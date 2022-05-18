https://arabic.sputniknews.com/20220518/الأمريكيون-زودوا-أوكرانيا-بأسلحة-تحتوي-على-عيوب-1062391851.html
الأمريكيون زودوا أوكرانيا بأسلحة تحتوي على عيوب
الأمريكيون زودوا أوكرانيا بأسلحة تحتوي على عيوب
صرح الكولونيل أندريه ماروتشكو، من جيش جمهورية لوغانسك، أن المعدات العسكرية الأمريكية التي تم الاستيلاء عليها، والتي قدمتها الدول الغربية إلى أوكرانيا، تحتوي... 18.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-18T13:07+0000
2022-05-18T13:07+0000
2022-05-18T13:07+0000
أخبار أوكرانيا
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وقال ماروتشكو، اليوم الأربعاء "لقد استولينا بالفعل على عدد كبير من قاذفات القنابل اليدوية والمعدات الأمريكية. في بعض الأماكن كانت المعدات في حالة جيدة، وفي أماكن اخرى كانت تحتوي على عيوب، وتم تفريغ البطاريات".مضيفا في مقابلة على القناة الأولى، إن جميع الأسلحة التي يتم توفيرها لأوكرانيا من الغرب وتم الاستيلاء عليها قد تم تبنيها بالفعل من قبل جيش الجمهورية.بدأت روسيا عملية عسكرية في أوكرانيا في 24 فبراير/شباط. وقال الرئيس فلاديمير بوتين إن الهدف من العملية هو "حماية الأشخاص الذين تعرضوا للتنمر والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف لمدة ثماني سنوات".
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الأخبار
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار أوكرانيا
الأمريكيون زودوا أوكرانيا بأسلحة تحتوي على عيوب
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صرح الكولونيل أندريه ماروتشكو، من جيش جمهورية لوغانسك، أن المعدات العسكرية الأمريكية التي تم الاستيلاء عليها، والتي قدمتها الدول الغربية إلى أوكرانيا، تحتوي على عيوب.
وقال ماروتشكو، اليوم الأربعاء "لقد استولينا بالفعل على عدد كبير من قاذفات القنابل
اليدوية والمعدات الأمريكية. في بعض الأماكن كانت المعدات في حالة جيدة، وفي أماكن اخرى كانت تحتوي على عيوب، وتم تفريغ البطاريات".
مضيفا في مقابلة على
القناة الأولى، إن جميع الأسلحة التي يتم توفيرها لأوكرانيا من الغرب وتم الاستيلاء عليها قد تم تبنيها بالفعل من قبل جيش الجمهورية.
مختتما قوله: "ضد عدونا، نستخدم أسلحته الخاصة".
بدأت روسيا عملية عسكرية في أوكرانيا في 24 فبراير/شباط. وقال الرئيس فلاديمير بوتين إن الهدف من العملية هو "حماية الأشخاص الذين تعرضوا للتنمر والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف لمدة ثماني سنوات".