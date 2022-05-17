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المغرب يلغي شرط فحص فيروس كورونا لدخول البلاد
المغرب يلغي شرط فحص فيروس كورونا لدخول البلاد
أعلنت الحكومة المغربية، اليوم الثلاثاء، إلغاء إلزامية إجراءات فحص أعراض فيروس كورونا " بي سي أر" لدخول المملكة. 17.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-17T20:59+0000
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أخبار المغرب اليوم
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ونقلت وكالة الأنباء المغربية الرسمية عن بيان لرئاسة الحكومة أن هذا القرار سيدخل حيز التنفيذ مباشرة عقب نشر هذا البيان.وعزت الحكومة اتخاذ ذلك القرار إلى "المقتضيات القانونية المتعلقة بتدبير حالة الطوارئ الصحية، والأخذ بعين الاعتبار تحسن الوضعية الوبائية بالمغرب".وكان السلطات المغربية قد بدأت في يوليو/ تموز 2020‎، في فرض إجراء هذا الفحص على الراغبين في الدخول المملكة.وفي 9 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، قررت السلطات المغربية إلغاء حظر التجول الليلي في أنحاء المملكة في ظل تحسن الوضع.
https://arabic.sputniknews.com/20220428/المغرب-يمدد-حالة-الطوارئ-الصحية-رغم-انحسار-تفشي-كورونا-1061709519.html
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أخبار المغرب اليوم

المغرب يلغي شرط فحص فيروس كورونا لدخول البلاد

20:59 GMT 17.05.2022
© REUTERS / BING GUANاختبار فحص كورونا، كوفيد-19، مع تفشي سلالة أوميكرون، في كاليفورنيا، الولايات المتحدة 27 ديسمبر 2021
اختبار فحص كورونا، كوفيد-19، مع تفشي سلالة أوميكرون، في كاليفورنيا، الولايات المتحدة 27 ديسمبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 17.05.2022
© REUTERS / BING GUAN
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أعلنت الحكومة المغربية، اليوم الثلاثاء، إلغاء إلزامية إجراءات فحص أعراض فيروس كورونا " بي سي أر" لدخول المملكة.
ونقلت وكالة الأنباء المغربية الرسمية عن بيان لرئاسة الحكومة أن هذا القرار سيدخل حيز التنفيذ مباشرة عقب نشر هذا البيان.
إغلاق مدن صينية وسط التفشي الأسوأ لفيروس كورونا في الصين، بكين 17 مارس 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 28.04.2022
المغرب يمدد حالة الطوارئ الصحية رغم انحسار تفشي كورونا
28 أبريل, 14:52 GMT
وعزت الحكومة اتخاذ ذلك القرار إلى "المقتضيات القانونية المتعلقة بتدبير حالة الطوارئ الصحية، والأخذ بعين الاعتبار تحسن الوضعية الوبائية بالمغرب".
وكان السلطات المغربية قد بدأت في يوليو/ تموز 2020‎، في فرض إجراء هذا الفحص على الراغبين في الدخول المملكة.
وفي 9 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، قررت السلطات المغربية إلغاء حظر التجول الليلي في أنحاء المملكة في ظل تحسن الوضع.
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