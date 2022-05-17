https://arabic.sputniknews.com/20220517/القوات-الجوية-الأمريكية-تجري-تجربة-سلاح-فرط-صوتي-جديد-1062320735.html
القوات الجوية الأمريكية تجري تجربة سلاح فرط صوتي جديد
القوات الجوية الأمريكية تجري تجربة سلاح فرط صوتي جديد
أعلنت القوات المسلحة الأمريكية، أن القوات الجوية أجرت في 14 مايو/أيار تجربة ناجحة لصاروخ مجنح فرط صوتي. 17.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-17T01:03+0000
2022-05-17T01:03+0000
2022-05-17T01:06+0000
البنتاغون الأمريكي
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وقال مدير برنامج تسلح القوات الجوية الأمريكية، هيث كولينز، "أصبح ذلك إنجازاً كبيراً لفريق المطورين للقطاع العسكري ولقواتنا الجوية".
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
البنتاغون الأمريكي
القوات الجوية الأمريكية تجري تجربة سلاح فرط صوتي جديد
01:03 GMT 17.05.2022 (تم التحديث: 01:06 GMT 17.05.2022) تابعنا عبر
أعلنت القوات المسلحة الأمريكية، أن القوات الجوية أجرت في 14 مايو/أيار تجربة ناجحة لصاروخ مجنح فرط صوتي.
وقال مدير برنامج تسلح القوات الجوية الأمريكية، هيث كولينز، "أصبح ذلك إنجازاً كبيراً لفريق المطورين للقطاع العسكري ولقواتنا الجوية".