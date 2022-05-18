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Бойцы Народной милиции ЛНР осматривают дом в городе Ровеньки, разрушенный в результате попадания украинской ракеты Точка-У - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
تغطية مباشرة لأحداث إقليم دونباس، من آخر مستجدات ما يجري على أراضي جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، وأخبار اللاجئين القادمين من إقليم دونباس إلى روسيا.
https://arabic.sputniknews.com/20220518/استمرار-عملية-استسلام-المقاتلين-من-كتيبة-آزوف-ونقلهم-إلى-مراكز-الاحتجاز-1062378715.html
استمرار عملية استسلام المقاتلين من كتيبة "آزوف" ونقلهم إلى مراكز الاحتجاز
استمرار عملية استسلام المقاتلين من كتيبة "آزوف" ونقلهم إلى مراكز الاحتجاز
سقطت كتيبة "آزوف" بعد إعلان عناصرها قرار الاستسلام للقوات الروسية بعد محاصرتهم في مصنع "آزوفستال" لمدة شهرين، فيما شكلت الكتبية المتطرفة لبنة أساسية في... 18.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-18T11:57+0000
2022-05-18T11:57+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
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фото, صور, وسائط متعددة

استمرار عملية استسلام المقاتلين من كتيبة "آزوف" ونقلهم إلى مراكز الاحتجاز

11:57 GMT 18.05.2022
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سقطت كتيبة "آزوف" بعد إعلان عناصرها قرار الاستسلام للقوات الروسية بعد محاصرتهم في مصنع "آزوفستال" لمدة شهرين، فيما شكلت الكتبية المتطرفة لبنة أساسية في المقاومة على جبهات القتال جنوب شرقي البلاد.
© Sputnik . Alexey Kudenko / الذهاب إلى بنك الصورأرتال من الحافلات التي تقل المسلحين الأوكرانيين من "آزوفستال" تتجه نحو جمهورية دونيتسك
أرتال من الحافلات التي تقل المسلحين الأوكرانيين من آزوفستال تتجه نحو جمهورية دونيتسك - سبوتنيك عربي
1/12
© Sputnik . Alexey Kudenko
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أرتال من الحافلات التي تقل المسلحين الأوكرانيين من "آزوفستال" تتجه نحو جمهورية دونيتسك
© Sputnik . Alexey Kudenko / الذهاب إلى بنك الصورنقل المتطرفين الأوكرانيين الذين استسلموا يوم الأحد، إلى وحدة الاحتجاز المؤقت في جمهورية دينتسك الشعبية
نقل المتطرفين الأوكرانيين الذين استسلموا يوم الأحد، إلى وحدة الاحتجاز المؤقت في جمهورية دينتسك الشعبية - سبوتنيك عربي
2/12
© Sputnik . Alexey Kudenko
/
الذهاب إلى بنك الصور
نقل المتطرفين الأوكرانيين الذين استسلموا يوم الأحد، إلى وحدة الاحتجاز المؤقت في جمهورية دينتسك الشعبية
© Sputnik . Alexey Kudenko / الذهاب إلى بنك الصورحافلة روسية تنقل المسلحين الأوكرانيين من "آزوفستال" إلى مرافق الاحتجاز المؤقت
حافلة روسية تنقل المسلحين الأوكرانيين من آزوفستال إلى مرافق الاحتجاز المؤقت - سبوتنيك عربي
3/12
© Sputnik . Alexey Kudenko
/
الذهاب إلى بنك الصور
حافلة روسية تنقل المسلحين الأوكرانيين من "آزوفستال" إلى مرافق الاحتجاز المؤقت
© Sputnik . Alexey Kudenko / الذهاب إلى بنك الصورعناصر من كتيبة "آزوف" يتم نقلهم إلى مركز الاحتجاز المؤقت في دونيتسك
عناصر من كتيبة آزوف يتم نقلهم إلى مركز الاحتجاز المؤقت في دونيتسك - سبوتنيك عربي
4/12
© Sputnik . Alexey Kudenko
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الذهاب إلى بنك الصور
عناصر من كتيبة "آزوف" يتم نقلهم إلى مركز الاحتجاز المؤقت في دونيتسك
© Sputnik . Alexey Kudenko / الذهاب إلى بنك الصورمركبات عسكرية روسية ترافق حافلات تنقل مسلحين من كتيبة "آزوف المتطرفة
مركبات عسكرية روسية ترافق حافلات تنقل مسلحين من كتيبة آزوف المتطرفة - سبوتنيك عربي
5/12
© Sputnik . Alexey Kudenko
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مركبات عسكرية روسية ترافق حافلات تنقل مسلحين من كتيبة "آزوف المتطرفة
© Sputnik . Alexey Kudenko / الذهاب إلى بنك الصورحافلات تحمل النازيين من "آزوفستال"
حافلات تحمل النازيين من آزوفستال - سبوتنيك عربي
6/12
© Sputnik . Alexey Kudenko
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حافلات تحمل النازيين من "آزوفستال"
© Sputnik . Alexey Kudenko / الذهاب إلى بنك الصورمشهد تحرك أرتال من الحافلات والمركبات الروسية نحو دونيتسك
مشهد تحرك أرتال من الحافلات والمركبات الروسية نحو دونيتسك - سبوتنيك عربي
7/12
© Sputnik . Alexey Kudenko
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مشهد تحرك أرتال من الحافلات والمركبات الروسية نحو دونيتسك
© Sputnik . Alexey Kudenko / الذهاب إلى بنك الصورمقاتلون في كتيبة "آزوف"
مقاتلون في كتيبة آزوف - سبوتنيك عربي
8/12
© Sputnik . Alexey Kudenko
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مقاتلون في كتيبة "آزوف"
© Sputnik . Alexey Kudenko / الذهاب إلى بنك الصورحافلة تحمل مجموعة من النازيين من ماريوبول
حافلة تحمل مجموعة من النازيين من ماريوبول - سبوتنيك عربي
9/12
© Sputnik . Alexey Kudenko
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حافلة تحمل مجموعة من النازيين من ماريوبول
© Sputnik . Alexey Kudenko / الذهاب إلى بنك الصورمقاتلون من كتيبة "آزوف" الأوكرانية المتطرفة تم سوقهم
مقاتلون من كتيبة آزوف الأوكرانية المتطرفة تم سوقهم - سبوتنيك عربي
10/12
© Sputnik . Alexey Kudenko
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مقاتلون من كتيبة "آزوف" الأوكرانية المتطرفة تم سوقهم
© Sputnik . Alexey Kudenko / الذهاب إلى بنك الصورمسلحون أوكرانيون استسلموا يوم الاثنين
مسلحون أوكرانيون استسلموا يوم الاثنين - سبوتنيك عربي
11/12
© Sputnik . Alexey Kudenko
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مسلحون أوكرانيون استسلموا يوم الاثنين
© Sputnik . Alexey Kudenko / الذهاب إلى بنك الصورطوابير من الحافلات التي تنقل المتطرفين الأوكرانيين إلى جمهورية دونيتسك
طوابير من الحافلات التي تنقل المتطرفين الأوكرانيين إلى جمهورية دونيتسك - سبوتنيك عربي
12/12
© Sputnik . Alexey Kudenko
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طوابير من الحافلات التي تنقل المتطرفين الأوكرانيين إلى جمهورية دونيتسك
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