https://arabic.sputniknews.com/20220517/بوريل-بعثة-الاتحاد-الأوروبي-تعود-لكييف-لمواصلة-مهام-الدعم-الإنساني-والتحقيقات-1062361697.html
بوريل: بعثة الاتحاد الأوروبي تعود لكييف لمواصلة مهام الدعم الإنساني والتحقيقات
بوريل: بعثة الاتحاد الأوروبي تعود لكييف لمواصلة مهام الدعم الإنساني والتحقيقات
قال مسؤول الشؤون الخارجية بالاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، إن بعثة الاتحاد الأوروبي ستعود وتواصل مهامها في كييف لتقديم الدعم الإنساني. 17.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-17T17:42+0000
2022-05-17T17:42+0000
2022-05-17T17:42+0000
العالم
أخبار الاتحاد الأوروبي
أخبار أوكرانيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104367/71/1043677138_0:66:2455:1446_1920x0_80_0_0_d213cdac1bb98230742deb79374be72e.jpg
أمستردام - سبوتنيك. وصرح بوريل، بمؤتمر صحفي عقب اجتماع وزراء دفاع الدول الأوروبية، اليوم الثلاثاء، "بعثة الاتحاد الأوروبي للمراقبة تعود إلى كييف لدعم إيصال المساعدات الإنسانية وإدارة الحدود والتحقيق في جرائم الحرب".وعن قيمة الدعم الإضافية التي قدمتها الكتلة لأوكرانيا مؤخرا، قال بوريل، "المبلغ الإضافي 500 مليون يورو لإمداد أوكرانيا بالأسلحة يعتبر حشدا جانبيا بالإضافة إلى إمداد الدول الأعضاء أوكرانيا بالأسلحة"، مشددا على أن "الاتحاد الأوروبي يؤكد على أن لديه المصادر والقدرات الكاملة لمواصلة إمداد أوكرانيا بالدعم".وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 شباط/فبراير الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا. وفي 25 آذار/مارس الماضي، أكملت القوات المسلحة الروسية المهام الرئيسية للمرحلة الأولى من العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا؛ حيث حدت بشكل كبير من الإمكانات والقدرات القتالية للقوات الأوكرانية. وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية، موضحا أن هدف العملية يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدى ثماني سنوات، للاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف. وردا على ذلك، فرضت الدول الغربية عقوبات اقتصادية ومالية مشددة وغير مسبوقة على روسيا، كما قدمت دعما عسكريا بمليارات الدولارات للجانب الأوكراني.
https://arabic.sputniknews.com/20220517/بوريل-الاتحاد-الأوروبي-يراقب-عن-كثب-التطورات-في-ليبيا-1062349527.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104367/71/1043677138_0:0:2455:1841_1920x0_80_0_0_1c2007bd3010b47159b09c4695b26fd3.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم, أخبار الاتحاد الأوروبي, أخبار أوكرانيا
بوريل: بعثة الاتحاد الأوروبي تعود لكييف لمواصلة مهام الدعم الإنساني والتحقيقات
تابعنا عبر
قال مسؤول الشؤون الخارجية بالاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، إن بعثة الاتحاد الأوروبي ستعود وتواصل مهامها في كييف لتقديم الدعم الإنساني.
أمستردام - سبوتنيك. وصرح بوريل، بمؤتمر صحفي عقب اجتماع وزراء دفاع الدول الأوروبية، اليوم الثلاثاء، "بعثة الاتحاد الأوروبي للمراقبة تعود إلى كييف لدعم إيصال المساعدات الإنسانية وإدارة الحدود والتحقيق في جرائم الحرب".
وعن قيمة الدعم الإضافية التي قدمتها الكتلة لأوكرانيا مؤخرا، قال بوريل، "المبلغ الإضافي 500 مليون يورو لإمداد أوكرانيا بالأسلحة يعتبر حشدا جانبيا بالإضافة إلى إمداد الدول الأعضاء أوكرانيا بالأسلحة"، مشددا على أن "الاتحاد الأوروبي يؤكد على أن لديه المصادر والقدرات الكاملة لمواصلة إمداد أوكرانيا بالدعم".
وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 شباط/فبراير الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا. وفي 25 آذار/مارس الماضي، أكملت القوات المسلحة الروسية المهام الرئيسية للمرحلة الأولى من العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا؛ حيث حدت بشكل كبير من الإمكانات والقدرات القتالية للقوات الأوكرانية.
وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية، موضحا أن هدف العملية يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدى ثماني سنوات، للاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.
وردا على ذلك، فرضت الدول الغربية عقوبات اقتصادية ومالية مشددة وغير مسبوقة على روسيا، كما قدمت دعما عسكريا بمليارات الدولارات للجانب الأوكراني.