتييفكا وإيزيوم ومالي بروهودي في منطقة خاركيف ودونيتسك وفيزوكوي وكالينوفسكوي في جمهورية دونيتسك الشعبية، بما في ذلك طائرتان سوفيتيا الصنع من طراز "تو-134"، وطائرة نفاثة".

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