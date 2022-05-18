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https://arabic.sputniknews.com/20220518/إعلام-كوريا-الشمالية-قد-تجري-اختبارا-للصواريخ-العابرة-للقارات-خلال-زيارة-بايدن-لآسيا--1062372786.html
إعلام: كوريا الشمالية قد تجري اختبارا للصواريخ العابرة للقارات خلال زيارة بايدن لآسيا
إعلام: كوريا الشمالية قد تجري اختبارا للصواريخ العابرة للقارات خلال زيارة بايدن لآسيا
نقلت شبكة "سي إن إن" عن مسؤول أمريكي مطلع، اليوم الأربعاء، أن كوريا الشمالية قد تجري اختبار صاروخ باليستي عابر للقارات في الأيام الأربعة المقبلة تزامنا مع لقاء... 18.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-18T04:30+0000
2022-05-18T04:31+0000
كوريا الشمالية
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واشنطن - سبوتنيك. وقال التقرير إن تقييم المخابرات الأمريكية يستند إلى صور الأقمار الصناعية للنشاط في موقع إطلاق بالقرب من بيونغ يانغ.وسيسافر بايدن إلى كوريا الجنوبية يوم الخميس للقاء الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول قبل التوجه إلى اليابان يوم الأحد للقاء قادة اليابان وأستراليا والهند.ومن المقرر أن يصل بايدن إلى سيئول، يوم الجمعة، لحضور القمة مع الرئيس الكوري الجنوبي الجديد في اليوم التالي، قبل أن يزور اليابان يوم الأحد المقبل، في أول رحلة له إلى قارة آسيا، منذ تنصيبه العام الماضي.وتحتفظ أمريكا حاليا بنحو 28500 جندي في كوريا الجنوبية لردع العدوان الكوري الشمالي، وهو إرث من الحرب الكورية 1950-53 التي انتهت بهدنة، وليس معاهدة سلام.وسيتم عقد أول قمة بين الرئيس الأمريكي ونظيره الكوري الجنوبي، في المكتب الرئاسي الجديد في يونغسان في وسط سيئول.
https://arabic.sputniknews.com/20220515/رئيس-كوريا-الجنوبية-يناقش-في-أول-قمة-له-مع-بايدن-استفزازات-جارتها-الشمالية-1062255101.html
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كوريا الشمالية

إعلام: كوريا الشمالية قد تجري اختبارا للصواريخ العابرة للقارات خلال زيارة بايدن لآسيا

04:30 GMT 18.05.2022 (تم التحديث: 04:31 GMT 18.05.2022)
© AFP 2022 / KCNA VIA KNSمركبات تحمل صواريخ خلال عرض عسكري للاحتفال بالذكرى الـ90 لتأسيس الجيش الثوري الشعبي الكوري الشمالي في كيم إيل. ساحة سونغ في بيونغ يانغ. 25 أبريل 2022
مركبات تحمل صواريخ خلال عرض عسكري للاحتفال بالذكرى الـ90 لتأسيس الجيش الثوري الشعبي الكوري الشمالي في كيم إيل. ساحة سونغ في بيونغ يانغ. 25 أبريل 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 18.05.2022
© AFP 2022 / KCNA VIA KNS
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نقلت شبكة "سي إن إن" عن مسؤول أمريكي مطلع، اليوم الأربعاء، أن كوريا الشمالية قد تجري اختبار صاروخ باليستي عابر للقارات في الأيام الأربعة المقبلة تزامنا مع لقاء بايدن مع قادة كوريا الجنوبية واليابان.
واشنطن - سبوتنيك. وقال التقرير إن تقييم المخابرات الأمريكية يستند إلى صور الأقمار الصناعية للنشاط في موقع إطلاق بالقرب من بيونغ يانغ.
الرئيس الكوري الجنوبي المنتخب يون سوك يول، سئول، كوريا الجنوبية 9 مارس 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 15.05.2022
رئيس كوريا الجنوبية يناقش في أول قمة له مع بايدن "استفزازات" جارتها الشمالية
15 مايو, 12:07 GMT
وسيسافر بايدن إلى كوريا الجنوبية يوم الخميس للقاء الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول قبل التوجه إلى اليابان يوم الأحد للقاء قادة اليابان وأستراليا والهند.
ومن المقرر أن يصل بايدن إلى سيئول، يوم الجمعة، لحضور القمة مع الرئيس الكوري الجنوبي الجديد في اليوم التالي، قبل أن يزور اليابان يوم الأحد المقبل، في أول رحلة له إلى قارة آسيا، منذ تنصيبه العام الماضي.
وتحتفظ أمريكا حاليا بنحو 28500 جندي في كوريا الجنوبية لردع العدوان الكوري الشمالي، وهو إرث من الحرب الكورية 1950-53 التي انتهت بهدنة، وليس معاهدة سلام.
وسيتم عقد أول قمة بين الرئيس الأمريكي ونظيره الكوري الجنوبي، في المكتب الرئاسي الجديد في يونغسان في وسط سيئول.
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- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس04:12 GMT
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