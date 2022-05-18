استمرار عملية استسلام المقاتلين من كتيبة "آزوف" ونقلهم إلى مراكز الاحتجاز

© Sputnik . Alexey Kudenko / الذهاب إلى بنك الصورأرتال من الحافلات التي تقل المسلحين الأوكرانيين من "آزوفستال" تتجه نحو جمهورية دونيتسك
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أرتال من الحافلات التي تقل المسلحين الأوكرانيين من "آزوفستال" تتجه نحو جمهورية دونيتسك
© Sputnik . Alexey Kudenko / الذهاب إلى بنك الصورنقل المتطرفين الأوكرانيين الذين استسلموا يوم الأحد، إلى وحدة الاحتجاز المؤقت في جمهورية دينتسك الشعبية
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نقل المتطرفين الأوكرانيين الذين استسلموا يوم الأحد، إلى وحدة الاحتجاز المؤقت في جمهورية دينتسك الشعبية
© Sputnik . Alexey Kudenko / الذهاب إلى بنك الصورحافلة روسية تنقل المسلحين الأوكرانيين من "آزوفستال" إلى مرافق الاحتجاز المؤقت
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حافلة روسية تنقل المسلحين الأوكرانيين من "آزوفستال" إلى مرافق الاحتجاز المؤقت
© Sputnik . Alexey Kudenko / الذهاب إلى بنك الصورعناصر من كتيبة "آزوف" يتم نقلهم إلى مركز الاحتجاز المؤقت في دونيتسك
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عناصر من كتيبة "آزوف" يتم نقلهم إلى مركز الاحتجاز المؤقت في دونيتسك
© Sputnik . Alexey Kudenko / الذهاب إلى بنك الصورمركبات عسكرية روسية ترافق حافلات تنقل مسلحين من كتيبة "آزوف المتطرفة
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مركبات عسكرية روسية ترافق حافلات تنقل مسلحين من كتيبة "آزوف المتطرفة
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حافلات تحمل النازيين من "آزوفستال"
© Sputnik . Alexey Kudenko / الذهاب إلى بنك الصورمشهد تحرك أرتال من الحافلات والمركبات الروسية نحو دونيتسك
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مشهد تحرك أرتال من الحافلات والمركبات الروسية نحو دونيتسك
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مقاتلون في كتيبة "آزوف"
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حافلة تحمل مجموعة من النازيين من ماريوبول
© Sputnik . Alexey Kudenko / الذهاب إلى بنك الصورمقاتلون من كتيبة "آزوف" الأوكرانية المتطرفة تم سوقهم
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مقاتلون من كتيبة "آزوف" الأوكرانية المتطرفة تم سوقهم
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مسلحون أوكرانيون استسلموا يوم الاثنين
© Sputnik . Alexey Kudenko / الذهاب إلى بنك الصورطوابير من الحافلات التي تنقل المتطرفين الأوكرانيين إلى جمهورية دونيتسك
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طوابير من الحافلات التي تنقل المتطرفين الأوكرانيين إلى جمهورية دونيتسك