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استبعاد لاعب جمباز روسي دخل حفل توزيع الجوائز مع حرف "Z" لمدة عام واحد
استبعاد لاعب جمباز روسي دخل حفل توزيع الجوائز مع حرف "Z" لمدة عام واحد
استبعد البطل الروسي في الجمباز للناشئين إيفان كولياك، الذي فاز بهذا اللقب في 2019، من مؤسسة أخلاقيات الجمباز (GEF) لمدة عام لدخوله مرحلة المونديال في الدوحة... 18.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-18T06:20+0000
2022-05-18T06:23+0000
رياضة
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وقالت المؤسسة: "عوقب لاعب الجمباز الروسي إيفان كولياك من اللجنة التأديبية لمؤسسة أخلاقيات الجمباز (GEF) لخرقه قواعد الاتحاد الدولي للجمباز (FIG)، وذلك بقيامه بالدخول مع حرف Z خلال بطولة العالم للجمباز الفني، التي أقيمت في الدوحة في مارس/آذار 2022".ووفقا للمؤسسة، انتهك كولياك الميثاق وقواعد الانضباط والأخلاق والسلوك وكذلك اللوائح الفنية للمنظمة. بالإضافة إلى عدم الأهلية، سيعيد الرياضي الميدالية البرونزية ومكافأة نقدية قدرها 500 دولار.وقال الاتحاد الدولي للجمباز في بيان "لم يتم العثور على انتهاكات للقواعد لرئيسة الوفد الروسي فالنتينا روديونينكو والمدرب إيغور كالابوشكين".
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رياضة

استبعاد لاعب جمباز روسي دخل حفل توزيع الجوائز مع حرف "Z" لمدة عام واحد

06:20 GMT 18.05.2022 (تم التحديث: 06:23 GMT 18.05.2022)
© Sputnik . Maxim Bogodvid / الذهاب إلى بنك الصور البطل الروسي في الجمباز للناشئين إيفان كولياك
 البطل الروسي في الجمباز للناشئين إيفان كولياك - سبوتنيك عربي, 1920, 18.05.2022
© Sputnik . Maxim Bogodvid
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استبعد البطل الروسي في الجمباز للناشئين إيفان كولياك، الذي فاز بهذا اللقب في 2019، من مؤسسة أخلاقيات الجمباز (GEF) لمدة عام لدخوله مرحلة المونديال في الدوحة (قطر) في حفل توزيع الميداليات للمسابقات مع الحرف Z على صدره.
وقالت المؤسسة: "عوقب لاعب الجمباز الروسي إيفان كولياك من اللجنة التأديبية لمؤسسة أخلاقيات الجمباز (GEF) لخرقه قواعد الاتحاد الدولي للجمباز (FIG)، وذلك بقيامه بالدخول مع حرف Z خلال بطولة العالم للجمباز الفني، التي أقيمت في الدوحة في مارس/آذار 2022".
ووفقا للمؤسسة، انتهك كولياك الميثاق وقواعد الانضباط والأخلاق والسلوك وكذلك اللوائح الفنية للمنظمة. بالإضافة إلى عدم الأهلية، سيعيد الرياضي الميدالية البرونزية ومكافأة نقدية قدرها 500 دولار.
وقال الاتحاد الدولي للجمباز في بيان "لم يتم العثور على انتهاكات للقواعد لرئيسة الوفد الروسي فالنتينا روديونينكو والمدرب إيغور كالابوشكين".
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