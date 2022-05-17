https://arabic.sputniknews.com/20220517/الدوما-القيمون-على-زيلينسكي-في-واشنطن-ساهموا-بتعليق-المفاوضات-1062368754.html

الدوما: القيمون على زيلينسكي في واشنطن ساهموا بتعليق المفاوضات

الدوما: القيمون على زيلينسكي في واشنطن ساهموا بتعليق المفاوضات

قال رئيس لجنة العلاقات الدولية في مجلس "الدوما" الروسي، ليونيد سلوتسكي، وهو أحد أعضاء وفد روسيا للمفاوضات مع أوكرانيا، إن القيمين من واشنطن على الرئيس... 17.05.2022, سبوتنيك عربي

2022-05-17T20:41+0000

2022-05-17T20:41+0000

2022-05-17T20:41+0000

العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس

روسيا

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وقال سلوتسكي "أنا متأكد من أن القيمين على زيلينسكي في واشنطن هم الذين ساهموا بشكل كبير في حقيقة أن المفاوضات، التي بدأت بناء على طلب أوكرانيا في 28 فبراير/شباط، تحولت في النهاية إلى ركود ولا يتم إجراؤها بأي شكل الآن".ووفقا له، فإن الولايات المتحدة لا تحتاج إلى السلام في أوكرانيا، ولا معاهدة سلام، ولا نجاح في المفاوضات.وبدوره، أعلن نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، دميتري مدفيديف، اليوم الثلاثاء، أن روسيا لن تسمح بنشوب حرب عالمية ثالثة، مشيرا في الوقت نفسه، إلى أن روسيا إذا ما هوجمت، فإن ردها سيكون فائق القوة.هذا وتواصل القوات الروسية وقوات الدفاع الشعبي في جمهوريتي دونيتسك ولوهانسك الشعبيتين، منذ 24 شباط/فبراير الماضي، تحرير أراضي دونباس، ضمن العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، الهادفة إلى حماية السكان من بطش القوات الأوكرانية والمجموعات القومية المتشددة.

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روسيا