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https://arabic.sputniknews.com/20220517/القوات-الجوية-الأمريكية-تجري-تجربة-سلاح-فرط-صوتي-جديد-1062320735.html
القوات الجوية الأمريكية تجري تجربة سلاح فرط صوتي جديد
القوات الجوية الأمريكية تجري تجربة سلاح فرط صوتي جديد
أعلنت القوات المسلحة الأمريكية، أن القوات الجوية أجرت في 14 مايو/أيار تجربة ناجحة لصاروخ مجنح فرط صوتي. 17.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-17T01:03+0000
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البنتاغون الأمريكي
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وقال مدير برنامج تسلح القوات الجوية الأمريكية، هيث كولينز، "أصبح ذلك إنجازاً كبيراً لفريق المطورين للقطاع العسكري ولقواتنا الجوية".
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البنتاغون الأمريكي

القوات الجوية الأمريكية تجري تجربة سلاح فرط صوتي جديد

01:03 GMT 17.05.2022 (تم التحديث: 01:06 GMT 17.05.2022)
© AFP 2022 / US AIR FORCEمقاتلات أمريكية برفقة القاذفة بي 1
مقاتلات أمريكية برفقة القاذفة بي 1 - سبوتنيك عربي, 1920, 17.05.2022
© AFP 2022 / US AIR FORCE
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أعلنت القوات المسلحة الأمريكية، أن القوات الجوية أجرت في 14 مايو/أيار تجربة ناجحة لصاروخ مجنح فرط صوتي.
وقال مدير برنامج تسلح القوات الجوية الأمريكية، هيث كولينز، "أصبح ذلك إنجازاً كبيراً لفريق المطورين للقطاع العسكري ولقواتنا الجوية".
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