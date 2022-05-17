https://arabic.sputniknews.com/20220517/وزراء-خارجية-الاتحاد-الأوروبي-يفشلون-في-التوصل-إلى-اتفاق-بشأن-الحظر-النفطي-الروسي-1062321291.html

وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي يفشلون في التوصل إلى اتفاق بشأن حظر النفط الروسي

وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي يفشلون في التوصل إلى اتفاق بشأن حظر النفط الروسي

فشل وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في التوصل إلى اتفاق بشأن حزمة سادسة من العقوبات ضد روسيا يوم الاثنين، بما في ذلك الحظر النفطي المثير للجدل. 17.05.2022, سبوتنيك عربي

2022-05-17T03:53+0000

2022-05-17T03:53+0000

2022-05-17T03:55+0000

أخبار الاتحاد الأوروبي

أخبار النفط الروسي

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وقال الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية جوزيب بوريل في مؤتمر صحفي عقب اجتماع مجلس الشؤون الخارجية للاتحاد الأوروبي في بروكسل، إنه لم يتم التوصل إلى إجماع بشأن هذه القضية.ومع ذلك، قال بوريل إن الاتحاد الأوروبي سيواصل فرض العقوبات على روسيا "لجعل ثمن غزوها لأوكرانيا لا يطاق بالنسبة للكرملين".ومن المقرر أن تُحال القضية إلى لجنة المندوبين الدائمين لحكومات الدول الأعضاء لدى الاتحاد الأوروبي (كوريبر).وأضاف بوريل أن الاتحاد الأوروبي سيقدم 500 مليون يورو إضافية (521 مليون دولار أمريكي) من مرفق السلام التابع للكتلة لتسليم الأسلحة إلى أوكرانيا. وبذلك يصل المبلغ الإجمالي لمساعدة الاتحاد الأوروبي إلى ملياري يورو. واقترحت المفوضية الأوروبية الحزمة السادسة من العقوبات في 4 مايو، غير أن المجر التي تعتمد بشكل كبير على النفط الروسي تعرقل الاتفاق.وقال بوريل إنه من الصعب التنبؤ بالوقت الذي قد يستغرقه التوصل إلى اتفاق.وأضاف "العقوبات لها ثمن. العقوبات تؤذي الطرف المُعاقب ولها آثار جانبية على الطرف الذي يفرضها. ولكن هناك أمر واحد واضح للجميع في المجلس ألا وهو أنه علينا التخلص من اعتماد الاتحاد الأوروبي على الطاقة فيما يتعلق بالنفط والغاز والفحم من روسيا".

https://arabic.sputniknews.com/20220516/بوريل-الاتحاد-الأوروبي-سيحاول-التوصل-إلى-موقف-مشترك-بين-الأعضاء-بشأن-حزمة-عقوبات-جديدة-ضد-روسيا-1062286992.html

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