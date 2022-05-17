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https://arabic.sputniknews.com/20220517/وكالات-تركيا-تطالب-برفع-العقوبات-عن-شراء-إس-400-مقابل-انضمام-فنلندا-والسويد-إلى-الناتو-1062368315.html
وكالات: تركيا تطالب برفع العقوبات عن شراء "إس 400" مقابل انضمام فنلندا والسويد إلى "الناتو"
وكالات: تركيا تطالب برفع العقوبات عن شراء "إس 400" مقابل انضمام فنلندا والسويد إلى "الناتو"
زعمت وكالات إعلام غربية أن تركيا قدمت عدة مطالب مقابل موافقتها على انضمام كل من فنلندا والسويد إلى حلف شمال الأطلسي "الناتو"، الأمر الذي لم تؤكده مصادر رسمية. 17.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-17T20:39+0000
2022-05-17T20:39+0000
العالم
أخبار تركيا اليوم
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وبحسب "بلومبرغ" فإن تركيا تطالب بالموافقة على إدراجهما في برنامج توريد أحدث المقاتلات الأمريكية "أف 35" ورفع العقوبات الأمريكية الناجمة عن شرائها أنظمة الدفاع الجوي الروسية "إس 400"، مقابل الموافقة على انضمام فنلندا والسويد إلى حلف شمال الأطلسي.وبدوره، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، نيد برايس، إن "تركيا لم تقدم أي مطالب محددة مقابل دعم منح فنلندا والسويد عضوية الناتو".وتشير الوكالة إلى أن تركيا لديها أيضا مطالب إلى الولايات المتحدة لشراء عشرات الطائرات المقاتلة من طراز "إف 16" وأطقم الترقية التي تم الحصول عليها مسبقا.يذكر أن أمريكا أرسلت إشعارا رسميا إلى تركيا بشأن استبعادها من برنامج توريد أحدث مقاتلات "إف 35" بسبب شراء أنقرة لأنظمة الدفاع الجوي الروسية "إس 400"، وألغت الولايات المذكرة المشتركة بشأن المقاتلات مع تركيا، ووقعتها مع الشركاء السبعة المتبقين في المشروع، وهم بريطانيا وإيطاليا وهولندا وأستراليا والدنمارك وكندا والنرويج.
https://arabic.sputniknews.com/20220517/وزيرة-الخارجية-الفنلندية-توقع-على-طلب-انضمام-بلادها-إلى-حلف-الناتو-1062357427.html
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العالم, أخبار تركيا اليوم

وكالات: تركيا تطالب برفع العقوبات عن شراء "إس 400" مقابل انضمام فنلندا والسويد إلى "الناتو"

20:39 GMT 17.05.2022
© Sputnik . POOL / الذهاب إلى بنك الصورالرئيس الروسي فلاديمير بوتين يلتقي مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في سوشتي، روسيا 29 سبتمبر 2021
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يلتقي مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في سوشتي، روسيا 29 سبتمبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 17.05.2022
© Sputnik . POOL
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زعمت وكالات إعلام غربية أن تركيا قدمت عدة مطالب مقابل موافقتها على انضمام كل من فنلندا والسويد إلى حلف شمال الأطلسي "الناتو"، الأمر الذي لم تؤكده مصادر رسمية.
وبحسب "بلومبرغ" فإن تركيا تطالب بالموافقة على إدراجهما في برنامج توريد أحدث المقاتلات الأمريكية "أف 35" ورفع العقوبات الأمريكية الناجمة عن شرائها أنظمة الدفاع الجوي الروسية "إس 400"، مقابل الموافقة على انضمام فنلندا والسويد إلى حلف شمال الأطلسي.
وبدوره، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، نيد برايس، إن "تركيا لم تقدم أي مطالب محددة مقابل دعم منح فنلندا والسويد عضوية الناتو".

"تريد تركيا إعادة تقديمها في أحدث برنامج طائرات إف 35، والذي تم استبعادها منه بعد أن اشترت أنظمة الدفاع الصاروخي إس 400 من روسيا، علاوة على ذلك، تريد تركيا أن ترفع الولايات المتحدة العقوبات لامتلاكها صواريخ إس 400".

مصادر لوكالة "بلومبرغ"
علم الناتو وفنلندا - سبوتنيك عربي, 1920, 17.05.2022
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
وزير الخارجية الفنلندية يوقع على طلب انضمام بلاده إلى حلف "الناتو"
15:54 GMT
وتشير الوكالة إلى أن تركيا لديها أيضا مطالب إلى الولايات المتحدة لشراء عشرات الطائرات المقاتلة من طراز "إف 16" وأطقم الترقية التي تم الحصول عليها مسبقا.
يذكر أن أمريكا أرسلت إشعارا رسميا إلى تركيا بشأن استبعادها من برنامج توريد أحدث مقاتلات "إف 35" بسبب شراء أنقرة لأنظمة الدفاع الجوي الروسية "إس 400"، وألغت الولايات المذكرة المشتركة بشأن المقاتلات مع تركيا، ووقعتها مع الشركاء السبعة المتبقين في المشروع، وهم بريطانيا وإيطاليا وهولندا وأستراليا والدنمارك وكندا والنرويج.
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