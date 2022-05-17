https://arabic.sputniknews.com/20220517/رئيس-وزراء-اليونان-يعلن-عزم-بلاده-شراء-مقاتلات-إف---35-الأمريكية-1062337280.html
رئيس وزراء اليونان يعلن عزم بلاده شراء مقاتلات "إف - 35" الأمريكية
رئيس وزراء اليونان يعلن عزم بلاده شراء مقاتلات "إف - 35" الأمريكية
أعلن رئيس الوزراء اليوناني، كيرياكوس ميتسوتاكيس، عن عزم بلاده التفاوض مع الولايات المتحدة، قريبا، لشراء مقاتلات "إف - 35"؛ وذلك ضمن خطة تعزيز الجيش اليوناني،... 17.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-17T12:50+0000
2022-05-17T12:50+0000
2022-05-17T12:50+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
العالم
اليونان
صفقة أسلحة
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موسكو - سبوتنيك. وقال ميتسوتاكيس، في حفل استقبال بالبيت الأبيض، اليوم الثلاثاء: "اليونان ستبدأ عملية التفاوض على طائرات مقاتلة من طراز إف - 35، الجيل الخامس"، مضيفا: "نأمل أن نتمكن من إضافة هذه الطائرة الرائعة إلى القوات الجوية اليونانية، قبل نهاية هذا العقد".كما أشار ميتسوتاكيس إلى حاجة الولايات المتحدة وأوروبا للوقوف معا في دعم أوكرانيا و"القيم الأساسية للديمقراطيات الليبرالية".ودعا رئيس الوزراء اليوناني إلى فرض المزيد من العقوبات على روسيا؛ مشددًا على ضرورة خفض أسعار الطاقة المرتفعة، التي فرضت عبئًا ثقيلًا على السكان، لافتا إلى الحاجة للحد من الاعتماد على الغاز الروسي؛ وفق تعبيره.إلى ذلك، تواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 شباط/فبراير الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية سكان إقليم دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا. وردا على ذلك، فرضت الدول الغربية عقوبات غير مسبوقة على روسيا، استهدفت بالأساس القطاعين المالي والاقتصادي؛ وشملت حظر التعامل عبر نظام "سويفت" للمعاملات المصرفية الدولية، وتجميد أصول المصرف المركزي الروسي في الدول الغربية، وكذلك إغلاق الأجواء أمام الطائرات الروسية.
https://arabic.sputniknews.com/20220517/أمير-قطر-يبدأ-جولة-أوربية-بزيارة-إسبانيا-ويلتقي-الملك-فيليب-في-القصر-الملكي-بمدريد--1062336787.html
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العالم, اليونان, صفقة أسلحة
رئيس وزراء اليونان يعلن عزم بلاده شراء مقاتلات "إف - 35" الأمريكية
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أعلن رئيس الوزراء اليوناني، كيرياكوس ميتسوتاكيس، عن عزم بلاده التفاوض مع الولايات المتحدة، قريبا، لشراء مقاتلات "إف - 35"؛ وذلك ضمن خطة تعزيز الجيش اليوناني، وجناح حلف شمال الأطلسي (الناتو) الشرقي والجنوب الشرقي.
موسكو - سبوتنيك. وقال ميتسوتاكيس، في حفل استقبال بالبيت الأبيض، اليوم الثلاثاء: "اليونان ستبدأ عملية التفاوض على طائرات مقاتلة من طراز إف - 35، الجيل الخامس"، مضيفا: "نأمل أن نتمكن من إضافة هذه الطائرة الرائعة إلى القوات الجوية اليونانية، قبل نهاية هذا العقد".
كما أشار ميتسوتاكيس إلى حاجة الولايات المتحدة وأوروبا للوقوف معا في دعم أوكرانيا و"القيم الأساسية للديمقراطيات الليبرالية".
ودعا رئيس الوزراء اليوناني إلى فرض المزيد من العقوبات على روسيا؛ مشددًا على ضرورة خفض أسعار الطاقة المرتفعة، التي فرضت عبئًا ثقيلًا على السكان، لافتا إلى الحاجة للحد من الاعتماد على الغاز الروسي؛ وفق تعبيره.
إلى ذلك، تواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 شباط/فبراير الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية سكان إقليم دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا.
وردا على ذلك، فرضت الدول الغربية عقوبات غير مسبوقة على روسيا، استهدفت بالأساس القطاعين المالي والاقتصادي؛ وشملت حظر التعامل عبر نظام "سويفت" للمعاملات المصرفية الدولية، وتجميد أصول المصرف المركزي الروسي في الدول الغربية، وكذلك إغلاق الأجواء أمام الطائرات الروسية.