https://arabic.sputniknews.com/20220517/جامعة-تركية-تمنح-الرئيس-الجزائري-الدكتوراه-الفخرية-صور-1062335356.html
جامعة تركية تمنح الرئيس الجزائري الدكتوراه الفخرية... صور
جامعة تركية تمنح الرئيس الجزائري الدكتوراه الفخرية... صور
قلدت جامعة إسطنبول التركية، اليوم الثلاثاء، الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، الذي يزور تركيا لليوم الثالث، درجة الدكتوراه الفخرية. 17.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-17T12:10+0000
2022-05-17T12:10+0000
2022-05-17T12:10+0000
الجزائر
رجب طيب أردوغان
أخبار تركيا اليوم
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وقالت الرئاسة الجزائرية في بيان على صفحتها الرسمية بموقع فيسبوك: "جامعة إسطنبول تقلد السيد رئيس الجمهورية درجة الدكتوراه الفخرية بحضور السيد فؤاد أوكتاي نائب الرئيس التركي وأمام كبار دكاترتها".وفي وقت سابق اليوم، وصل الرئيس الجزائري إلى مدينة إسطنبول، قادما من أنقرة، لترأس منتدى الاستثمار ورجال الأعمال الجزائريين والأتراك، في إطار زيارة بدأها الأحد إلى تركيا وتستمر ثلاثة أيام.وأمس الاثنين، التقى تبون نظيره التركي رجب طيب أردوغان، حيث وقعا "عدة اتفاقيات ومذكرات تفاهم لتعزيز التعاون الثنائي على جميع الأصعدة وإضفاء الديناميكية المنشودة على العلاقات التاريخية المتميزة بين البلدين الشقيقين"، بحسب وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية.وبعد لقاء ثنائي جمعهما بالمجمع الرئاسي بأنقرة ترأس الرئيسان تبون وأردوغان أشغال الدورة الأولى للمجلس الأعلى للتعاون المشترك بين البلدين.وقام الرئيس الجزائري أمس الاثنين، بوضع إكليل من الزهور على ضريح مؤسس الجمهورية التركية مصطفى كمال أتاتورك، بحسب بيان للرئاسة الجزائرية.وهذه هي الزيارة الأولى للرئيس الجزائري إلى تركيا منذ توليه الحكم، فيما زار الرئيس التركي أردوغان الجزائر في يناير/كانون الثاني 2020، ليصبح أول رئيس يزور البلد العربي الأفريقي بعد انتخاب تبون رئيسا للبلاد نهاية 2019.
https://arabic.sputniknews.com/20220517/تبون-يترأس-منتدى-الاستثمار-ورجال-الأعمال-الجزائريين-والأتراك--في-إسطنبول-1062329784.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
الجزائر, رجب طيب أردوغان, أخبار تركيا اليوم
جامعة تركية تمنح الرئيس الجزائري الدكتوراه الفخرية... صور
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قلدت جامعة إسطنبول التركية، اليوم الثلاثاء، الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، الذي يزور تركيا لليوم الثالث، درجة الدكتوراه الفخرية.
وقالت الرئاسة الجزائرية في بيان على صفحتها الرسمية بموقع فيسبوك: "جامعة إسطنبول تقلد السيد رئيس الجمهورية درجة الدكتوراه الفخرية بحضور السيد فؤاد أوكتاي نائب الرئيس التركي وأمام كبار دكاترتها".
وفي وقت سابق اليوم، وصل الرئيس الجزائري إلى مدينة إسطنبول
، قادما من أنقرة، لترأس منتدى الاستثمار ورجال الأعمال الجزائريين والأتراك، في إطار زيارة بدأها الأحد إلى تركيا وتستمر ثلاثة أيام.
وأمس الاثنين، التقى تبون نظيره التركي رجب طيب أردوغان، حيث وقعا "عدة اتفاقيات ومذكرات تفاهم لتعزيز التعاون الثنائي على جميع الأصعدة وإضفاء الديناميكية المنشودة على العلاقات التاريخية المتميزة بين البلدين الشقيقين"، بحسب وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية.
وبعد لقاء ثنائي جمعهما بالمجمع الرئاسي بأنقرة ترأس الرئيسان تبون وأردوغان أشغال الدورة الأولى للمجلس الأعلى للتعاون المشترك بين البلدين.
وقام الرئيس الجزائري أمس الاثنين، بوضع إكليل من الزهور على ضريح مؤسس الجمهورية التركية مصطفى كمال أتاتورك، بحسب بيان للرئاسة الجزائرية.
وهذه هي الزيارة الأولى للرئيس الجزائري إلى تركيا
منذ توليه الحكم، فيما زار الرئيس التركي أردوغان الجزائر في يناير/كانون الثاني 2020، ليصبح أول رئيس يزور البلد العربي الأفريقي بعد انتخاب تبون رئيسا للبلاد نهاية 2019.