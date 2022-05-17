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العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
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https://arabic.sputniknews.com/20220517/صواريخ-كالبير-الروسية-تدمر-شحنات-أسلحة-أمريكية-وغربية-قبل-إرسالها-إلى-دونباس-1062337123.html
صواريخ "كالبير" الروسية تدمر شحنات أسلحة أمريكية وغربية قبل إرسالها إلى دونباس
صواريخ "كالبير" الروسية تدمر شحنات أسلحة أمريكية وغربية قبل إرسالها إلى دونباس
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن القوات المسلحة الروسية دمرت عن طريق صواريخ كالبير شحنات أسلحة غريبة في منطقة لفوف غربي أوكرانيا، والتي كانت معدة للشحن إلى... 17.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-17T12:52+0000
2022-05-17T12:52+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
رصد عسكري
روسيا
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وجاء في بيان الدفاع الروسية: "دمرت صواريخ كاليبر عالية الدقة بعيدة المدى، بجانب محطة سكة حديد ستاريتشي في منطقة لفوف، تشكيلات أفراد الاحتياط الأكرانية وكذلك شحنات الأسلحة الأجنبية والمعدات العسكرية القادمة من الولايات المتحدة والدول الأوروبية المعدة للشحن إلى دونباس".أعلنت وزارة الدفاع الروسية، في وقت سابق من اليوم الثلاثاء، أن أنظمة الدفاع الجوي الروسية أسقطت 23 طائرة مسيرة أوكرانية بالإضافة إلى 8 صواريخ من طراز "Smerch MLRS".وتابع البيان: "ودمرت محطة فرعية لتوليد الطاقة الكهربائية كانت توفر تسليم الأسلحة والمعدات العسكرية من الولايات المتحدة والبلدان الغربية إلى دونباس في منطقة محطة ميريفا للسكك الحديدية في منطقة خاركوف".وأضاف البيان: "بالأمس، من الساعة 10:00 إلى الساعة 11:00، ضرب القوميون الأوكرانيون من قاذفات صواريخ متعددة "سميرش" المناطق السكنية في مدينة خيرسون. اعترض الدفاع الجوي الروسي جميع الصواريخ الأوكرانية".وختم البيان: "لا توجد وحدات من القوات الروسية داخل مدينة خيرسون. تم توجيه الضربة عمدا إلى السكان المدنيين في خيرسون".
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رصد عسكري, روسيا

صواريخ "كالبير" الروسية تدمر شحنات أسلحة أمريكية وغربية قبل إرسالها إلى دونباس

12:52 GMT 17.05.2022
© Photo / The Ministry of Defence of the Russian Federation / الذهاب إلى بنك الصورصاروخ "سارمات"
صاروخ سارمات - سبوتنيك عربي, 1920, 17.05.2022
© Photo / The Ministry of Defence of the Russian Federation
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن القوات المسلحة الروسية دمرت عن طريق صواريخ كالبير شحنات أسلحة غريبة في منطقة لفوف غربي أوكرانيا، والتي كانت معدة للشحن إلى دونباس.
وجاء في بيان الدفاع الروسية: "دمرت صواريخ كاليبر عالية الدقة بعيدة المدى، بجانب محطة سكة حديد ستاريتشي في منطقة لفوف، تشكيلات أفراد الاحتياط الأكرانية وكذلك شحنات الأسلحة الأجنبية والمعدات العسكرية القادمة من الولايات المتحدة والدول الأوروبية المعدة للشحن إلى دونباس".
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، في وقت سابق من اليوم الثلاثاء، أن أنظمة الدفاع الجوي الروسية أسقطت 23 طائرة مسيرة أوكرانية بالإضافة إلى 8 صواريخ من طراز "Smerch MLRS".
وتابع البيان: "ودمرت محطة فرعية لتوليد الطاقة الكهربائية كانت توفر تسليم الأسلحة والمعدات العسكرية من الولايات المتحدة والبلدان الغربية إلى دونباس في منطقة محطة ميريفا للسكك الحديدية في منطقة خاركوف".
وأضاف البيان: "بالأمس، من الساعة 10:00 إلى الساعة 11:00، ضرب القوميون الأوكرانيون من قاذفات صواريخ متعددة "سميرش" المناطق السكنية في مدينة خيرسون. اعترض الدفاع الجوي الروسي جميع الصواريخ الأوكرانية".
وختم البيان: "لا توجد وحدات من القوات الروسية داخل مدينة خيرسون. تم توجيه الضربة عمدا إلى السكان المدنيين في خيرسون".
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