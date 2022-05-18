https://arabic.sputniknews.com/20220518/إعلام-كوريا-الشمالية-قد-تجري-اختبارا-للصواريخ-العابرة-للقارات-خلال-زيارة-بايدن-لآسيا--1062372786.html

إعلام: كوريا الشمالية قد تجري اختبارا للصواريخ العابرة للقارات خلال زيارة بايدن لآسيا

إعلام: كوريا الشمالية قد تجري اختبارا للصواريخ العابرة للقارات خلال زيارة بايدن لآسيا

نقلت شبكة "سي إن إن" عن مسؤول أمريكي مطلع، اليوم الأربعاء، أن كوريا الشمالية قد تجري اختبار صاروخ باليستي عابر للقارات في الأيام الأربعة المقبلة تزامنا مع لقاء... 18.05.2022, سبوتنيك عربي

2022-05-18T04:30+0000

2022-05-18T04:30+0000

2022-05-18T04:31+0000

كوريا الشمالية

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/04/1a/1061626164_0:155:3000:1843_1920x0_80_0_0_c195b0a7212fc1d98457a62d379908e0.jpg

واشنطن - سبوتنيك. وقال التقرير إن تقييم المخابرات الأمريكية يستند إلى صور الأقمار الصناعية للنشاط في موقع إطلاق بالقرب من بيونغ يانغ.وسيسافر بايدن إلى كوريا الجنوبية يوم الخميس للقاء الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول قبل التوجه إلى اليابان يوم الأحد للقاء قادة اليابان وأستراليا والهند.ومن المقرر أن يصل بايدن إلى سيئول، يوم الجمعة، لحضور القمة مع الرئيس الكوري الجنوبي الجديد في اليوم التالي، قبل أن يزور اليابان يوم الأحد المقبل، في أول رحلة له إلى قارة آسيا، منذ تنصيبه العام الماضي.وتحتفظ أمريكا حاليا بنحو 28500 جندي في كوريا الجنوبية لردع العدوان الكوري الشمالي، وهو إرث من الحرب الكورية 1950-53 التي انتهت بهدنة، وليس معاهدة سلام.وسيتم عقد أول قمة بين الرئيس الأمريكي ونظيره الكوري الجنوبي، في المكتب الرئاسي الجديد في يونغسان في وسط سيئول.

https://arabic.sputniknews.com/20220515/رئيس-كوريا-الجنوبية-يناقش-في-أول-قمة-له-مع-بايدن-استفزازات-جارتها-الشمالية-1062255101.html

كوريا الشمالية

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

كوريا الشمالية