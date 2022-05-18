https://arabic.sputniknews.com/20220518/الخصاونة-لبعثة-صندوق-النقد-الأردن-يتخذ-إجراءات-تحقق-الاستقرار-الاقتصادي-1062390790.html
الخصاونة لبعثة صندوق النقد: الأردن يتخذ إجراءات تحقق الاستقرار الاقتصادي
الخصاونة لبعثة صندوق النقد: الأردن يتخذ إجراءات تحقق الاستقرار الاقتصادي
قال رئيس الوزراء الأردني بشر الخصاونة إن حكومة بلاده اتخذت إجراءات بهدف المحافظة على الاستقرار الاقتصادي. 18.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-18T12:51+0000
2022-05-18T12:51+0000
2022-05-18T12:51+0000
اقتصاد
أخبار الأردن
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جاء ذلك خلال استقبال الخصاونة لبعثة صندوق النقد الدولي، اليوم الأربعاء، حسبما ذكرت وكالة "عمون" الأردنية.وأكد رئيس الوزراء الأردني أن ما تم اتخاذه من إجراءات ساهمت في الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي خلال الفترة الماضية.ولفت إلى أنه سيتم الانتهاء من مشروع قانون جديد لتنظيم البيئة الاستثمارية في الأردن قريبا.وتابع: "سنتخذ إجراءات أخرى كفيلة بتعزيز النمو الاقتصادي إضافة إلى دورها في توفير فرص عمل للأردنيين".وتحاول الحكومة الأردنية اتخاذ خطوات اقتصادية والحصول على تمويل لمشروعات بهدف التنمية الاقتصادية.
https://arabic.sputniknews.com/20220323/البنك-الدولي-يوافق-على-منح-الأردن-350-مليون-دولار-إضافية-لمواجهة-تداعيات--كورونا-1060330209.html
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اقتصاد, أخبار الأردن
الخصاونة لبعثة صندوق النقد: الأردن يتخذ إجراءات تحقق الاستقرار الاقتصادي
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قال رئيس الوزراء الأردني بشر الخصاونة إن حكومة بلاده اتخذت إجراءات بهدف المحافظة على الاستقرار الاقتصادي.
جاء ذلك خلال استقبال الخصاونة لبعثة صندوق النقد الدولي، اليوم الأربعاء، حسبما ذكرت
وكالة "عمون" الأردنية.
وأكد رئيس الوزراء الأردني أن ما تم اتخاذه من إجراءات ساهمت في الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي
خلال الفترة الماضية.
ولفت إلى أنه سيتم الانتهاء من مشروع قانون جديد لتنظيم البيئة الاستثمارية في الأردن قريبا.
وتابع: "سنتخذ إجراءات أخرى كفيلة بتعزيز النمو الاقتصادي إضافة إلى دورها في توفير فرص عمل للأردنيين
".
وتحاول الحكومة الأردنية اتخاذ خطوات اقتصادية والحصول على تمويل لمشروعات
بهدف التنمية الاقتصادية.