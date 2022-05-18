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- سبوتنيك عربي, 1920, 08.04.2022
دونباس. الإبادة الجماعية. 2014-2022
تم إطلاق هذا المشروع الخاص لتسليط الضوء على ما حدث في دونباس على مدى السنوات الثماني الماضية. ويهدف المشروع المعنون "دونباس. الإبادة الجماعية. 2014-2022" إلى إظهار ليس فقط حلقات الجرائم التي ارتكبها نظام كييف ضد السكان المدنيين، ولكن أيضًا لاستكشاف جذور الكارثة التي حدثت في المنطقة.
https://arabic.sputniknews.com/20220518/أوكرانيون-يتحدثون-عن-صدمتهم-من-سلوك-جنود-جيش-بلادهم-فيديو-1062389090.html
أوكرانيون يتحدثون عن صدمتهم من سلوك جنود جيش بلادهم... فيديو
أوكرانيون يتحدثون عن صدمتهم من سلوك جنود جيش بلادهم... فيديو
تسبب سلوك جنود الجيش الأوكراني في صدمة لدى المواطنين، الذين لم يكن يتوقعوا أن يكون ذلك رد فعلهم مع أبناء بلدهم. 18.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-18T12:23+0000
2022-05-18T12:23+0000
دونباس. الإبادة الجماعية. 2014-2022
جرائم النازية الأوكرانية
أخبار أوكرانيا
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وردا على سؤال حول كيف تصرف الجيش الأوكراني مع بدء العملية الروسية الخاصة، قال أحد المواطنين، "بشكل عدواني، هذا أقل ما يمكن قوله".وأضاف "بشكل عدواني لأن الناس طردوا من منازلهم، حيث كانت المنازل مهمة استراتيجيا لهم كنقاط لإطلاق النار".وروى أن أحد الجيران خرج لهم وسألهم "ماذا تفعلون؟"، مضيفا هنا يعيش أناس مسالمون، أطفال ونساء وكبار سن.وتابع "بعد ذلك تم سماع أصوات لطلقات، وتبين أن طلقتين أصابتا جسده وأخرى رأسه".وأوضح أنه قبل ذلك سأله الجندي: "هل تعيش هنا؟" فرد عليه بنعم ولكنه أطلق النار مباشرة على رأسه.ثم قال الجندي: "والآن تستطيع أن تعيش هنا وركله ثم غادر".وفي السياق، قالت سيدة عجوز والحسرة تملؤها إن الجنود الأوكرانيين حطموا جميع نوافذ بيتها وهي لا تستطيع إصلاحهم لأنها لا تملك ثمنها.بينما ذكر مواطن آخر أنه تم استهداف المبنى الذي تتواجد به شقته بالصواريخ وقد تم تدميره بالكامل.وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 شباط/فبراير الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية سكان إقليم دونباس، من بطش القوات الأوكرانية.وأوضح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن هدف العملية يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدار ثماني سنوات، إلى الاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.وردا على ذلك، فرضت الدول الغربية عقوبات غير مسبوقة على روسيا؛ وتواصل تزويد كييف بأطنان الأسلحة والذخائر، بمليارات الدولارات.
https://arabic.sputniknews.com/20220505/قتلوا-جدتي-فتاة-أوكرانية-تروي-فظائع-القوات-الأوكرانية-في-ماريوبول-فيديو-1061889551.html
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جرائم النازية الأوكرانية, أخبار أوكرانيا, روسيا, العالم, أخبار العالم الآن

أوكرانيون يتحدثون عن صدمتهم من سلوك جنود جيش بلادهم... فيديو

12:23 GMT 18.05.2022
© Sputnik . Ilia Pitalev / الذهاب إلى بنك الصورالوضع في دونيتسك بعد القصف الصاروخي من قبل الجيش الأوكراني، 28 فبراير 2022
الوضع في دونيتسك بعد القصف الصاروخي من قبل الجيش الأوكراني، 28 فبراير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 18.05.2022
© Sputnik . Ilia Pitalev
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تسبب سلوك جنود الجيش الأوكراني في صدمة لدى المواطنين، الذين لم يكن يتوقعوا أن يكون ذلك رد فعلهم مع أبناء بلدهم.
وردا على سؤال حول كيف تصرف الجيش الأوكراني مع بدء العملية الروسية الخاصة، قال أحد المواطنين، "بشكل عدواني، هذا أقل ما يمكن قوله".
وأضاف "بشكل عدواني لأن الناس طردوا من منازلهم، حيث كانت المنازل مهمة استراتيجيا لهم كنقاط لإطلاق النار".
وروى أن أحد الجيران خرج لهم وسألهم "ماذا تفعلون؟"، مضيفا هنا يعيش أناس مسالمون، أطفال ونساء وكبار سن.
وتابع "بعد ذلك تم سماع أصوات لطلقات، وتبين أن طلقتين أصابتا جسده وأخرى رأسه".
وأوضح أنه قبل ذلك سأله الجندي: "هل تعيش هنا؟" فرد عليه بنعم ولكنه أطلق النار مباشرة على رأسه.
ثم قال الجندي: "والآن تستطيع أن تعيش هنا وركله ثم غادر".
وفي السياق، قالت سيدة عجوز والحسرة تملؤها إن الجنود الأوكرانيين حطموا جميع نوافذ بيتها وهي لا تستطيع إصلاحهم لأنها لا تملك ثمنها.
بينما ذكر مواطن آخر أنه تم استهداف المبنى الذي تتواجد به شقته بالصواريخ وقد تم تدميره بالكامل.
منظر لمبنى سكني مدمر على خلفية مصنع آزوفستال في ماريوبول، أوكرانيا 23 أبريل 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 05.05.2022
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وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 شباط/فبراير الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية سكان إقليم دونباس، من بطش القوات الأوكرانية.
وأوضح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن هدف العملية يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدار ثماني سنوات، إلى الاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.
وردا على ذلك، فرضت الدول الغربية عقوبات غير مسبوقة على روسيا؛ وتواصل تزويد كييف بأطنان الأسلحة والذخائر، بمليارات الدولارات.
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- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس11:06 GMT
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