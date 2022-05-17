https://arabic.sputniknews.com/20220517/قائد-القيادة-المركزية-الأمريكية-يزور-إسرائيل-لبحث-مواجهة-التهديدات-المشتركة-1062357105.html
قائد القيادة المركزية الأمريكية يزور إسرائيل لبحث مواجهة التهديدات المشتركة
قائد القيادة المركزية الأمريكية يزور إسرائيل لبحث مواجهة التهديدات المشتركة
أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، وصول قائد القيادة المركزية الأمريكية، الجنرال مايكل كوريلا، إلى تل أبيب، في زيارة هي الأولى من نوعها منذ توليه مهام... 17.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-17T15:45+0000
2022-05-17T15:45+0000
2022-05-17T15:45+0000
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ونشر أفيخاي أدرعي، المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، مساء اليوم الثلاثاء، تغريدة جديدة له على حسابه الرسمي على "تويتر"، أكد من خلالها أن الجنرال كوريلا يزور بلاده، في زيارة رسمية هي الأولى له في إسرائيل منذ توليه مهام منصبه.وأفاد أدرعي بأن الجنرال كوريلا سيحل ضيفا على رئيس هيئة الأركان الإسرائيلي، الجنرال أڤيف كوخاڤي، ومن المفترض أن يناقشا معا تداول التعاون العملياتي المستمر بين إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية.وذكر أدرعي أن الجنرال مايكل كوريلا، قائد القيادة المركزية الأمريكية "سنتكوم" سيبحث مع القيادات السياسية والعسكرية في بلاده الحفاظ على الاستقرار الإقليمي ومواجهة مشتركة للتحديات والتهديدات في المنطقة.
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سبوتنيك عربي
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اخبار أمريكا اللاتينية, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار العالم الآن
قائد القيادة المركزية الأمريكية يزور إسرائيل لبحث مواجهة التهديدات المشتركة
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أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، وصول قائد القيادة المركزية الأمريكية، الجنرال مايكل كوريلا، إلى تل أبيب، في زيارة هي الأولى من نوعها منذ توليه مهام منصبه.
ونشر أفيخاي أدرعي، المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، مساء اليوم الثلاثاء، تغريدة جديدة له على حسابه الرسمي على "تويتر"، أكد من خلالها أن الجنرال كوريلا يزور بلاده، في زيارة رسمية هي الأولى له في إسرائيل منذ توليه مهام منصبه.
وأفاد أدرعي بأن الجنرال كوريلا سيحل ضيفا على رئيس هيئة الأركان الإسرائيلي، الجنرال أڤيف كوخاڤي
، ومن المفترض أن يناقشا معا تداول التعاون العملياتي المستمر بين إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية.
وذكر أدرعي أن الجنرال مايكل كوريلا، قائد القيادة المركزية الأمريكية "سنتكوم" سيبحث مع القيادات السياسية والعسكرية في بلاده الحفاظ على الاستقرار الإقليمي
ومواجهة مشتركة للتحديات والتهديدات في المنطقة.