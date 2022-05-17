https://arabic.sputniknews.com/20220517/المكسيك-إصابة-ستة-أشخاص-في-حريق-اندلع-بالمنطقة-الصناعية-لمكسيكو-1062321119.html
المكسيك.. إصابة ستة أشخاص في حريق اندلع بالمنطقة الصناعية لمكسيكو
المكسيك.. إصابة ستة أشخاص في حريق اندلع بالمنطقة الصناعية لمكسيكو
كشفت السلطات المحلية بالعاصمة المكسيكية، أمس الاثنين، عن إصابة ستة أشخاص في حريق اندلع بالمنطقة الصناعية بكواتيتلان إيزكالي. 17.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-17T03:07+0000
2022-05-17T03:07+0000
2022-05-17T03:07+0000
أخبار المكسيك
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وحسب خدمة الطوارئ بالولاية، فقد أدى الحريق، الذي اندلع في ساعة مبكرة من صباح الاثنين، إلى إصابة ستة أشخاص، بالإضافة إلى تضرر عدد من السيارات والبنيات التحتية بسبب النيران.وأبرزت الخدمة أن الجرحى من عمال المنطقة الصناعية أصيبوا بحروق من الدرجتين الثانية والثالثة، وتم نقلهم إلى مستشفى لوماس فيرديس لتلقي العلاجات الضرورية.كما أكدت أن الحريق، الذي تمت السيطرة عليه في ظرف ثلاث ساعات، تسبب في اهتزازات بالمناطق السكنية المجاورة، بسبب نشاط المصانع في مواد التنظيف التي تحتوي على مكونات كحولية.وأشارت أيضا إلى أن المدعي العام لمكسيكو فتح تحقيقا لكشف ظروف وملابسات هذا الحادث.
https://arabic.sputniknews.com/20220514/الحكومة-المكسيكية-تستعد-لتغيير-قانون-الاستيراد-والتصدير-للحد-من-التضخم-1062205729.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار المكسيك
المكسيك.. إصابة ستة أشخاص في حريق اندلع بالمنطقة الصناعية لمكسيكو
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كشفت السلطات المحلية بالعاصمة المكسيكية، أمس الاثنين، عن إصابة ستة أشخاص في حريق اندلع بالمنطقة الصناعية بكواتيتلان إيزكالي.
وحسب خدمة الطوارئ بالولاية، فقد أدى الحريق، الذي اندلع في ساعة مبكرة من صباح الاثنين، إلى إصابة ستة أشخاص
، بالإضافة إلى تضرر عدد من السيارات والبنيات التحتية بسبب النيران.
وأبرزت الخدمة أن الجرحى من عمال المنطقة الصناعية أصيبوا بحروق من الدرجتين الثانية والثالثة، وتم نقلهم إلى مستشفى لوماس فيرديس لتلقي العلاجات الضرورية.
كما أكدت أن الحريق، الذي تمت السيطرة عليه في ظرف ثلاث ساعات، تسبب في اهتزازات بالمناطق السكنية المجاورة، بسبب نشاط المصانع في مواد التنظيف التي تحتوي على مكونات كحولية.
وأشارت أيضا إلى أن المدعي العام لمكسيكو فتح تحقيقا لكشف ظروف وملابسات هذا الحادث.