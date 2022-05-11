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الجيش الإسرائيلي: لا يمكن تحديد مصدر الرصاص الذي قتل شيرين أبو عاقلة وجنودنا يطلقون النار بمهنية
الجيش الإسرائيلي: لا يمكن تحديد مصدر الرصاص الذي قتل شيرين أبو عاقلة وجنودنا يطلقون النار بمهنية
قال رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، أفيف كوخافي، اليوم الأربعاء، إنه "لا يمكن للآن تحديد مصدر الرصاص الذي تسبب في مقتل مراسلة الجزيرة شيرين أبو عاقلة، أثناء تغطية... 11.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-11T13:51+0000
2022-05-11T13:51+0000
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ونقل حساب المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي على "تويتر" عن كوخافي، قوله "خلال العمليات الليلية، كما في العديد من الحوادث الأخرى، أطلق الفلسطينيون النار بكثافة على قواتنا، وأطلقوا النيران الوحشية والعشوائية في كل اتجاه. على عكس الفلسطينيين، يطلق جنود الجيش الإسرائيلي النار بطريقة مهنية وانتقائية"، وفق وصفه.وأضاف أن "الجنود الإسرائيليين تصرفوا الليلة تحت النار وأبدوا شجاعة"، متابعا: "نحن نأسف لموتها، وقمنا بتشكيل فريق خاص لتوضيح الحقائق وتقديمها بالكامل وعلى النحو بأقرب وقت ممكن".وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، في وقت سابق صباح اليوم، عن مقتل المراسلة والصحفية، شيرين أبو عاقلة، برصاص الجيش الإسرائيلي خلال اقتحامه مخيم جنين.وذكرت الوزارة، أن الصحفية ومراسلة قناة "الجزيرة" القطرية، شيرين أبو عاقلة، أصيبت برصاصة مباشرة في رأسها ما أدى إلى مقتلها على الفور، وذلك خلال تغطيتها لأحداث اقتحام مخيم جنين من قبل القوات الإسرائيلية.وأشارت الوزارة إلى إصابة الصحافي علي السمودي، مراسل صحيفة القدس، برصاصة حية في الظهر، موضحة أن وضعه مستقر.من جانبها، أدانت الرئاسة الفلسطينية، جريمة قتل مراسلة قناة الجزيرة شيرين أبو عاقلة برصاص الجيش الإسرائيلي.وحسب وكالة الأنباء الفلسطينية، حملت الرئاسة الفلسطينية الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة عن هذه الجريمة البشعة، مؤكدة أنها جزء من سياسة يومية تنتهجها إسرائيل بحق الشعب الفلسطيني وأرضه ومقدساته.كما قال رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت، إن "السلطة الفلسطينية ترفض حتى اللحظة، عرضا لإجراء تحقيق مشترك في مقتل الصحفية الفلسطينية شيرين أبو عاقلة.وأضاف بينيت، أن "رئيس السلطة الفلسطينية يوجه اتهامات عديمة الأساس لإسرائيل"، موضحا أنه "وفقا للمعطيات الموجودة في حوزتنا حاليا، هناك احتمال ليس بقليل بأن مسلحين فلسطينيين أطلقوا النيران بشكل عشوائي وهم الذين تسببوا في مصرع الصحفية المؤسف".
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أخبار فلسطين اليوم, أخبار إسرائيل اليوم, آخر أخبار القدس الأن

الجيش الإسرائيلي: لا يمكن تحديد مصدر الرصاص الذي قتل شيرين أبو عاقلة وجنودنا يطلقون النار بمهنية

13:51 GMT 11.05.2022
© AFP 2022 / GIL COHEN-MAGENرئيس الأركان الإسرائيلي الجنرال أفيف كوخافي
رئيس الأركان الإسرائيلي الجنرال أفيف كوخافي - سبوتنيك عربي, 1920, 11.05.2022
© AFP 2022 / GIL COHEN-MAGEN
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قال رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، أفيف كوخافي، اليوم الأربعاء، إنه "لا يمكن للآن تحديد مصدر الرصاص الذي تسبب في مقتل مراسلة الجزيرة شيرين أبو عاقلة، أثناء تغطية اقتحام القوات الإسرائيلية لمخيم جنين بالضفة الغربية".
ونقل حساب المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي على "تويتر" عن كوخافي، قوله "خلال العمليات الليلية، كما في العديد من الحوادث الأخرى، أطلق الفلسطينيون النار بكثافة على قواتنا، وأطلقوا النيران الوحشية والعشوائية في كل اتجاه. على عكس الفلسطينيين، يطلق جنود الجيش الإسرائيلي النار بطريقة مهنية وانتقائية"، وفق وصفه.
وأضاف أن "الجنود الإسرائيليين تصرفوا الليلة تحت النار وأبدوا شجاعة"، متابعا: "نحن نأسف لموتها، وقمنا بتشكيل فريق خاص لتوضيح الحقائق وتقديمها بالكامل وعلى النحو بأقرب وقت ممكن".
وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، في وقت سابق صباح اليوم، عن مقتل المراسلة والصحفية، شيرين أبو عاقلة، برصاص الجيش الإسرائيلي خلال اقتحامه مخيم جنين.
وذكرت الوزارة، أن الصحفية ومراسلة قناة "الجزيرة" القطرية، شيرين أبو عاقلة، أصيبت برصاصة مباشرة في رأسها ما أدى إلى مقتلها على الفور، وذلك خلال تغطيتها لأحداث اقتحام مخيم جنين من قبل القوات الإسرائيلية.
وأشارت الوزارة إلى إصابة الصحافي علي السمودي، مراسل صحيفة القدس، برصاصة حية في الظهر، موضحة أن وضعه مستقر.
من جانبها، أدانت الرئاسة الفلسطينية، جريمة قتل مراسلة قناة الجزيرة شيرين أبو عاقلة برصاص الجيش الإسرائيلي.
وحسب وكالة الأنباء الفلسطينية، حملت الرئاسة الفلسطينية الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة عن هذه الجريمة البشعة، مؤكدة أنها جزء من سياسة يومية تنتهجها إسرائيل بحق الشعب الفلسطيني وأرضه ومقدساته.
كما قال رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت، إن "السلطة الفلسطينية ترفض حتى اللحظة، عرضا لإجراء تحقيق مشترك في مقتل الصحفية الفلسطينية شيرين أبو عاقلة.
وأضاف بينيت، أن "رئيس السلطة الفلسطينية يوجه اتهامات عديمة الأساس لإسرائيل"، موضحا أنه "وفقا للمعطيات الموجودة في حوزتنا حاليا، هناك احتمال ليس بقليل بأن مسلحين فلسطينيين أطلقوا النيران بشكل عشوائي وهم الذين تسببوا في مصرع الصحفية المؤسف".
شيرين أبو عاقلة... رصاصة في الجبهة - سبوتنيك عربي
شيرين أبو عاقلة... رصاصة في الجبهة
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