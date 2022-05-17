https://arabic.sputniknews.com/20220517/المغرب-يلغي-شرط-فحص-فيروس-كورونا-لدخول-البلاد-1062369084.html
المغرب يلغي شرط فحص فيروس كورونا لدخول البلاد
المغرب يلغي شرط فحص فيروس كورونا لدخول البلاد
أعلنت الحكومة المغربية، اليوم الثلاثاء، إلغاء إلزامية إجراءات فحص أعراض فيروس كورونا " بي سي أر" لدخول المملكة. 17.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-17T20:59+0000
2022-05-17T20:59+0000
2022-05-17T20:59+0000
أخبار المغرب اليوم
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ونقلت وكالة الأنباء المغربية الرسمية عن بيان لرئاسة الحكومة أن هذا القرار سيدخل حيز التنفيذ مباشرة عقب نشر هذا البيان.وعزت الحكومة اتخاذ ذلك القرار إلى "المقتضيات القانونية المتعلقة بتدبير حالة الطوارئ الصحية، والأخذ بعين الاعتبار تحسن الوضعية الوبائية بالمغرب".وكان السلطات المغربية قد بدأت في يوليو/ تموز 2020، في فرض إجراء هذا الفحص على الراغبين في الدخول المملكة.وفي 9 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، قررت السلطات المغربية إلغاء حظر التجول الليلي في أنحاء المملكة في ظل تحسن الوضع.
https://arabic.sputniknews.com/20220428/المغرب-يمدد-حالة-الطوارئ-الصحية-رغم-انحسار-تفشي-كورونا-1061709519.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار المغرب اليوم
المغرب يلغي شرط فحص فيروس كورونا لدخول البلاد
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أعلنت الحكومة المغربية، اليوم الثلاثاء، إلغاء إلزامية إجراءات فحص أعراض فيروس كورونا " بي سي أر" لدخول المملكة.
ونقلت وكالة الأنباء المغربية الرسمية
عن بيان لرئاسة الحكومة أن هذا القرار سيدخل حيز التنفيذ مباشرة عقب نشر هذا البيان.
وعزت الحكومة اتخاذ ذلك القرار إلى "المقتضيات القانونية المتعلقة بتدبير حالة الطوارئ الصحية، والأخذ بعين الاعتبار تحسن الوضعية الوبائية بالمغرب".
وكان السلطات المغربية قد بدأت في يوليو/ تموز 2020، في فرض إجراء هذا الفحص على الراغبين في الدخول المملكة.
وفي 9 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، قررت السلطات المغربية إلغاء حظر التجول الليلي في أنحاء المملكة في ظل تحسن الوضع.