عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220517/جامعة-تركية-تمنح-الرئيس-الجزائري-الدكتوراه-الفخرية-صور-1062335356.html
جامعة تركية تمنح الرئيس الجزائري الدكتوراه الفخرية... صور
جامعة تركية تمنح الرئيس الجزائري الدكتوراه الفخرية... صور
قلدت جامعة إسطنبول التركية، اليوم الثلاثاء، الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، الذي يزور تركيا لليوم الثالث، درجة الدكتوراه الفخرية. 17.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-17T12:10+0000
2022-05-17T12:10+0000
الجزائر
رجب طيب أردوغان
أخبار تركيا اليوم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/0a/1050397221_0:157:3083:1891_1920x0_80_0_0_0e17c1b29ac727e01407b0536ce46637.jpg
وقالت الرئاسة الجزائرية في بيان على صفحتها الرسمية بموقع فيسبوك: "جامعة إسطنبول تقلد السيد رئيس الجمهورية درجة الدكتوراه الفخرية بحضور السيد فؤاد أوكتاي نائب الرئيس التركي وأمام كبار دكاترتها".وفي وقت سابق اليوم، وصل الرئيس الجزائري إلى مدينة إسطنبول، قادما من أنقرة، لترأس منتدى الاستثمار ورجال الأعمال الجزائريين والأتراك، في إطار زيارة بدأها الأحد إلى تركيا وتستمر ثلاثة أيام.وأمس الاثنين، التقى تبون نظيره التركي رجب طيب أردوغان، حيث وقعا "عدة اتفاقيات ومذكرات تفاهم لتعزيز التعاون الثنائي على جميع الأصعدة وإضفاء الديناميكية المنشودة على العلاقات التاريخية المتميزة بين البلدين الشقيقين"، بحسب وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية.وبعد لقاء ثنائي جمعهما بالمجمع الرئاسي بأنقرة ترأس الرئيسان تبون وأردوغان أشغال الدورة الأولى للمجلس الأعلى للتعاون المشترك بين البلدين.وقام الرئيس الجزائري أمس الاثنين، بوضع إكليل من الزهور على ضريح مؤسس الجمهورية التركية مصطفى كمال أتاتورك، بحسب بيان للرئاسة الجزائرية.وهذه هي الزيارة الأولى للرئيس الجزائري إلى تركيا منذ توليه الحكم، فيما زار الرئيس التركي أردوغان الجزائر في يناير/كانون الثاني 2020، ليصبح أول رئيس يزور البلد العربي الأفريقي بعد انتخاب تبون رئيسا للبلاد نهاية 2019.
https://arabic.sputniknews.com/20220517/تبون-يترأس-منتدى-الاستثمار-ورجال-الأعمال-الجزائريين-والأتراك--في-إسطنبول-1062329784.html
الجزائر
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/0a/1050397221_176:0:2907:2048_1920x0_80_0_0_562902b7db4dace399d2f39b6cf71fda.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الجزائر, رجب طيب أردوغان, أخبار تركيا اليوم

جامعة تركية تمنح الرئيس الجزائري الدكتوراه الفخرية... صور

12:10 GMT 17.05.2022
© AFP 2022 / RYAD KRAMDIالرئيس الجزائري عبد المجيد تبون
الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون - سبوتنيك عربي, 1920, 17.05.2022
© AFP 2022 / RYAD KRAMDI
تابعنا عبرTelegram
قلدت جامعة إسطنبول التركية، اليوم الثلاثاء، الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، الذي يزور تركيا لليوم الثالث، درجة الدكتوراه الفخرية.
وقالت الرئاسة الجزائرية في بيان على صفحتها الرسمية بموقع فيسبوك: "جامعة إسطنبول تقلد السيد رئيس الجمهورية درجة الدكتوراه الفخرية بحضور السيد فؤاد أوكتاي نائب الرئيس التركي وأمام كبار دكاترتها".
وفي وقت سابق اليوم، وصل الرئيس الجزائري إلى مدينة إسطنبول، قادما من أنقرة، لترأس منتدى الاستثمار ورجال الأعمال الجزائريين والأتراك، في إطار زيارة بدأها الأحد إلى تركيا وتستمر ثلاثة أيام.
وأمس الاثنين، التقى تبون نظيره التركي رجب طيب أردوغان، حيث وقعا "عدة اتفاقيات ومذكرات تفاهم لتعزيز التعاون الثنائي على جميع الأصعدة وإضفاء الديناميكية المنشودة على العلاقات التاريخية المتميزة بين البلدين الشقيقين"، بحسب وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية.
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يستقبل الرئيس الجزائر عبد المجيد تبون في أنقرة - سبوتنيك عربي, 1920, 17.05.2022
تبون يترأس منتدى الاستثمار ورجال الأعمال الجزائريين والأتراك في إسطنبول
09:27 GMT
وبعد لقاء ثنائي جمعهما بالمجمع الرئاسي بأنقرة ترأس الرئيسان تبون وأردوغان أشغال الدورة الأولى للمجلس الأعلى للتعاون المشترك بين البلدين.
وقام الرئيس الجزائري أمس الاثنين، بوضع إكليل من الزهور على ضريح مؤسس الجمهورية التركية مصطفى كمال أتاتورك، بحسب بيان للرئاسة الجزائرية.
وهذه هي الزيارة الأولى للرئيس الجزائري إلى تركيا منذ توليه الحكم، فيما زار الرئيس التركي أردوغان الجزائر في يناير/كانون الثاني 2020، ليصبح أول رئيس يزور البلد العربي الأفريقي بعد انتخاب تبون رئيسا للبلاد نهاية 2019.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس11:12 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала