https://arabic.sputniknews.com/20220517/الدوما-القيمون-على-زيلينسكي-في-واشنطن-ساهموا-بتعليق-المفاوضات-1062368754.html
الدوما: القيمون على زيلينسكي في واشنطن ساهموا بتعليق المفاوضات
الدوما: القيمون على زيلينسكي في واشنطن ساهموا بتعليق المفاوضات
قال رئيس لجنة العلاقات الدولية في مجلس "الدوما" الروسي، ليونيد سلوتسكي، وهو أحد أعضاء وفد روسيا للمفاوضات مع أوكرانيا، إن القيمين من واشنطن على الرئيس... 17.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-17T20:41+0000
2022-05-17T20:41+0000
2022-05-17T20:41+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
روسيا
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وقال سلوتسكي "أنا متأكد من أن القيمين على زيلينسكي في واشنطن هم الذين ساهموا بشكل كبير في حقيقة أن المفاوضات، التي بدأت بناء على طلب أوكرانيا في 28 فبراير/شباط، تحولت في النهاية إلى ركود ولا يتم إجراؤها بأي شكل الآن".ووفقا له، فإن الولايات المتحدة لا تحتاج إلى السلام في أوكرانيا، ولا معاهدة سلام، ولا نجاح في المفاوضات.وبدوره، أعلن نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، دميتري مدفيديف، اليوم الثلاثاء، أن روسيا لن تسمح بنشوب حرب عالمية ثالثة، مشيرا في الوقت نفسه، إلى أن روسيا إذا ما هوجمت، فإن ردها سيكون فائق القوة.هذا وتواصل القوات الروسية وقوات الدفاع الشعبي في جمهوريتي دونيتسك ولوهانسك الشعبيتين، منذ 24 شباط/فبراير الماضي، تحرير أراضي دونباس، ضمن العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، الهادفة إلى حماية السكان من بطش القوات الأوكرانية والمجموعات القومية المتشددة.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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روسيا
الدوما: القيمون على زيلينسكي في واشنطن ساهموا بتعليق المفاوضات
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قال رئيس لجنة العلاقات الدولية في مجلس "الدوما" الروسي، ليونيد سلوتسكي، وهو أحد أعضاء وفد روسيا للمفاوضات مع أوكرانيا، إن القيمين من واشنطن على الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، ساهموا في تجميد المفاوضات بشكل تام مع روسيا والتي بدأت في 28 فبراير/شباط الماضي.
وقال سلوتسكي "أنا متأكد من أن القيمين على زيلينسكي في واشنطن هم الذين ساهموا بشكل كبير في حقيقة أن المفاوضات، التي بدأت بناء على طلب أوكرانيا في 28 فبراير/شباط، تحولت في النهاية إلى ركود ولا يتم إجراؤها بأي شكل الآن".
ووفقا له، فإن الولايات المتحدة لا تحتاج إلى السلام في أوكرانيا، ولا معاهدة سلام، ولا نجاح في المفاوضات.
وتابع "لقد أعلنوا حربا مشتركة على روسيا بالوكالة"، مشددا على أن "جميع أهداف العملية الخاصة سيتم تحقيقها".
وبدوره، أعلن نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، دميتري مدفيديف، اليوم الثلاثاء، أن روسيا لن تسمح بنشوب حرب عالمية ثالثة، مشيرا في الوقت نفسه، إلى أن روسيا إذا ما هوجمت، فإن ردها سيكون فائق القوة.
"ترسانة الأسلحة الحديثة والموثوقة والفعالة تهدئ طموحات أولئك الذين، مستعدون لنشوب حرب عالمية ثالثة بأيديهم وأيدي الآخرين. نحن لن نسمح بمثل هذا الموقف. لكننا مضطرون للتذكير باستمرار أنه في حالة وقوع هجوم على بلدنا، فإننا قادرون على الرد الفوري وفائق القوة، وقادرون على صد أي عدوان يهدد دولتنا".
دميتري مدفيديف
نائب رئيس مجلس الأمن الروسي
هذا وتواصل القوات الروسية وقوات الدفاع الشعبي في جمهوريتي دونيتسك ولوهانسك الشعبيتين، منذ 24 شباط/فبراير الماضي، تحرير أراضي دونباس، ضمن العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا
، الهادفة إلى حماية السكان من بطش القوات الأوكرانية والمجموعات القومية المتشددة.